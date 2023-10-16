НАБУ відсторонило директора Одеського теруправління Деуліна і розпочало перевірку щодо отримання ним нагороди з рук ексрегіонала Ківалова. ВІДЕО+ФОТО
Національне антикорупційне бюро України розпочало службову перевірку щодо отримання нагороди директором Одеського територіального управління Володимиром Деуліним з рук президента Одеської юридичної академії та ексрегіонала Сергія Ківалова на заході до Дня юриста 8 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАБУ, "Думська" та ZN.UA.
"За фактом участі директора Одеського територіального управління Національного бюро Володимира Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у стінах Національного університету "Одеська юридична академія", та отримання ним нагороди від ректора цього вишу розпочато службову перевірку", - йдеться у повідомленні.
На час проведення перевірки Володимира Деуліна відсторонено від виконання посадових обов’язків.
Як зазначили в НАБУ, результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення.
8 жовтня голова Одеського територіального управління НАБУ Володимир Деулін отримав нагороду з нагоди Дня юриста з рук президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова, зазначає "Думська".
Згідно з відео, розміщеним на сторінці Одеської юридичної академії у Facebook, на заході також був присутній начальник Одеського обласного ТЦК та СП Олександр Охріменко. Також були присутні представники місцевої влади. Зокрема, перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський.
ZN.UA повідомляє, що у червні 2021 року НАБУ провело обшуки в адміністративному корпусі НУ "Одеська юридична академія". Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження про можливу розтрату бюджетних грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) під час ремонту приміщень вишу.
Як зазначають джерела видання, інші гості отримали тільки грамоти й значки, а ось директор Одеського теруправління НАБУ – ще і цілу цінну монету НБУ (як можна припустити, судячи із фото).
"Взагалі, такі публічні заходи має погоджувати не лише пресслужба НАБУ, але й Управління внутрішнього контролю. Такі спірні заходи, де є очевидний конфлікт інтересів, співробітники НАБУ завжди погоджували із цим відділом. І то, що керівник такого рівня йде до фігуранта кримінальної справи його ж інституції й бере з його рук якусь там нагороду – нонсенс. І удар по репутації НАБУ, якому і без цього зараз проблем вистачає", - додає джерело ZN.UA.
Президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов фігурує у справі про "плівки Вовка", яку зараз слухає Вищий антикорупційний суд.
За даними ZN.UA, зокрема, НАБУ зафіксувала розмову між головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком і Сергієм Ківаловим, де суддя просить останнього підтримати позов проти Вищої кваліфікаційної комісії суддів, якщо раптом на нього "буде виходити хтось із Суворовського райсуду Одеси".
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Любов та віра у "всесилдьних ригів" перемогла розум
Совок всюди, совок в головах, совок у війську - чому не в ЄС, чому не в НАТО ?
Міняти мислення треба, а не ліжка переставляти в цьому зеленому борделі.
Вы не глядите, что Сережа все кивает,
Он соображает, он все понимает.
А что молчит, так это от волненья,
От осознанья, так сказать, и просветленья. (с)
А по-большому счету, тупой и еще тупее: подопытный кролик привселюдно рубит сук перед удавом. Конечно же удав смалодушничал.
Ваша маніакальна пристрасть до Порошенка це вже клініка....!!!
Але я не психіатр, тож залишу це лікарям.
Спробую пояснити як юрист.
Отже:
- в Україні немає політиків і політичної культури. Кожен, хто лізе в політику переслідує виключно меркантильні інтереси. Бізнесмени ідуть в політику, щоб просто врятувати значком і посвідченням власний (і доволі часто чесний) бізнес. І Порошенко в цьому не виключення. Але, і це всім відомо, що ЗЕ-влада, яка прийшла, власне, до влади просуваючи ідею стрижнем якої була не політика, ні щось нове в економіці, ні це була публічна помста Порошенко. І весь бруд, всі нісенітниці тут же підхоплювалися і множилися. Цькування перетворилось на мистецтво.
І що? Чим закінчилось? Що доведено з точки зору юриспруденції? Нічого. Тобто, на відміну від обвинувачувачів, довести те що Порошенко щось крав, або чинив незаконно не доведено.
Так що добродію, як кажуть люди інтеліґентні "заваліть пащу".
- я читаю багато дописів і з гіркотою констатую, що українському суспільству до ХАМАС - пів кроку. Поясню. Коли громадянин європейської (ніби то) країни оперує категоріями покарання які не передбачені кримінальним законодавством, типу "розстріляти", "повішати", "віддати родичам" і т.д. стає зрозуміло "...чому ми не в НАТО". Хочете розстрілювати, міняйте закони, втрачайте перспективи членства в ЄС та НАТО і стріляйте. Швиденько, без суду!!! Революційна доцільність, так би мовити...
Тільки не наваліть в штани, коли відчуєте руку на власній шиї і тихий голос "гражданин ... ? Пройдемте".
у татарівського дбр питання тільки до патріотів, військових та особистих ворогів найвеличнішого лідора.