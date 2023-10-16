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НАБУ відсторонило директора Одеського теруправління Деуліна і розпочало перевірку щодо отримання ним нагороди з рук ексрегіонала Ківалова. ВІДЕО+ФОТО

Національне антикорупційне бюро України розпочало службову перевірку щодо отримання нагороди директором Одеського територіального управління Володимиром Деуліним з рук президента Одеської юридичної академії та ексрегіонала Сергія Ківалова на заході до Дня юриста 8 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАБУ"Думська" та ZN.UA.

"За фактом участі директора Одеського територіального управління Національного бюро Володимира Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у стінах Національного університету "Одеська юридична академія", та отримання ним нагороди від ректора цього вишу розпочато службову перевірку", - йдеться у повідомленні. 

На час проведення перевірки Володимира Деуліна відсторонено від виконання посадових обов’язків. 

Як зазначили в НАБУ, результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення.

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8 жовтня голова Одеського територіального управління НАБУ Володимир Деулін отримав нагороду з нагоди Дня юриста з рук президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова, зазначає "Думська".

Згідно з відео, розміщеним на сторінці Одеської юридичної академії у Facebook, на заході також був присутній начальник Одеського обласного ТЦК та СП Олександр Охріменко. Також були присутні представники місцевої влади. Зокрема, перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський.

НАБУ відсторонило директора Одеського теруправління Деуліна і розпочало перевірку щодо отримання ним нагороди з рук ексрегіонала Ківалова 01

ZN.UA повідомляє, що у червні 2021 року НАБУ провело обшуки в адміністративному корпусі НУ "Одеська юридична академія". Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження про можливу розтрату бюджетних грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) під час ремонту приміщень вишу.

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Як зазначають джерела видання, інші гості отримали тільки грамоти й значки, а ось директор Одеського теруправління НАБУ – ще і цілу цінну монету НБУ (як можна припустити, судячи із фото).

"Взагалі, такі публічні заходи має погоджувати не лише пресслужба НАБУ, але й Управління внутрішнього контролю. Такі спірні заходи, де є очевидний конфлікт інтересів, співробітники НАБУ завжди погоджували із цим відділом. І то, що керівник такого рівня йде до фігуранта кримінальної справи його ж інституції й бере з його рук якусь там нагороду – нонсенс. І удар по репутації НАБУ, якому і без цього зараз проблем вистачає", - додає джерело ZN.UA.

Президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов фігурує у справі про "плівки Вовка", яку зараз слухає Вищий антикорупційний суд.

За даними ZN.UA, зокрема, НАБУ зафіксувала розмову між головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком і Сергієм Ківаловим, де суддя просить останнього підтримати позов проти Вищої кваліфікаційної комісії суддів, якщо раптом на нього "буде виходити хтось із Суворовського райсуду Одеси".

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Автор: 

НАБУ (5072) Ківалов Сергій (71) Одеса (5473)


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Топ коментарі
+10
деулін не вбачав в цьому нічого поганого, а від кого отримувати нагороду - не має значення, хоч від ківалова, хоч просто від ківи... Головне - нагорода. У нас майже пів-країни таких деуліних.
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16.10.2023 15:06
+9
Регіонали будуть перевіряти регіонала,я правільно зрозумів?
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16.10.2023 15:22
+8
Повзучій контрнаступ ригів, які за @уйла та саме на яких @уйло розраховував при прийнятті рішення "24.02.2022"
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16.10.2023 15:14
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деулін не вбачав в цьому нічого поганого, а від кого отримувати нагороду - не має значення, хоч від ківалова, хоч просто від ківи... Головне - нагорода. У нас майже пів-країни таких деуліних.
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16.10.2023 15:06 Відповісти
усе деулін передбачав та розумів, не дибіл, конкурс пройшов, тести, у тому числі IQ здавав.
Любов та віра у "всесилдьних ригів" перемогла розум
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16.10.2023 15:16 Відповісти
Ківалов не був засуджений Судом . Аось якщо деякі "товариші", що ЗДАЛИ Південь України ( рівний ЛНР + ДНР) , де зараз ллється море крові , теж нагороджують і у них ... приймають нагороди і це нормально . ТАК ???
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16.10.2023 16:39 Відповісти
Совкова відрижка - грамоти, вимпел "ударник соцтруда", "пабидитель соцсоревнования".
Совок всюди, совок в головах, совок у війську - чому не в ЄС, чому не в НАТО ?
Міняти мислення треба, а не ліжка переставляти в цьому зеленому борделі.
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16.10.2023 15:50 Відповісти
з рук президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова

Вы не глядите, что Сережа все кивает,
Он соображает, он все понимает.
А что молчит, так это от волненья,
От осознанья, так сказать, и просветленья. (с)
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16.10.2023 15:06 Відповісти
...от президента ОЮА... давайте по чесноку , мол, от ****** уя.
А по-большому счету, тупой и еще тупее: подопытный кролик привселюдно рубит сук перед удавом. Конечно же удав смалодушничал.
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16.10.2023 15:18 Відповісти
це тому що головний гетьман розплодив в Україні розсадниек ФСБ , зі всякіх шуфрічів бойків ківалових медведуків мураєвих та ін. тепер українці життям розплачуються. ті що його змінили не кращіюале його вина і тому що завдяки йому вони прийшли. якось так
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16.10.2023 15:11 Відповісти
Всі згадані Вами мерзотники, успішно себе почували й до гетьмана... Чи може в Пороха була монобільшість, щоб усе порішати за 5 хв, ну... так, як зараз керують зелені торбохвати та "польові командири" другого фронту проти України??
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16.10.2023 15:34 Відповісти
не смішіть людей в рошенка були всі можливості але не було бажання . У парламенті було сформовано коаліцію «Європейська Україна» (куди також увійшли «Народний фронт», «Самопоміч», «Радикальна партія Олега Ляшка» та «Батьківщина»[30])
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16.10.2023 15:51 Відповісти
Ви не "Вася Путлер", ви ЗЕ-папуга, добродію!
Ваша маніакальна пристрасть до Порошенка це вже клініка....!!!
Але я не психіатр, тож залишу це лікарям.
Спробую пояснити як юрист.
Отже:
- в Україні немає політиків і політичної культури. Кожен, хто лізе в політику переслідує виключно меркантильні інтереси. Бізнесмени ідуть в політику, щоб просто врятувати значком і посвідченням власний (і доволі часто чесний) бізнес. І Порошенко в цьому не виключення. Але, і це всім відомо, що ЗЕ-влада, яка прийшла, власне, до влади просуваючи ідею стрижнем якої була не політика, ні щось нове в економіці, ні це була публічна помста Порошенко. І весь бруд, всі нісенітниці тут же підхоплювалися і множилися. Цькування перетворилось на мистецтво.
І що? Чим закінчилось? Що доведено з точки зору юриспруденції? Нічого. Тобто, на відміну від обвинувачувачів, довести те що Порошенко щось крав, або чинив незаконно не доведено.
Так що добродію, як кажуть люди інтеліґентні "заваліть пащу".
- я читаю багато дописів і з гіркотою констатую, що українському суспільству до ХАМАС - пів кроку. Поясню. Коли громадянин європейської (ніби то) країни оперує категоріями покарання які не передбачені кримінальним законодавством, типу "розстріляти", "повішати", "віддати родичам" і т.д. стає зрозуміло "...чому ми не в НАТО". Хочете розстрілювати, міняйте закони, втрачайте перспективи членства в ЄС та НАТО і стріляйте. Швиденько, без суду!!! Революційна доцільність, так би мовити...
Тільки не наваліть в штани, коли відчуєте руку на власній шиї і тихий голос "гражданин ... ? Пройдемте".
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16.10.2023 18:21 Відповісти
Чомусь ця коаліція дуже нагадувала незабутніх "дітей лейтенанта Шмідта" з їхньою Сухарьовською конвенцією!
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17.10.2023 19:35 Відповісти
Повзучій контрнаступ ригів, які за @уйла та саме на яких @уйло розраховував при прийнятті рішення "24.02.2022"
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16.10.2023 15:14 Відповісти
Када , наконец-то те агиевы конюшни очистят от лайна?
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16.10.2023 15:21 Відповісти
Регіонали будуть перевіряти регіонала,я правільно зрозумів?
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16.10.2023 15:22 Відповісти
Не пойму, у серика , мабуть , делишки - сплошные фляки(супец несолоно хлебамши, из потрошков), бо распиаренный кивало-бювет возле церкви соответствующего сатаната , то ваапше перестал работать, то работает (иногда) и то, до 4-х часов дня.
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16.10.2023 15:33 Відповісти
підрайух защебетав українською,це щось у лісі здохло...Чого не зробиш за ради свого пту,там є такі,що вже присвоїли звання "кращого юр. вузу в Україні ".. Ну-ну,"прогіб защітан,будєтє отмєчєни в пріказє "...
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16.10.2023 15:53 Відповісти
ТЦКшник-колаборнант - це найсолодше)
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16.10.2023 15:57 Відповісти
А до самого підрахуя у ДБР немає питань? Просто Кащєй безсмертний! Тварь ригівська! Пам'ятаю шок від нагороди Ющенком Підрахуя (голови ЦВК) якимось орденком! І це після того що творила ця ЦВК підігруючи янику відкрито!!!!
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16.10.2023 16:05 Відповісти
Це набу. Справа ними відкрита як раз проти ківаловської кацакадемії.
у татарівського дбр питання тільки до патріотів, військових та особистих ворогів найвеличнішого лідора.
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16.10.2023 16:08 Відповісти
Йому пропонували повну збірку творів Єрнеста Хемінгуея чи медальку, він вибрав медальку !
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16.10.2023 16:18 Відповісти
пушкіна, карл! він патріотично відмовився! медаль та іменний Глок йому
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16.10.2023 16:21 Відповісти
 
 