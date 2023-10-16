Північна Корея кораблями може відправляти зброю в РФ для війни проти України, - WP. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Згідно з новими супутниковими знімками, російські кораблі від середини серпня до середини жовтня кілька разів забирали вантажі з КНДР та доставляли їх до військового порту на Далекому Сході РФ. У Тихорецьку РФ, що неподалік від українського кордону, почали стрімко розширюватися ями для боєприпасів.
Знімки опублікувало видання The Washington Post, передає Цензор.НЕТ. Супутникові фото були проаналізовані фахівцями лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).
Повідомляється, що протягом двох останніх місяців російські кораблі, пов’язані з військово-транспортними мережами, збирали вантажі з Північної Кореї та доставляли їх до військового порту РФ кілька разів.
Як пише видання, 13 жовтня у Білому домі заявили, що Північна Корея перевезла в Росію до 1000 контейнерів з "обладнанням і боєприпасами протягом останніх тижнів". Однак, згідно з аналізом, операція є "більш регулярною, масштабною і тривалою".
Так, два вантажні судна під російським прапором "Ангара" та Марія" у середині серпня почали курсувати між північнокорейським портом Раджин і захищеним портовим комплексом у Дунаї на Далекому Сході РФ. Від середини серпня і до 14 жовтня ці судна здійснили щонайменше п’ять рейсів у обидва боки.
Згідно з даними сайту Marine Traffic, кораблі вимкнули сигнал автоматичної системи ідентифікації, приховавши своє місцеперебування.
"Хоча неможливо сказати, що саме перевозиться, на нових знімках видно, що кораблі пов’язані з російською мережею військової логістики, що дає підстави припускати, що ці комерційні судна перевозять військове обладнання, кажуть аналітики RUSI й американські офіційні особи", - зауважує WP.
Приблизно в той час, коли почалися ці постачання з Північної Кореї, на складі боєприпасів в Тихорецьку у Росії, що неподалік українського кордону, почали стрімко розширюватися ями для боєприпасів. Вони були заповнені протягом останніх тижнів після прибуття залізничних вагонів. У RUSI вважають, що колір і розмір контейнерів збігаються з вантажами з Раджану до Дунаю.
"Це матиме дуже серйозний вплив на перебіг війни (в Україні - ред.). Північна Корея здатна виробляти велику кількість боєприпасів, і у неї є значні запаси", - наголосив Джек Вотлінг, старший науковий співробітник RUSI з питань війни на суші.
Судно "Ангара" належить компанії M Leasing, яка потрапила під санкції США, Великої Британії та України за "перевезення зброї та військового обладнання в інтересах російського уряду". Як повідомляє RUSI, у реєстраційних документах на судно "Марія" зазначено, що з ним пов'язана компанія під назвою JSC Sovfracht.
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Час "покурити"?
Можна грубо прикинути кількість наприклад снарядів 122мм калібру, поставлених туди за вересень 2023, користуючись інформацією відкритих джерел.
Вихідні дані:
1) середня вага вантажу типового 40-футового морського контейнера - 26 300 кг ;
2) кількість контейнерів, що навезли - 1000 од.;
3) кількість контейнерів під снаряди - умовно половина, тобто 500 од.;
4) вага 122мм снаряда ~ 44 кг.
Отже Кільк.снарядів = 26300×500÷44 ~ 300 тис.
Якщо припустити, що за чотири доби наступу з 10 по 13 жовтня ц.р. на Авдіївський укріпрайон ворог здійснював аналогічну кількість артилерійських пострілів, як на початковій стадії свого вторгнення у 1 - 2 кварталах 2022, тобто 57 000 на день, тоді виходить, на складах ще залишилось з тої партії всього 72 тисячі снарядів.
Виникає слушне питання: чи варто чекати наступної жовтневої партії ***********?
Виходить що контейнерів зі снарядами було не 500, а 586.
Друже, ви по роботі, чи просто від себе женете скрізь зраду?
А от що ви мали на увазі "і про "снарядний голод" у рашистів, і про те, як у нас бережуть особовий склад і багато чого іншого, про що не варто писати публічно"?
Ну, добре - я дякуючи вашому допису зрозумів, що
1) всі брешуть, що русня вже не пуляє, як вона це робила на початку війні. А то кажуть що вже кількість виходів зменшилась разів в 5-10, ніж було.
2) Особовий склад у нас не бережуть. І можуть послати нашого солдата в бій, коли шанс що його при цьому можуть вбити більший за нуль. Це капець. Де таке бачене!
А от що ще там далі таке страшне, про що не варто писати публічно? Невже експерименти над нашими вояками в американських біолабораторіях чи торгівля органами на потоці?
Пишіть вже, не замовчуйте таке!!!
P.S. Куму та друзям щиро бажаю повернутися додому живими і неушкодженими.
Ага, ясно. А інші американські офіційні особи не бажають спрямувати один корабель-носій "Томагавків" у ті краї, і в'ї^ати залп-другий по порту Раджін? Це ж буде запобігання міжнародному тероризму 100%. І від цивілізованого світу подяку отримають.
Чи Ин це важний партньор? (чи ким він там був для Трампа)