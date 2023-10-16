Повідомлено про підозру в держзраді прикордоннику Руслану Сировому, який служив на Закарпатті та виявився агентом РФ. ФОТО
На Закарпатті правоохоронцю Руслану Сировому ДБР повідомило про підозру в державній зраді. Він виявився агентом Кремля. Раніше йому повідомляли про підозру в дезертирстві в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Після зради та втечі, він дав велике інтерв’ю одному з російських пабліків, де розповів, що підривною діяльністю проти України займався з 2014 року, ще під час служби на Луганщині. Чоловік надавав терористам з так званої ЛНР інформацію про розміщення підрозділів Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення чоловік почав активніше співпрацювати з російським ФСБ.
"Правоохоронець служив у прикордонних підрозділах у Лисичанську і отримана від нього інформація нібито допомагала ворогу завдавати точних ударів по позиціях ЗСУ. Отримавши поранення і пройшовши реабілітацію, він скористався можливістю перевестися на Закарпаття й у червні 2022 очолив групу кіберзахисту відділення зв’язку одного з прикордонних підрозділів", - додали у пресслужбі.
Зрадник також вихвалявся, що на цій посаді він продовжував передавати дані російським спецслужбам. А коли дізнався, що його збираються перевіряти – повідомив про це своїм кураторам.
"За їх вказівкою, у складі групи ухилянтів він незаконно перетнув кордон з Угорщиною, надалі вилетів у Стамбул, а вже звідти – до Москви. Зрадник розповів, що його родина вже отримала російське громадянство і він нібито планує оселитися на Далекому Сході, де йому пропонують роботу та житло", - зазначили у ДБР.
Сировому оголосили підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення. Наразі перевіряються контакти прикордонника та його можливості щодо передачі таємних даних.
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Одна морда ихнего Януковича чего стоит.
- Изя, передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
юдо-кацапи при владі, роблять вигляд, НІБИ вони боряться і воюють з кацапами, ціною житів украінців!!
при цьому нещадно качають бабло в офшори!!
... отатка то фуйня, малята.....
Потрібно тепер знайти тих, від кого зрадник дізнався, що його збираються перевіряти.