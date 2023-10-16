Нідерланди передали українським прикордонникам партію медичного обладнання та техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нідерланди передали Україні партію медичного обладнання. До нього увійшли 4 балістично-броньовані стабілізаційно-діагностичні модулі, в тому числі стоматологічний кабінет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Ми отримали стабілізаційно-діагностичні модулі, які будуть використовуватися на фронті. У середині модуля є все необхідне для проведення різних операцій і складних зокрема", - каже начальник відділу медичного забезпечення бригади "Сталевий рубіж" Анатолій Коваленко.

Зазначається, що зазначені мобільні комплекси постачаються компанією-виробником "Hospitainer" за урядовою програмою та координацією Посольства Нідерландів в Україні щодо посилення медичних спроможностей Сил оборони України під час триваючої агресії.

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Медичне обладнання, а саме стабілізаційно-діагностичні модулі медичної підтримки, що відповідають принциповій класифікації мобільних медичних підрозділів армій країн НАТО Role 1, Role 2 Basic (базова), Role 2 Enhanced (розширена), уже стоять на озброєнні прикордонних медиків і використовуються за призначенням, рятуючи життя.

Представник "Hospitainer" Бар-Джоп Круйсен додав, що компанія передала українським військовим уже 9 таких госпіталів, і планує ще 12.

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