Повідомлено про підозру в держзраді прикордоннику Руслану Сировому, який служив на Закарпатті та виявився агентом РФ. ФОТО

На Закарпатті правоохоронцю Руслану Сировому ДБР повідомило про підозру в державній зраді. Він виявився агентом Кремля. Раніше йому повідомляли про підозру в дезертирстві в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Після зради та втечі, він дав велике інтерв’ю одному з російських пабліків, де розповів, що підривною діяльністю проти України займався з 2014 року, ще під час служби на Луганщині. Чоловік надавав терористам з так званої ЛНР інформацію про розміщення підрозділів Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення чоловік почав активніше співпрацювати з російським ФСБ.

"Правоохоронець служив у прикордонних підрозділах у Лисичанську і отримана від нього інформація нібито допомагала ворогу завдавати точних ударів по позиціях ЗСУ. Отримавши поранення і пройшовши реабілітацію, він скористався можливістю перевестися на Закарпаття й у червні 2022 очолив групу кіберзахисту відділення зв’язку одного з прикордонних підрозділів", - додали у пресслужбі.

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Зрадник також вихвалявся, що на цій посаді він продовжував передавати дані російським спецслужбам. А коли дізнався, що його збираються перевіряти – повідомив про це своїм кураторам.

"За їх вказівкою, у складі групи ухилянтів він незаконно перетнув кордон з Угорщиною, надалі вилетів у Стамбул, а вже звідти – до Москви. Зрадник розповів, що його родина вже отримала російське громадянство і він нібито планує оселитися на Далекому Сході, де йому пропонують роботу та житло", - зазначили у ДБР.

Сировому оголосили підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення. Наразі перевіряються контакти прикордонника та його можливості щодо передачі таємних даних.

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