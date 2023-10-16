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Наслідки обстрілу росіянами Миргороду, який відбувся вночі 16 жовтня. ФОТОрепортаж

У Полтавській ОВА показали наслідки ракетної атаки на Миргород 16 жовтня та повідомили про ще один пошкоджений об’єкт соціальної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, світлини опублікував керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він зазначив: "Сьогодні працювали в Миргороді. Були на місці події, поспілкувалися з людьми, чиє майно пошкоджене. Всі обов'язково отримають компенсацію в межах обласної комплексної програми. Крім того, є можливість скористатися державною підтримкою за програмою "єВідновлення".

Наразі комісії обстежили вже 40 будинків і 36 квартир. Робота триває. Також стало відомо, що в результаті нічної ворожої атаки від вибухової хвилі пошкоджений ще один обʼєкт соціальної інфраструктури. У будівлі частково вибило вікна. Постраждалих, на щастя, немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Полтавщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено 50 житлових будинків та квартир. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу росіянами Миргороду, який відбувся вночі 16 жовтня 01
Наслідки обстрілу росіянами Миргороду, який відбувся вночі 16 жовтня 02
Наслідки обстрілу росіянами Миргороду, який відбувся вночі 16 жовтня 03
Наслідки обстрілу росіянами Миргороду, який відбувся вночі 16 жовтня 04
Наслідки обстрілу росіянами Миргороду, який відбувся вночі 16 жовтня 05

Автор: 

Миргород (61) обстріл (28672) Полтавська область (1120)


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Топ коментарі
+20
Жили собі люди - горя не знали ,, аж поки одному божевільному ідіоту , з сусідньої божевільної країни - сеча не вдарила в голову .
Тепер людям жити немає де .
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16.10.2023 20:42
+11
а що не так? вибір це не тільки галочка в бюлетені,а розпорядження своїм життям,от "уставші" як не прикро зараз вигрібають наслідкки свого вибору,як там ******* ******** :"був би порох то за три дні би здав,а буба невтік.халва йому халва",5 років тих бидляків нікому не здавав а тут мав здати? е ні за своє долбойобство доводиться відповідати і нажаль зазвичай кров'ю.Я добре памятаю ту вакханалію їбанутого бидла в 19му,яке в обісраному екстазі верещало,що Пороху *****,і "от бачите ***** не напало,а ви страшили",от тільки ніхто Пороха не посадив,по Ротердаму відсосали,а ***** таки напало...
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16.10.2023 21:38
+8
Жили собі люди - горя не знали. Поки "пратив вайны" не проголосовали. Не за победу над путлером, а против войны... теперь война по всей Украине и почти каждую ночь и день...
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16.10.2023 21:02
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Жили собі люди - горя не знали ,, аж поки одному божевільному ідіоту , з сусідньої божевільної країни - сеча не вдарила в голову .
Тепер людям жити немає де .
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16.10.2023 20:42 Відповісти
Сам понял что ляпнул ботяра с суточной регистрацией,лишь порадоваться над людским горем.Миргородцы в 20ё14-ом просто запинали ногами агитаторов русского мира.В прочем когда тебе прилетит ракета это будет как для правильного голосовальщика.
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16.10.2023 21:28 Відповісти
а що не так? вибір це не тільки галочка в бюлетені,а розпорядження своїм життям,от "уставші" як не прикро зараз вигрібають наслідкки свого вибору,як там ******* ******** :"був би порох то за три дні би здав,а буба невтік.халва йому халва",5 років тих бидляків нікому не здавав а тут мав здати? е ні за своє долбойобство доводиться відповідати і нажаль зазвичай кров'ю.Я добре памятаю ту вакханалію їбанутого бидла в 19му,яке в обісраному екстазі верещало,що Пороху *****,і "от бачите ***** не напало,а ви страшили",от тільки ніхто Пороха не посадив,по Ротердаму відсосали,а ***** таки напало...
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16.10.2023 21:38 Відповісти
Это ты с дивана политграмотность миргородским летчикам и их семьям будешь рассказывать которые каждую минуту рискуют своей жизнью?Задолбали уже своими Петями и Зелями краев не уже видите.Напиши сначала благодарность адмиралу Тенюху за то что не дал тогда стрелять а там и до остальных дело дойдет.
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16.10.2023 21:44 Відповісти
а ти давай тут за миргородських льотчиків не розписуйся,так ***** вибір на виборах теж має значення бо ви ***** заїбали уже,як там класик писав "хіба ревуть воли як ясла повні",то **** про нас ХАЛЯВИ ХАЛЯВИ,і худоба пішла за тим хто нею поманив,навіть не пообіцяв,тільки поманив натяки.а зара заїбали Петями Зелями?о яка **** память коротка.Нє *****. нагадувати щоб ніхто не забував
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16.10.2023 21:54 Відповісти
Миргородські льотчики живі залишилися завдяки Тенюху (до речі, він із "Свободи"), який не послав їх у Крим в 2014-му. Це тоді, коли миргородський военгородок називали "Гадюшник" за ватні настрої там, і коли дружини, не стісняясь, на вулицях, обговорювали, які зарплати будуть у їх чоловіків, коли прийдуть російські танки. Зараз миргородські льотчики (і обслуга аєродрому), то - дійсно герої, бо воюють з ракетами "повітря-повітря" з дальністю 100 км, тоді як у кацапських лєтунів дальність більше 300 км (як з кремнієвою рушницею проти ******** гвинтівки). Це так ти пропонував ім воювати в Криму? До речі, модернізацію наших літаків планували на 2019-й в Ізраїлі, але прийшов Зе і все відмінили, так же як і ракети Грім-2, і декілька нових ЗРК
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16.10.2023 22:24 Відповісти
нема у каців ракет повітря-повітря на 300км,х-38 то тільки для міг-31,та й то не було поки зафіксованих пусків, а от то що радари на їх машинах трохи кращі ну є таке,бо в звичайних ракетах плюс-мінус ті самі дальності
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17.10.2023 04:14 Відповісти
блін не х-38 а р-38
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17.10.2023 04:21 Відповісти
ніхто в серьоз єврейську пропозицію не розглядав,бо дюже євреї хтіли "покушац" за наш рахунок,модернізація одного міг-29 за 40 лямів баксів а це уже майже ціна б/у ф-16,тому пішли в сторону розвитку власної модернізації,з міг-29 му1 до рівня му2 де вже була закладена можливість використання ракет х-29т
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17.10.2023 04:19 Відповісти
Розумію . Я таке теж бачив , у Полтаві .
Але все ж - ***** руйнує будинки українців не тому що вони помилились на виборах .
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16.10.2023 21:30 Відповісти
мне кажется именно тому. Такого придурка он ждал всю жизнь
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16.10.2023 23:06 Відповісти
***** розпочав війну задовго до ЗЕ . Ще тоді коли той їздив на гастролі до кацапів .
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16.10.2023 23:16 Відповісти
Жили собі люди - горя не знали. Поки "пратив вайны" не проголосовали. Не за победу над путлером, а против войны... теперь война по всей Украине и почти каждую ночь и день...
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16.10.2023 21:02 Відповісти
А тепер ні хати не буде, ні победи. Але в голові не прибавиться, знову за клоуна проголосують.
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16.10.2023 21:07 Відповісти
Победа будет, несмотря на клована. Но все 73% идиоты будут опять за него голосовать. Таково эго человека "я же не мог ошибиться". А именно это и грустнее всего....
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16.10.2023 21:23 Відповісти
С Крыма начинай если такой справедливый.
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16.10.2023 21:30 Відповісти
Совсем едолбанулись на своей политике,там семьи военных и куча санаториев какое на хер голосование?
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16.10.2023 21:32 Відповісти
та ти шо, а воєнні тварі безправні чи теж виборці,нагадати як армія в 19му проголосувала?
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16.10.2023 21:40 Відповісти
А от наслідки обстріла Дніпра ніхто не покаже... Навідників - на гілляку.
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16.10.2023 22:43 Відповісти
то був складний вибір... для дебілів-експериментаторів
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17.10.2023 06:47 Відповісти
 
 