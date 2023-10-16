НАБУ відсторонило директора Одеського теруправління Деуліна і розпочало перевірку щодо отримання ним нагороди з рук ексрегіонала Ківалова. ВІДЕО+ФОТО

Національне антикорупційне бюро України розпочало службову перевірку щодо отримання нагороди директором Одеського територіального управління Володимиром Деуліним з рук президента Одеської юридичної академії та ексрегіонала Сергія Ківалова на заході до Дня юриста 8 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАБУ, "Думська" та ZN.UA.

"За фактом участі директора Одеського територіального управління Національного бюро Володимира Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у стінах Національного університету "Одеська юридична академія", та отримання ним нагороди від ректора цього вишу розпочато службову перевірку", - йдеться у повідомленні.

На час проведення перевірки Володимира Деуліна відсторонено від виконання посадових обов’язків.

Як зазначили в НАБУ, результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення.

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8 жовтня голова Одеського територіального управління НАБУ Володимир Деулін отримав нагороду з нагоди Дня юриста з рук президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова, зазначає "Думська".

Згідно з відео, розміщеним на сторінці Одеської юридичної академії у Facebook, на заході також був присутній начальник Одеського обласного ТЦК та СП Олександр Охріменко. Також були присутні представники місцевої влади. Зокрема, перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський.

ZN.UA повідомляє, що у червні 2021 року НАБУ провело обшуки в адміністративному корпусі НУ "Одеська юридична академія". Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження про можливу розтрату бюджетних грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) під час ремонту приміщень вишу.

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Як зазначають джерела видання, інші гості отримали тільки грамоти й значки, а ось директор Одеського теруправління НАБУ – ще і цілу цінну монету НБУ (як можна припустити, судячи із фото).

"Взагалі, такі публічні заходи має погоджувати не лише пресслужба НАБУ, але й Управління внутрішнього контролю. Такі спірні заходи, де є очевидний конфлікт інтересів, співробітники НАБУ завжди погоджували із цим відділом. І то, що керівник такого рівня йде до фігуранта кримінальної справи його ж інституції й бере з його рук якусь там нагороду – нонсенс. І удар по репутації НАБУ, якому і без цього зараз проблем вистачає", - додає джерело ZN.UA.

Президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов фігурує у справі про "плівки Вовка", яку зараз слухає Вищий антикорупційний суд.

За даними ZN.UA, зокрема, НАБУ зафіксувала розмову між головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком і Сергієм Ківаловим, де суддя просить останнього підтримати позов проти Вищої кваліфікаційної комісії суддів, якщо раптом на нього "буде виходити хтось із Суворовського райсуду Одеси".

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