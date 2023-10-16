Шевченківський райсуд відмовив адвокатам полковника Червінського у відводі судді Міхєєвої. ФОТОрепортаж
Шевченківський районний суд міста Києва відмовив адвокатам полковника Романа Червінського у відводі судді Інни Міхєєвої.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після цього суддя Міхєєва продовжила розгляд клопотання прокуратури. Наразі адвокати заявили відвід прокурорам.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 жовтня, Шевченківський районний суд міста Києва розпочав розгляд клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Романа Червінського.
Своєю чергою, адвокат Червінського Сергій Лисенко повідомив, що суд вже призначив засідання щодо продовження строків тримання під вартою Червінського.
Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
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"лейтенанта" баканова, тимошенка, резнікова, іншу зашквалену зе-наволоч коли посадять ??? чи вони не винні, бо діє "зе-закон": "друзям "найвеличнішого зе-нелоха", "**************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ - усе можна, усім іншим - зебільний зе-закон" ???
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Pandamonium: Жесть! ДБР викликає Водолазького на допит в Київ. Дніпровському комбригу ставлять в провину те, що в березні 2022 р 128 брТРО будувала опорні пункти та пункти блокування на березі Дніпра на орендованих ділянках приватних підприємців.
HRskiy: Марченко, Кривонос, Червінський... тепер Водолазький!!! Слідчі ДБР провели черговий обшук у комбрига 128 бр ТРО Дніпра Олександра Водолазького. За результатами обшуку, бойовому офіцеру, який боронить Україну ще з 2014 року, вручено підозру і клопотання до суду про арешт.
Prozapas: А Порох в Брюсселі продовжує рубитись за початок переговорів про вступ України до ЄС вже в цьому році, хоча в "ОП" вмили руки і перенесли десь на конєц епохі зниження тарифів вдвічі. Ох якщо продавить... Не оцінять, то ясно, але для зажравшихся "слуґ" гасло "курва, працюй!" може заграти новими фарбами.
Ірина: Мало того, що не оцінять, так ще й будуть горлати, що це зробив найвеличніший лідор **********, а не то шо ваш Порошенко.
ПРИЙДЕ ЧАС І ЦІ КЕРУВАЛЬЩИКИ НЕ ВСТИГНУТЬ ДОБІГТИ ДО ЛІТАКА.
я нічого не переплутав??
Не вистачило ресурсу на відео....????
Посольство США купило квитки в першому ряді на цирк з конями, і добре бачать з першого ряду навіть яйця по 17 у тих коней.
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZWi4Vwmv1jz-sed-F8GUELKdEInok9gkIS0gYMYmWWv9zY3sreC42VpEoe0fyMEsPKJfODEgZQNTCOWJtxIqCMcGnpl2CxVtZ_-MZXSS6pkVEa44LvAXPeRphb-7fI5wAuv2Gqj1w-ku9w6qykV1lzSbK8f-ASnsLaQ8BqGlsYdgQ&__tn__=*NK-R #СвободуРомануЧервінському
Сьогодні,
16 жовтня,
в один день буде два засідання в різних судах:
об 11 год. Шевченківський суд, Дегтярівська, 31а,
о 16:30 год. Апеляційний суд, Солом'янська, 2а.
Приходьте!
"Справа катерів" виявилася фальсифікацією. Як і розтрезвонена "справа Роттердам+", яку вчора закрив ВАКС. От тільки за димовою завісою про страшенне розкрадання по роттердам+, Герус з Зеленським і Коломойським зробили всім вже справжній роттердам з закупками дешевої російської електрики для заводів коломоя.
А "справа катерів" була такою самою диверсією, яка підривала переоснащення нашого флоту на порозі російського вторгнення.
Оті розповіді, як "військові про*балі Південь", як раз і призвані приховати той факт, що військових змусили воювати голим задом і на Зміїному, замість врізати ракетами, махати рускому воєнному кораблю кулаком.
Єдиний злочин Кузні Порошенка - те, що це єдине підприємство на ті часи, що ще зберегло можливості по виробництву бойових катерів. Воплі про "диверсію Порошенка з поганими катерами" привели до зриву виробництва нових катерів і введення в бойовий склад флоту вже вироблених. За 4 роки Зеленського так і не виробили нічого свого.
Але ж всі забули ще один факт. Через цю справу зупинений також проект наших ракетних катерів "Лань-ЛК". В ВМСУ планували почати отримувати ці ракетні катери озброєні морською версією Нептуна до 2021 року. Коли всякі клоуни розповідають в марафоні, як "ми 8 років не готувалися до війни", то ми як раз готувалися. Були б у нас ракетні катери, то обстрілів калібрами з Чорного моря не було б. Не було б і морської блокади і втрати десятків мільярдів експорту.
Саботаж і підрив обороноздатності.
А що ж з тими, хто проводив ці диверсії?
А агента Портнова евакуювали у москву. Його кореші, як Смірнов, досі в ОП. Демченко - схований в зовнішній розвідці. Татаров - самий приємно пахучий риг в країні.
Тепер за рішенням суду, не Зеленський, а Україна має сплатити генералу Павловському грошову компенсацію. Вирахувати у папашки з довічної стипендії.
Маємо такий розголос про "справу", підтримку суспільства, наявність адвокатів та непростий статус підсудного, але все одно триває це ганебне дійство.
А які можуть бути шанси у рядового громадянина, що потрапляє в лещата "правосуддя"?
Доки є поваленою (з 2019) Конституція України - отаке й є.
Інакше марно (або неефективно) допомагати країні - де шахраї у владі: у тому числі й моськовські - хоч із українським паспортом.