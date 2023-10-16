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Нідерланди передали українським прикордонникам партію медичного обладнання та техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нідерланди передали Україні партію медичного обладнання. До нього увійшли 4 балістично-броньовані стабілізаційно-діагностичні модулі, в тому числі стоматологічний кабінет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Ми отримали стабілізаційно-діагностичні модулі, які будуть використовуватися на фронті. У середині модуля є все необхідне для проведення різних операцій і складних зокрема", - каже начальник відділу медичного забезпечення бригади "Сталевий рубіж" Анатолій Коваленко.

Зазначається, що зазначені мобільні комплекси постачаються компанією-виробником "Hospitainer" за урядовою програмою та координацією Посольства Нідерландів в Україні щодо посилення медичних спроможностей Сил оборони України під час триваючої агресії.

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Медичне обладнання, а саме стабілізаційно-діагностичні модулі медичної підтримки, що відповідають принциповій класифікації мобільних медичних підрозділів армій країн НАТО Role 1, Role 2 Basic (базова), Role 2 Enhanced (розширена), уже стоять на озброєнні прикордонних медиків і використовуються за призначенням, рятуючи життя.

Представник "Hospitainer" Бар-Джоп Круйсен додав, що компанія передала українським військовим уже 9 таких госпіталів, і планує ще 12.

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Нідерланди передали українським прикордонникам партію медичного обладнання та техніки 01
Нідерланди передали українським прикордонникам партію медичного обладнання та техніки 02
Нідерланди передали українським прикордонникам партію медичного обладнання та техніки 03

Автор: 

Нідерланди (1569) прикордонники (1102)


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Хм, цікавий вибір зробили в Нідерландах. А саме, адресат, хто отримує ці модулі. Ні ЗСУ, ні Нацгвардія, ні тероборона, а Держприкорлонслужба. Чим керувалися, якими критеріями оперували надавачі допомоги.
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16.10.2023 18:33 Відповісти
Я розумію, що ДПС теж воює, бійці-прикордонники теж гинуть і отримують поранення. Проте я пам'ятаю, ким були теперішні воїни, до війни : хабарниками, що за пачку доларів дозволяли ввозити в Україну всіляке лайно, ублюдками, що сприяли незаконній торгівлі (в т.ч. з Лугандоном під час так званої АТО/ООС), що досі випускають з країни прокурорсько-депутатських виродків чоловічої статі з фіктивними довідками і підробленими посвідченннями особи.
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16.10.2023 18:38 Відповісти
в тому числі стоматологічний кабінет. Джерело:
***********
Прикордонники будуть ловити ухилянтів, і зразу ж свердлитимуть їм зуби.
Які жорстокі тортури!
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16.10.2023 18:40 Відповісти
От зубной боли на стенку полезешь
Боец перестает быть бойцом
Это может в тылу казаться пустяком
Но это не так
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16.10.2023 19:14 Відповісти
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16.10.2023 19:16 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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16.10.2023 18:43 Відповісти
 
 