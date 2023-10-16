Чоловік придбав за 4 тис. дол. свідоцтва про народження двійні у Молдові та намагався виїхати до Румунії, - ДПСУ. ФОТО
Прикордонники викрили 45-річного чоловіка, який намагався виїхати до Румунії як багатодітний батько.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Західне регіональне управління ДПСУ.
Щоб виїхати в Румунію громадянин надав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документами, у чоловіка 16 вересня народилася у Молдові двійня. Однак, прикордонники з’ясували, що молдовські свідоцтва про народження є фальшивками. Пред’явник зізнався, що придбав їх за 4 тис. дол.
"Ще один 45-річний киянин намагався незаконно виїхати в Угорщину, придбавши собі хворобу хребта. Під час перевірки довідки військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов’язаного прикордонники виявили ознаки підробки документів", - йдеться у повідомленні.
За вказаними фактами прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції у Закарпатській області про виявлення у діях українців ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".
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А сразу отправляют на полигон
Нефиг в тюрьме кормить дезертиров
Надо перевоспитывать
Передовая - самое лучшее место для перевоспитания
Бойцы и офицеры таких быстро в чувство приводят
Сходила я военкомат
Мне отказали
Сказали - женщин моего возраста /68/
Армия не потребуе
Сказали - можете плести сетки
И я пошла плести сетки
Как- то так
Даже мужиков
Это на диване вам так кажется
А когда вы окопчик для себя неделю роете
Не спите под артобстрелами
Когда каждая минута вашей жизни на виду у всего взвода
Любой становится МОТИВИРОВАННЫМ
Просто потому что каждый хочет выжить
Жизнь на передовой очень простая
Там или черное ,или белое
И не дай бог,кто- то подведет
Контрабандный товар. - Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улиц
Тільки прикро тому що жінкам все дозволено
Але в другу світову жінки окопи рили разом з дітьми
А зараз жінки їдуть за кордон про чоловіка забули і там мають коханців і займаються сексом з ними
Не всі
Але багато жінок які навіть готові вийти заміж за рашиста аби взяли хто запропонує за того і піде
Щоб ще й жінки узнали що таке війна було б краще
А не спати з чужими чоловіками щодня