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Чоловік придбав за 4 тис. дол. свідоцтва про народження двійні у Молдові та намагався виїхати до Румунії, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники викрили 45-річного чоловіка, який намагався виїхати до Румунії як багатодітний батько.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Західне регіональне управління ДПСУ.

Щоб виїхати в Румунію громадянин надав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документами, у чоловіка 16 вересня народилася у Молдові двійня. Однак, прикордонники з’ясували, що молдовські свідоцтва про народження є фальшивками. Пред’явник зізнався, що придбав їх за 4 тис. дол.

Чоловік придбав за 4 тис. дол. свідоцтва про народження двійні у Молдові та намагався виїхати до Румунії, - ДПСУ 01

Також читайте: Протягом вихідних на спробі нелегально потрапити до Угорщини та Румунії затримано 41 військовозабов’язаного, - ДПСУ

"Ще один 45-річний киянин намагався незаконно виїхати в Угорщину, придбавши собі хворобу хребта. Під час перевірки довідки військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов’язаного прикордонники виявили ознаки підробки документів", - йдеться у повідомленні.

Чоловік придбав за 4 тис. дол. свідоцтва про народження двійні у Молдові та намагався виїхати до Румунії, - ДПСУ 02

За вказаними фактами прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції у Закарпатській області про виявлення у діях українців ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) кордон (4774) ухилянти (927)


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Топ коментарі
+17
Від безвізу та суботньої кави в Відні до підробного свідоцтва про народження двійні та ст.358 ККУ - лише одна галочка в бюлетні.
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16.10.2023 20:16
+15
воевать будут только те кому есть ради чего. остальные будут косить даже будучи в армии. в Израиле не закрыли границы.
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16.10.2023 20:12
+12
сама вже в військоматі сидиш, чекаючи автобуса на передову ?
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16.10.2023 20:21
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Вільний народе, вільної країни
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16.10.2023 20:03 Відповісти
Як документи у рабів провіряти- прикордонники і фіскали к усім базам доступ мають, а як контрабас йде- з Польщі комп'ютера,а через 100метрів до нас шкарпетки заїзжають, тоді у нас нема загальної бази.
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16.10.2023 22:06 Відповісти
Надеюсь, таких не садят в тюрьму
А сразу отправляют на полигон
Нефиг в тюрьме кормить дезертиров
Надо перевоспитывать
Передовая - самое лучшее место для перевоспитания
Бойцы и офицеры таких быстро в чувство приводят
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16.10.2023 20:05 Відповісти
сама вже в військоматі сидиш, чекаючи автобуса на передову ?
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16.10.2023 20:21 Відповісти
Не сижу
Сходила я военкомат
Мне отказали
Сказали - женщин моего возраста /68/
Армия не потребуе
Сказали - можете плести сетки
И я пошла плести сетки
Как- то так
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16.10.2023 20:33 Відповісти
тебе смерть посрать відпустила, а ти тут гадиш?
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16.10.2023 21:09 Відповісти
А чего женщины могут свободно выезжать? Привилегированный пол? Чего сама не на фронте...
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16.10.2023 20:32 Відповісти
В 68 не берут
Даже мужиков
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16.10.2023 20:41 Відповісти
Так чего ,вы тут рассказываете,что мужчина кому должен.Без вас разберутся.Когда я был добровольцем в военкомате ни одной женщины добровольца я не встретил,а мужчины были.
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16.10.2023 23:25 Відповісти
Лёха ты что? с дуба рухнул? всегда, во все времена обязанность мужчин - защита своей родины. почем в Израиле таких гнилых базаров нет?
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26.10.2023 21:56 Відповісти
Потому,что в Израиле женщины тоже военнообязанные не на словах,а на деле. У мужчины ,как и у женщины обязанности защищать родину. Равноправие должно быть на деле,а не на словах.
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26.10.2023 22:35 Відповісти
Лёха, ну если по твоему мнению одинаковые права у женщин и мужчин то почему ты не рожаешь? но если у тебя одинаковые права то не трудно догадаться кто ты.
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03.11.2023 09:18 Відповісти
Права им дал законодатель,а не я.Вы немного попутали право и природу,даже если женщина рожает,она не становится равной мужчине.Если вы думаете родив детей-женщина становится святой или ближе к Создателю,вы глубоко ошибаетесь. Да,у меня одинаковые права и ответственность,так что нетрудно догадаться кто вы очередной каблук или Алень.
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03.11.2023 10:36 Відповісти
такие фофаны как ты знают только свои права. а обязанности- это для других. И ещё. когда общаешься - хоть пиши без ошибок.
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03.11.2023 20:48 Відповісти
Не учи ученного,"иксперт" по праву и обязанностям.👆
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04.11.2023 21:22 Відповісти
Проблема в том, что немотивированный боец представляет опастность для своих побратимов. Такой "боец" может оставить позицию, оголив фланг или тыл своего подразделения. Может завербоваться к врагу и давать координаты подразделения.
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16.10.2023 20:33 Відповісти
Вы это серьезно?
Это на диване вам так кажется
А когда вы окопчик для себя неделю роете
Не спите под артобстрелами
Когда каждая минута вашей жизни на виду у всего взвода
Любой становится МОТИВИРОВАННЫМ
Просто потому что каждый хочет выжить
Жизнь на передовой очень простая
Там или черное ,или белое
И не дай бог,кто- то подведет
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16.10.2023 20:40 Відповісти
бабка, кому ти це втіраєш ?! у мене з роботи мобілізували знайомого ще в 2015 році і вивчили його в кулеметники. так його другий номер, солдат який повинен був набивати йому магазини патронами, якраз був немотивованим, його забрали на війну силою. так в розпалі бою цей солдат забився на дно окопу і обісцявся, випавши в повний ступор, після чого моєму знайомому довелося і стріляти і патрони самому набивати, якби це був великий штурм, то вони б обидва сдохли б там. а ти тут розказуєш якісь казочки, як уклоністи стають Рємбо, піклуються про свій взвод і всі такі офігенні, що хоч до рани прикладай !
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16.10.2023 21:01 Відповісти
Бабця фільмів совкових про войнушку передивилася , від кличу "за родіну , за сраліна " під себе ходить , а ви їй щось розповідаєте ((
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16.10.2023 21:29 Відповісти
Но например минные поля ими то можно разминировать? И никто из настоящих военных не погибнет
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16.10.2023 22:44 Відповісти
Чужими руками
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17.10.2023 03:40 Відповісти
Тільки можновладцям відомий секрет, як здиміти з України так, щоб тебе ніхто не міг взяти за дупу!
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16.10.2023 20:05 Відповісти
воевать будут только те кому есть ради чего. остальные будут косить даже будучи в армии. в Израиле не закрыли границы.
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16.10.2023 20:12 Відповісти
Від безвізу та суботньої кави в Відні до підробного свідоцтва про народження двійні та ст.358 ККУ - лише одна галочка в бюлетні.
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16.10.2023 20:16 Відповісти
Сегодня воевать могут не все , вернее - воевать могут не только ліш всє , мало кто может єто делать . !
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16.10.2023 20:22 Відповісти
Зачетно!
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16.10.2023 20:53 Відповісти
Однако пограничники выяснили, что молдавские свидетельства о рождении являются фальшивками. Предъявитель признался, что приобрел их за 4 тыс. дол. Источник:
Контрабандный товар. - Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улиц
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16.10.2023 20:24 Відповісти
Треба перевірити.Можливо він і сам вагітний?
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16.10.2023 20:30 Відповісти
Маячня сивої кобили
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16.10.2023 20:32 Відповісти
Правильно треба затримувати
Тільки прикро тому що жінкам все дозволено
Але в другу світову жінки окопи рили разом з дітьми
А зараз жінки їдуть за кордон про чоловіка забули і там мають коханців і займаються сексом з ними
Не всі
Але багато жінок які навіть готові вийти заміж за рашиста аби взяли хто запропонує за того і піде
Щоб ще й жінки узнали що таке війна було б краще
А не спати з чужими чоловіками щодня
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16.10.2023 20:56 Відповісти
Досопатія - то дійсно причина, щоб випустили
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16.10.2023 22:17 Відповісти
А двойня была лет по 45.
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16.10.2023 23:17 Відповісти
Це вже Північна Корея - люди тікають з цьої країни. А другі аплодують вертухаям, які відловлюють, як скот їхніх співгромадян.
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17.10.2023 00:36 Відповісти
Не хочете воювати - не рвіть сраку. Здавайтесь кацапам, відмовляйтесь від всього українського на користь всього московського, віддавайте на поталу справжніх Героїв і можливо кацапи вас пожаліють. Особливо кмітливих (як оті брати, що навели іскандер на Грозу) кацапи навіть посадою в мусарні забезпечать.
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17.10.2023 07:34 Відповісти
Які допитливі виявились прикордонники. Тому щасливому батьку двійні треба було лиш до тих чотирьох тисяч добавити ще одну тисячу і все це покласти в паспорт. На погранців діє магічно і без будь яких свідоцтв.
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17.10.2023 22:29 Відповісти
 
 