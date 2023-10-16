Чоловік придбав за 4 тис. дол. свідоцтва про народження двійні у Молдові та намагався виїхати до Румунії, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники викрили 45-річного чоловіка, який намагався виїхати до Румунії як багатодітний батько.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Західне регіональне управління ДПСУ.

Щоб виїхати в Румунію громадянин надав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документами, у чоловіка 16 вересня народилася у Молдові двійня. Однак, прикордонники з’ясували, що молдовські свідоцтва про народження є фальшивками. Пред’явник зізнався, що придбав їх за 4 тис. дол.

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"Ще один 45-річний киянин намагався незаконно виїхати в Угорщину, придбавши собі хворобу хребта. Під час перевірки довідки військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов’язаного прикордонники виявили ознаки підробки документів", - йдеться у повідомленні.

За вказаними фактами прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції у Закарпатській області про виявлення у діях українців ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".