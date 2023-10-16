Наслідки обстрілу росіянами Миргороду, який відбувся вночі 16 жовтня. ФОТОрепортаж

У Полтавській ОВА показали наслідки ракетної атаки на Миргород 16 жовтня та повідомили про ще один пошкоджений об’єкт соціальної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, світлини опублікував керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він зазначив: "Сьогодні працювали в Миргороді. Були на місці події, поспілкувалися з людьми, чиє майно пошкоджене. Всі обов'язково отримають компенсацію в межах обласної комплексної програми. Крім того, є можливість скористатися державною підтримкою за програмою "єВідновлення".

Наразі комісії обстежили вже 40 будинків і 36 квартир. Робота триває. Також стало відомо, що в результаті нічної ворожої атаки від вибухової хвилі пошкоджений ще один обʼєкт соціальної інфраструктури. У будівлі частково вибило вікна. Постраждалих, на щастя, немає".

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