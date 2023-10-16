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Новини Фото Війна
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Повідомлено про підозру в держзраді прикордоннику Руслану Сировому, який служив на Закарпатті та виявився агентом РФ. ФОТО

казанжи,сировий

На Закарпатті правоохоронцю Руслану Сировому ДБР повідомило про підозру в державній зраді. Він виявився агентом Кремля. Раніше йому повідомляли про підозру в дезертирстві в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Після зради та втечі, він дав велике інтерв’ю одному з російських пабліків, де розповів, що підривною діяльністю проти України займався з 2014 року, ще під час служби на Луганщині. Чоловік надавав терористам з так званої ЛНР інформацію про розміщення підрозділів Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення чоловік почав активніше співпрацювати з російським ФСБ.

"Правоохоронець служив у прикордонних підрозділах у Лисичанську і отримана від нього інформація нібито допомагала ворогу завдавати точних ударів по позиціях ЗСУ. Отримавши поранення і пройшовши реабілітацію, він скористався можливістю перевестися на Закарпаття й у червні 2022 очолив групу кіберзахисту відділення зв’язку одного з прикордонних підрозділів", - додали у пресслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру прикордоннику Руслану Сировому, який служив на Закарпатті та виявився зрадником, - ДБР. ВІДЕО

Зрадник також вихвалявся, що на цій посаді він продовжував передавати дані російським спецслужбам. А коли дізнався, що його збираються перевіряти – повідомив про це своїм кураторам.

"За їх вказівкою, у складі групи ухилянтів він незаконно перетнув кордон з Угорщиною, надалі вилетів у Стамбул, а вже звідти – до Москви. Зрадник розповів, що його родина вже отримала російське громадянство і він нібито планує оселитися на Далекому Сході, де йому пропонують роботу та житло", - зазначили у ДБР.

Сировому оголосили підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення. Наразі перевіряються контакти прикордонника та його можливості щодо передачі таємних даних.

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Повідомлено про підозру в держзраді прикордоннику Руслану Сировому, який служив на Закарпатті та виявився агентом РФ 01

Автор: 

державна зрада (1690) ДБР (3505) підозра (769) Закарпатська область (2052)


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Топ коментарі
+11
Реальні зрадники та корупціонери з України тікають без проблем. А придуманих хапають та вчиняють судилища. Все по зелесранському фен шую.
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16.10.2023 13:59
+8
Ще б оголосили після того як воно здохне!
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16.10.2023 13:49
+6
- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Изя, передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!

юдо-кацапи при владі, роблять вигляд, НІБИ вони боряться і воюють з кацапами, ціною житів украінців!!
при цьому нещадно качають бабло в офшори!!

... отатка то фуйня, малята.....
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16.10.2023 13:57
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Ще б оголосили після того як воно здохне!
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16.10.2023 13:49 Відповісти
давай -ЕРМАКА, ваньку Баканова! ПОРТНОВА, Иммануилову, Смирнова, Гетьманцева, Смирнова, Бойко………ХВАТИТ ГОРБАТОГО ЛЕПИТЬ С МЕЛКИМИ СОШКАМИ
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16.10.2023 16:05 Відповісти
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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16.10.2023 13:55 Відповісти
Луганск, сэр.
Одна морда ихнего Януковича чего стоит.
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16.10.2023 14:01 Відповісти
- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Изя, передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!

юдо-кацапи при владі, роблять вигляд, НІБИ вони боряться і воюють з кацапами, ціною житів украінців!!
при цьому нещадно качають бабло в офшори!!

... отатка то фуйня, малята.....
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16.10.2023 13:57 Відповісти
Реальні зрадники та корупціонери з України тікають без проблем. А придуманих хапають та вчиняють судилища. Все по зелесранському фен шую.
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16.10.2023 13:59 Відповісти
Служив разом з каклєтою?
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16.10.2023 13:59 Відповісти
як де на радіне в луганде
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16.10.2023 14:10 Відповісти
коли зрадники сидять в офісі Президента то читати отаке вже набридло
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16.10.2023 14:06 Відповісти
І шо далі-бідонов відправе за ним і його сімєю ссошників чи може голова сбу відправе баканова його там не затримають він і так багато зробив для кацапні.
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16.10.2023 14:16 Відповісти
паразитуючи хвойди за викликом дермака-татарова з ДБР, застрельтеся.. від вашої сізіфової "роботи" більше шкоди чим користі
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16.10.2023 14:17 Відповісти
Жалко что Буданов не успел его вычислить, и предложить сдаться.
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16.10.2023 14:24 Відповісти
то просто у нього акумулятір в раціі - разряділся!!
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16.10.2023 15:25 Відповісти
На Далекому Сході йому дають квартиру? Краще здохнути, ніж там жить: клімат гнилий, всі живуть по воровським понятіям, половина оточуючих - вузькоглазі. Краще здохнути
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16.10.2023 14:28 Відповісти
пан Руслан тупий як дрова)))))) нехай щастить, дебчику
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16.10.2023 14:35 Відповісти
"коли дізнався, що його збираються перевіряти"

Потрібно тепер знайти тих, від кого зрадник дізнався, що його збираються перевіряти.
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16.10.2023 14:38 Відповісти
А шо там лейтенант баканов? Нима пидозры(
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16.10.2023 14:57 Відповісти
 
 