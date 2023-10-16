Північна Корея кораблями може відправляти зброю в РФ для війни проти України, - WP. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Згідно з новими супутниковими знімками, російські кораблі від середини серпня до середини жовтня кілька разів забирали вантажі з КНДР та доставляли їх до військового порту на Далекому Сході РФ. У Тихорецьку РФ, що неподалік від українського кордону, почали стрімко розширюватися ями для боєприпасів.

Знімки опублікувало видання The Washington Post, передає Цензор.НЕТ. Супутникові фото були проаналізовані фахівцями лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

Повідомляється, що протягом двох останніх місяців російські кораблі, пов’язані з військово-транспортними мережами, збирали вантажі з Північної Кореї та доставляли їх до військового порту РФ кілька разів.

Як пише видання, 13 жовтня у Білому домі заявили, що Північна Корея перевезла в Росію до 1000 контейнерів з "обладнанням і боєприпасами протягом останніх тижнів". Однак, згідно з аналізом, операція є "більш регулярною, масштабною і тривалою".

Так, два вантажні судна під російським прапором "Ангара" та Марія" у середині серпня почали курсувати між північнокорейським портом Раджин і захищеним портовим комплексом у Дунаї на Далекому Сході РФ. Від середини серпня і до 14 жовтня ці судна здійснили щонайменше п’ять рейсів у обидва боки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Між КНДР та Росією різко зросла кількість вантажних перевезень, - супутникові знімки

Згідно з даними сайту Marine Traffic, кораблі вимкнули сигнал автоматичної системи ідентифікації, приховавши своє місцеперебування.

"Хоча неможливо сказати, що саме перевозиться, на нових знімках видно, що кораблі пов’язані з російською мережею військової логістики, що дає підстави припускати, що ці комерційні судна перевозять військове обладнання, кажуть аналітики RUSI й американські офіційні особи", - зауважує WP.

Приблизно в той час, коли почалися ці постачання з Північної Кореї, на складі боєприпасів в Тихорецьку у Росії, що неподалік українського кордону, почали стрімко розширюватися ями для боєприпасів. Вони були заповнені протягом останніх тижнів після прибуття залізничних вагонів. У RUSI вважають, що колір і розмір контейнерів збігаються з вантажами з Раджану до Дунаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Північна Корея почала постачати артилерію до Росії, - ЗМІ

"Це матиме дуже серйозний вплив на перебіг війни (в Україні - ред.). Північна Корея здатна виробляти велику кількість боєприпасів, і у неї є значні запаси", - наголосив Джек Вотлінг, старший науковий співробітник RUSI з питань війни на суші.

Судно "Ангара" належить компанії M Leasing, яка потрапила під санкції США, Великої Британії та України за "перевезення зброї та військового обладнання в інтересах російського уряду". Як повідомляє RUSI, у реєстраційних документах на судно "Марія" зазначено, що з ним пов'язана компанія під назвою JSC Sovfracht.

Також читайте: Росія і КНДР продовжують переговори щодо постачання зброї, - Держдеп США