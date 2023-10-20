УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3622 відвідувача онлайн
Новини Фото
12 380 99

Серед загиблих у Секторі Гази - 24-річна українка Лейла Хіжи родом із Харкова, - "Ґрати". ФОТО

У Секторі Газа загинула 24-річна уродженка Харкова Лейла Хіжи. Ще двоє українців отримали поранення, коли намагалися переїхати з північної частини Сектору до південної, рятуючись від ізраїльських бомбардувань.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Ґрати.

Лейла Хіжи народилася 1999 року в Харкові. Її батько, палестинець Гхазі Хіжи, приїхав до України, щоб навчатися в університеті, і тут познайомився з майбутньою дружиною Світланою Куликовою. Після закінчення навчання Гхазі вони переїхали до Палестини.

Читайте: Кількість українців, які потребують евакуації з Гази, зросла до 308 осіб, - посол Корнійчук

У 2021 році Лейла закінчила Жіночий коледж університету Аль-Азхар у Каїрі. Разом із матір’ю вона працювала у салоні краси, де готувала палестинських дівчат до весілля. У 2022 році Лейла вийшла заміж, згодом - народила доньку, яку назвали Оленою.

Серед загиблих у Секторі Гази - 24-річна українка Лейла Хіжи родом із Харкова, - Ґрати 01

Після виїзду з Харкова Лейла мала лише українське свідоцтво про народження. Вона зверталася до українського консульства в Туреччині, щоб отримати паспорт. Але процес затягнувся, бо адреса прописки Лейли в Україні знаходиться на окупованій Росією території.

Під час бойових дій Лейла Хіжи із донькою опинилася у Секторі Гази. Її чоловік перебував на той момент в Єгипті. Родина просила допомоги в евакуації, але не встигла її отримати.

Також читайте: Шістьох українців евакуювали з Ізраїлю за спонсорські кошти, ще 20 осіб очікують на евакуацію, - посол Корнійчук

Вранці 17 жовтня Лейла була з донькою у будинку батьків чоловіка, коли в будівлю влучила ізраїльська ракета. Обидві були поранені, їх відвезли до лікарні. Врятувати Лейлу не змогли.

Ще двоє українців - 50-річний лікар із Харкова та 16-річний юнак - отримали поранення під час вибуху на шосе Салах ад-Діна, що веде до прикордонного переходу із Сектору Гази до Єгипту. 14 жовтня там стався вибух, внаслідок якого, за даними МОЗ Палестини, загинули десятки людей. У 50-річного українця - важкі поранення, у 16-річного хлопця - поранення середнього ступеня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтверджена загибель 18 українських громадян в Ізраїлі, - посол Корнійчук

За даними "Ґрат", із майже 850 українських громадян, які проживають у Секторі Газа, до списків на евакуацію внесли 308 людей. Евакуація постійно відкладається, бо Ізраїль не дає на неї дозволу. З Ізраїлю тим часом вже евакуювали близько 450 українців.

Автор: 

Сектор Гази (193) смерть (6812) українці (2572)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Вона скоріше палестинка, а не українка.
показати весь коментар
20.10.2023 08:24 Відповісти
+23
Шкода звичайно та сум..але навіщо було жити у терористичному анклаві?
показати весь коментар
20.10.2023 08:29 Відповісти
+18
Навіщо про це взагалі статтю писати? Якась Світлана лягла з палестинцем, від того злигання з'явилась Лейла.
Про яку українку йде мова?
Яке кохання? Ціль одна - щоб палестинець забрав у палестину подалі від України. Меркантильність.
Стаття ні про що....
показати весь коментар
20.10.2023 08:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вона скоріше палестинка, а не українка.
показати весь коментар
20.10.2023 08:24 Відповісти
она лейла в балахоне
показати весь коментар
20.10.2023 10:52 Відповісти
Шкода звичайно та сум..але навіщо було жити у терористичному анклаві?
показати весь коментар
20.10.2023 08:29 Відповісти
Тоже самое можно про украинцев сказать, когда их Россия бомбит. Отчего не поехали в Европу или еще куда. Люди разные.
показати весь коментар
20.10.2023 08:33 Відповісти
Там нема ніякої аналогії.
показати весь коментар
20.10.2023 08:37 Відповісти
Я прямо на цензоре встречал, что сами виноваты, что не уехали. Не один раз.
показати весь коментар
20.10.2023 08:40 Відповісти
Терористичний анклав - не Україна, а Московщина, таваріщь. Ви нахабно плутаєте.
показати весь коментар
20.10.2023 08:40 Відповісти
Речь шла про то что опасное место, где есть риск для жизни. Ну по крайней мере я так понял. Ведь обсуждают тот факт что её убило ракетой.
показати весь коментар
20.10.2023 08:42 Відповісти
небезпечні місця - практично всі на планеті Земля в тому чи іншому ступені, але серед них є такі, як Газа, де гарантовано отримаєш з стовідсотковою вірогідністю.
показати весь коментар
20.10.2023 09:07 Відповісти
Это далеко не то же самое. Украинцы у себя дома и покинуть его (часто навсегда) не так просто.
А Лейла (Светлана) поехала за мужем к террористам.
показати весь коментар
20.10.2023 08:40 Відповісти
Лейла це донька Світлани. Вона арабка з Палестини.
показати весь коментар
20.10.2023 08:44 Відповісти
Не згоден. Ваше твердження було б справедливе, наприклад, для палестинцiв в Українi. Тобто якщо в тебе iнше громадянство, то чому ти знаходишся в небезпечнiй краiнi. Це вiдповiдно свiдомий вибiр що може трапитися будь-що, на вiдмiну вiд проживання у країнi свого громадянства.
показати весь коментар
20.10.2023 08:42 Відповісти
Тут согласен. Но суть в том что некоторые люди верят что с ними ничего не случится, а другие наоборот перестраховываются. Люди разные.
показати весь коментар
20.10.2023 08:43 Відповісти
Восемь лет дамбили Харькавас?
показати весь коментар
20.10.2023 08:51 Відповісти
*******, ты Украину сравнил с террористическим анклавом, а пидароссию с государством, ответившим на террор, тоесть назвал украинцев террористами? Гнида конченная!
показати весь коментар
20.10.2023 08:53 Відповісти
Я сравнил два случая когда людей обстреливают ракетами.
показати весь коментар
20.10.2023 08:59 Відповісти
На гниду - не тягне. Так собі - напівгнида *************.
показати весь коментар
20.10.2023 12:01 Відповісти
Ну только ты и додумался такое сказать. Причём тут "бомбит"? Сектор Газа - террористический анклав. Украина - государство, которое воюет с террористами
показати весь коментар
20.10.2023 09:44 Відповісти
При том что мы обсуждаем психологию людей, которые сидят под ракетными обстрелами, зная что их будут обстреливать.
показати весь коментар
20.10.2023 09:48 Відповісти
Зачем люди сидят в Херсоне? В Одессе? В Запорожье? В пограничных селах на северной границе. Эти места подвергаются регулярным обстрелам уже два года. Каждый день новости что кого-то убило. Но сидят.
показати весь коментар
20.10.2023 09:52 Відповісти
Еще не два года, конечно. Тут ошибся.
показати весь коментар
20.10.2023 09:53 Відповісти
При том, что когда ты вступешь в ОПГ - тебя рано или поздно завалят или посадят. Потому что вся твоя сущность и смысл существования - грабить и убивать. Чем и является Сектор Газа. Вступая в ОПГ - ты автоматически становишься преступником. Вечно херню городишь какую-то тут, особенно я поржал, когда ты рассказывал, что надо запретить котов домашних
показати весь коментар
20.10.2023 09:55 Відповісти
а коти в чім йому завинили?
показати весь коментар
20.10.2023 10:42 Відповісти
Щось якась тема пішла. Мовляв - коти вони хижаки та знищують багато тварин. Це було в темі, коли в Києві підпалили притулок з котами
показати весь коментар
20.10.2023 12:13 Відповісти
Інфузорія-туфелька теж хижак, знищує багато хвороботворних мікробів, зокрема вібріон холери.
показати весь коментар
20.10.2023 19:36 Відповісти
Коли Степан Бандера за боротьбу проти поляків був засуджений до страти то вони також називали його терористом,тому не варто називати терористами людей які боряться з окупантами за свою незалежність.
показати весь коментар
20.10.2023 09:11 Відповісти
а ішчо, он баролса протів циган, іврєєф, і нєграфф, і стрелял в спіну узкім салдатам!! фошизды карочь!!
показати весь коментар
20.10.2023 09:18 Відповісти
ну Бандера таки здійснив терористичний акт проти польського чиновника. Він однозначно не "мій герой". Його вчинок не привів до добрих наслідків для української спільноти, а лише дав привід обзивати українських патріотів терористами. москва до сих пір дрочить на бандеру. Чомусь інших кращих патріотів, загиблих за Україну вони не знають. І ми до незалежності не чули.
Це так як бойовики бомбісти підривали царя "борячись із царським режимом". Гинули поряд непричетні до царя люди. А зрозуміти, що царська родина настільки велика, що замінити вбитого - раз плюнути, тим бомбістам мізків не вистачило?
показати весь коментар
20.10.2023 10:50 Відповісти
Тобто якщо на окупованій території України партизани підірвуть кацапського чиновника то ви теж засудите цей теракт?Поляки на той час були окупантами, тому Бандера боровся за незалежність України.
показати весь коментар
20.10.2023 20:31 Відповісти
хіба ваше порівняння коректне? І що дасть підрив одного чиновника? Так як тоді Бандеру ізолювали в тюрьмі і він вже нічого корисного не зробив. От склад чи військова частина ото справді велика користь для нашого визволення. Я якраз про те і кажу: хтось спеціально виховував із молодих і безстрашних бойовиків, а не пропагандистів і партійних активістів. адже вибори у той час були. І завдання українських патріотів було піднімати питання про незалежність у світовій спільноті. Та проводити агітацію серед нашого населення. аби не було какой разніци. Багато прикладів в історії, коли без бомбістів зуміли таки отримати незалежність через загальний спротив населення. Почитайте про плідну працю в цьому напрямі Шептицького і ви зрозумієте різницю.
показати весь коментар
20.10.2023 20:53 Відповісти
Тобто те що наші громадяни знищують кацапів та колаборантів на ТОТ нічого не дає??? Як після цих атак почувають себе інші кацапи?Теракти призначені для паніки та страху і це досить дієво,інакше б цим не користувались.
показати весь коментар
20.10.2023 21:18 Відповісти
під час війни - дає. в Україні часів Бандери при польській окупації війни не було. І була можливість мирно боротися. Ще що пояснити? ну не некоректне порівняння зовсім.
показати весь коментар
20.10.2023 21:24 Відповісти
Порівняння досить коректне.Уявімо що збулась мрія зеленського "сойтись посредине" і частина України залишилась окупованою, то за вашою логікою, партизанську боротьбу там вести не варто бо війни немає,тому потрібно "мирно боротися". Ніякої можливості "мирно боротися" під час польської окупації не було,все українське придушувалось а в школах примусово вчили польську мову.Те ж саме робили інші окупанти - кацапи,а з ними до 1956 року боролися ще одні,у вашому розумінні,терористи.
показати весь коментар
20.10.2023 21:53 Відповісти
Ви дуже зневажливо відноситесь до обставин. окупацію Криму і Донбасу світ не визнав. Кордони панської Польщі не викликали заперечень у більшості сусідів. Різниця як на мене суттєва.
Був такий роман "Чорний ворон". І там описано - як по черзі зменшуються українські патріоти в загоні. А москалів не меншає. І чи то автор так придумав, чи то так доля склалася, що вижив і втік лише очільник руху. ну як ото Бандера який би вмер власною смертю, якби не посланий сталіним вбивця. Якщо смерті патріотів не приводять до доброго результату, то мабуть їх дії неправильні.
Може слід пошукати інших методів боротьби.
показати весь коментар
21.10.2023 14:06 Відповісти
Ви не праві,смерті патріотів привели Україну до незалежності,вони стали прикладом і наснагою до боротьби,а окупацію Криму та Донбасу не визнали лише союзники орків,цивілізовані країни визнають Крим та Донбас українськими.
показати весь коментар
21.10.2023 21:29 Відповісти
Не боряться палестинці за незалежність. Коли ізраїльська влада переселила кілька кібуц з Гази, палестинцям залишили механізовану ферму р породистими коровами рекордсменками по надою молока. Палестинці з радістю спалили ферму разом з тваринами. Палестинці живуть на подачки благодійних фондів і їх це влаштовує. Цілий сектор "бідних нещасних бомжів", яким усі винні.
показати весь коментар
20.10.2023 12:59 Відповісти
ото дійсно тварюки. Мої земляки б з вдячністю прийняли такий подарунок і скоро б збільшили кількість корів вдвоє. Не факт що зберегли б породистість. Бо сім'я відповідне десь треба купити.
показати весь коментар
20.10.2023 19:40 Відповісти
Це ви, або ізраільська влада мабуть пожартували над палестинцями.Де в пустелі євреї випасали цю худобу і де мали б випасати її палестинці?Дайте посилання як палестинці спалили худобу або не брешіть.
показати весь коментар
20.10.2023 20:39 Відповісти
В чоловіковому твітері. А де євреї вирощують фрукти на експорт?
показати весь коментар
21.10.2023 09:30 Відповісти
Євреї вирощують фрукти орошуючи пустелю.Чи може ви пропонуєте поливати цю пустелю щоб там можна було випасати корів)))
показати весь коментар
21.10.2023 21:34 Відповісти
Разница в том, что Бандера боролся с польским государством. Он не взрывал кафе в Варшаве и не резал беременных полячек в Жешуве. А как его называли в Польше , то уже дело десятое
показати весь коментар
20.10.2023 14:33 Відповісти
типичная история.
показати весь коментар
20.10.2023 08:31 Відповісти
Шосе Салах-ад-Діна? Це той, що в 13-му сторіччі вчинив різню і виселення християн по всій территорії Палестини, тобто геноцид?
показати весь коментар
20.10.2023 08:31 Відповісти
Це неправда. По-перше, Салах ад-Дін жив у 12 столітті. По-друге, навіть вороги відзначали його великодушність і лицарські чесноти.

В сентябре 1187 года султан Салах-ад-дин осадил Иерусалим. История захвата европейцами Священного города была такова. Во время Первого крестового похода 7 июня 1099 года его осадили рыцари во главе с Готфридом Бульонским. 15 июля крепостные стены города были взяты штурмом, и в течение трех последующих дней там продолжалась резня, в которой, по некоторым данным, погибло 70 тысяч мусульман.

Саладин восстановил в Иерусалиме власть мусульман, которую они потеряли в 1099 году. В отличие от крестоносцев, султан поступил со своими пленниками благородно. Он освободил низверженного иерусалимского короля Гвидо де Лузиньяна, предварительно взяв с него рыцарское слово, что тот никогда больше не будет поднимать оружие против мусульманского мира. Христианам было дано 40 дней на то, чтобы они покинули Священный город.

Его враги - крестоносцы отмечали его подлинно рыцарское поведение на войне и великодушное обращение с пленными. Он не был ни кровожадным восточным победителем, ни разрушителем культурных ценностей. Не случайно английского писателя Вальтера Скотта образ Салах-ад-дина вдохновил на создание "Талисмана", художественного исторического описания событий Третьего крестового похода.
показати весь коментар
20.10.2023 08:59 Відповісти
Он был великодушен лишь к рыцарям. Богачам. А что там будет с простонародьем рыцарей не волновало. Саладин большой герой для арабов, но точно не гуманист.
показати весь коментар
20.10.2023 09:01 Відповісти
Про який гуманізм в може йти мова в Середні віки та ще від ісламського монарха?
показати весь коментар
20.10.2023 09:07 Відповісти
Без різниці мусульмани чи християни. Хоча, "аутодафе" християнський винахід.
показати весь коментар
20.10.2023 13:03 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 09:05 Відповісти
Так понятно чего палестинцы его любят. Отвоевал Иерусалим у неверных. Сами ведь о таком мечтают.
показати весь коментар
20.10.2023 09:06 Відповісти
Це не правда, а міфи, які наплодилися за багато століть (такі ж як про "хорошого" Річарда Левине Серце, або про "поганого і боягузливого" Річарда 3-го з 15-го століття). А правда те, що після завоювань Салах-ад-діна в Палестині вже ніколи не жили християни, та і з євреями відбулася біда. Хоча євреї там жили більше 2 тисяч років до того, а християни там массово жили 1 тисячу років. Яещо це не геноцид, то що це тоді являється "геноцидом" (До речі, коли хрестоносці захопили Палестину, то мусульмани продовжували там нормально жити, і ніхто їх не геноцидив)
показати весь коментар
20.10.2023 11:01 Відповісти
****** полный про этого салаха! В те времена, да и в нынешние тоже, ни о каком благородстве в таких ситуациях не могло быть и речи
показати весь коментар
20.10.2023 11:27 Відповісти
а якщо б вона народилася в поїзді? вона б була поїздинка?
є, етнічні українці. є громадяни україни.
у мене знайомий українець, народився в ісламабаді, то він пакистанець? а ще, знайома, народилась в потсдамі, то вона німкеня?
показати весь коментар
20.10.2023 08:33 Відповісти
Вона поцдамка (але це не точно) 🌼 🌺
показати весь коментар
20.10.2023 08:48 Відповісти
По- перше: Україна та назви инших країн пишуться з великої літери.
По-друге: представники етнічних груп народжених в инших країнах привязуються до їхнього місця народження, тобто пакистанський-українець та німецька-українка, це як афро-американець або мексикано-американець.
показати весь коментар
20.10.2023 12:02 Відповісти
Точно Українка??
показати весь коментар
20.10.2023 08:35 Відповісти
Ніяка не українка. Якщо ширше - вона не є навіть представницею глобальної Півночі, де люди тягнуться до демократвї і свобод. Її виховували і вчили, що не мусульманський світ - зло і з цим злом треба боротись. Мало того, цьому вона навчала б і своїх дітей і гордилася б, якщо хтось із них став хамасовцем, або навіть шахідом.
показати весь коментар
20.10.2023 09:10 Відповісти
Дивне бажання в українських жінок народити від будь кого окрім українця , до речі , хто не знає , мати Шойгу українка .
показати весь коментар
20.10.2023 08:37 Відповісти
А на кого оте ''шойгу'' схоже! То треба так генетику спотворювати.
показати весь коментар
20.10.2023 08:54 Відповісти
А я все дивувався чого в нього ніс кирпатий.
А мізків малувато.
показати весь коментар
20.10.2023 09:01 Відповісти
"Побєдодєдная Шайга. Святий Кожеєдич" (с)

показати весь коментар
20.10.2023 09:08 Відповісти
Цікаво було б глянути на її весільне фото? Напевно була така страшна, що тільки тувінець і міг позаритися.
показати весь коментар
20.10.2023 09:42 Відповісти
Маю знайому яка вийшла заміж за громадянина Лівії.
Так, коли у неї був восьмий місяць вагітності вона за ним завжди таскала сумки і інше.
Він ніколи цього не робив.
А за нею свого часу сильно побивався знайомий, яка йому сильно подобалася. Ось так і склалося
показати весь коментар
20.10.2023 13:00 Відповісти
у статті ключовий посил - в дім влучила саме ізраїльська ракета та саме Ізраїль не надав згоди на евакуацію через єгипет (хамас теж дозволяв)... якось трохи тхне від цього...
показати весь коментар
20.10.2023 08:40 Відповісти
Дозволу заходити на свою територію не дав ЄГИПЕТ!!! Ізраїль, навпаки, вигоняв геть тих чортів. Але "брати" муслімські такий непотріб до себе не захотіли пускати
показати весь коментар
20.10.2023 11:31 Відповісти
я написав про те, як це розкрито в первісній статті тих "Ґрат"... Родина звернулася до українського консульства в Єгипті з проханням допомогти вивезти дочку Лейли до батька, проте евакуація українців постійно відкладається. За даними «Ґрат», із майже 850 українських громадян, які проживають у Секторі Газа, до списків на евакуацію внесли вже 308 людей. 14 жовтня їх мали вивезти на автобусах через КПП Рафах до Єгипту, проте за дві години до призначеного часу МЗС Ізраїлю відкликало дозвіл. Незважаючи на те, що КПП на землі контролюють сили ХАМАС з одного боку та єгипетські прикордонники з іншого, виїзд можливий лише після погодження з Ізраїлем, який кілька разів за час воєнних дій обстрілював територію навколо КПП. За заявою уповноваженого з прав людини в Україні Дмитра Лубінця, Ізраїль не пояснив причин відкликання дозволу на евакуацію українців із Сектору Газа.
показати весь коментар
20.10.2023 12:09 Відповісти
Подозреваю, что с теми беженцами сейчас пытаются сдриснуть из Газы главныехамасовские щуры, которые и заварили эту кашу. А им уготована другая участь, тому Израйль и не даёт зелёный свет.
показати весь коментар
20.10.2023 14:41 Відповісти
Теж мені втрата. Нічого було її матері ноги розставляти палестинцеві.
показати весь коментар
20.10.2023 08:41 Відповісти
Твоя теж зробила таку помилку.
показати весь коментар
20.10.2023 08:48 Відповісти
Ви справді думаєте, що всі українки віддаються арабам? 🤔
показати весь коментар
20.10.2023 09:12 Відповісти
"Цю помилку" і "таку помилку" це різні речі. Я не про арабів а про розставила ноги.
показати весь коментар
20.10.2023 09:14 Відповісти
Так ноги розставляти теж треба з головою, яка працює, а не служить полотном для косметики.
показати весь коментар
20.10.2023 10:06 Відповісти
Ви справді думаєте що мати "Іван Динисюк" українка?🤔
показати весь коментар
20.10.2023 10:13 Відповісти
Я не по чиюсь конкретну матір, а про невтішну тенденцію.
показати весь коментар
20.10.2023 10:24 Відповісти
А я таки про конкретну. Бо тенденції цій стільки років скільки років людству.
показати весь коментар
20.10.2023 10:26 Відповісти
Бойвий алень Іван )))
показати весь коментар
20.10.2023 09:22 Відповісти
Мимо.
показати весь коментар
20.10.2023 09:25 Відповісти
Аби квакнути і перевести стрілки. Я ні на йоту не палестинець, а ось ти провокатор і троль.
показати весь коментар
20.10.2023 10:46 Відповісти
Ти хоч розумієш що якби її мати не " розставляти ноги палестинцеві" то загибла б не народилась? Чи такі логічні висновки це не твоє?
показати весь коментар
20.10.2023 10:50 Відповісти
ти Ваня нічого не знаєш про ті совецькі часи - араб не п'є. Це вже плюс. Обрізаний - ще підозрюю більший плюс. Розказує дівчині казки, обіцяє золоті гори, а половина дівчат поняття зеленого не мають про мусульманський світ та де та Палестина. Тим більше він міг бути і єгиптянином. А це вже інше. Сидіти вдома, а чоловік хай торгує чи ще якось заробляє, тобто вдало вийти заміж - мрія багатьох совєцьких і не тільки жінок. Призвіще її не надто українське. Можливо вона не відчувала особливого зв'язку з Україною. От і родила дитину від араба. Вони дуже турботливі коли їм щось треба. У їхньому світі так просто не одружишся. Там треба викуп платити немалий. А тут - букетик квітів, духи французькі, ще якісь дрібнички. І дівка вже розтанула.
показати весь коментар
20.10.2023 11:02 Відповісти
Що в ній було українського, крім свідоцтва про народження?
показати весь коментар
20.10.2023 08:41 Відповісти
Ну,може ще бажання отримати український паспорт і статус "біженки",щоб зі своїм чоловіком переїхати до Німеччини,чи Канади)))
показати весь коментар
20.10.2023 08:53 Відповісти
Ця пані була вже палестинкою, все українське у неї позаду. І вона була на боці нападників - ХАМАСУ, то які проблеми?
показати весь коментар
20.10.2023 08:41 Відповісти
Цікаво, а якщо якісь росіянські міста отак прошурувать ЗСУ як ЦАХАЛ , багато потім кацап'я стануть ''українцями''?
показати весь коментар
20.10.2023 08:42 Відповісти
таки багато на расії сидять в підпіллі таких "українців", вичікують
показати весь коментар
20.10.2023 14:26 Відповісти
Навіщо про це взагалі статтю писати? Якась Світлана лягла з палестинцем, від того злигання з'явилась Лейла.
Про яку українку йде мова?
Яке кохання? Ціль одна - щоб палестинець забрав у палестину подалі від України. Меркантильність.
Стаття ні про що....
показати весь коментар
20.10.2023 08:52 Відповісти
Новини про чорнильниць,та їх найобишей-не цікаві.
показати весь коментар
20.10.2023 08:55 Відповісти
Мать её замужем за приезжим, она замужем за не местным, что там украинского? И да, она была там , куда прилетела ракета, не могли не знать, что живут рядом с террористами. А теперь весь Мир должен их спасать! Тем более украинские налогоплательшики должны оплатить им эти приключения!
показати весь коментар
20.10.2023 08:59 Відповісти
Мама москуальска, папа палестинець, а вона українка? Пишіть громадянка України, цензор постійно глючить.....
показати весь коментар
20.10.2023 08:59 Відповісти
У мене однокласник, здаєть Мозамбіку, чи десь там близько народився, але ні негром, ні африканцем він від цього не став!! Просто його батьки, обоє украінці, були там у тривалому відрядженні.
показати весь коментар
20.10.2023 09:32 Відповісти
дуже сумна історія..., ось що буває, коли купка жорстоких безвідповідальних людей починає неспровоковану війну..., на ній гинуть тисячі, а вони залишаються живими та непокараними...
показати весь коментар
20.10.2023 09:09 Відповісти
свідомий вибір. її ж не силою затягли в цю терористичну помийку.
показати весь коментар
20.10.2023 09:09 Відповісти
"українка Лейла Хіжи"

Так, чисто українське ім'я і прізвище😆. Крще б не ганьбилися таким заголовком. Вже б написали просто "колишня харків'янка", бо до українців вона ніякого відношення не має.
показати весь коментар
20.10.2023 09:14 Відповісти
наши люди в булошную на такси не ездют...
показати весь коментар
20.10.2023 09:34 Відповісти
Що повинно бути у головах людей аби пов'язувати своє життя із кимось з цього небезпечного регіону та їхати туди жити?! Вони великі "ісламісти", в них велике "кохання" до іноземця з найбіднішого регіону планети?! Це, по перше, їх власний та свідомий вибір, а тому вони самі за нього відповідають. То ж співчуваю, але не більше, бо живучі у Газі вони не могли не побачити підготовки до якихось агресивних дій з боку фактичного керівництва цього регіону і могли виїхати заздалегідь оберігаючи як своє життя, так і життя близьких, а може й взагалі є прибічниками ХАМАСу!!!
показати весь коментар
20.10.2023 09:41 Відповісти
А що у нас на Цензорі сьогодні якесь дивне кубло з'явилось - чи то кацапське, чи то палестинське, чи то разом?! То з якогось пальця (мінімум) висмоктує "новину" про снаряди, що, мовляв, Америка дає Ізраїлю замість дати Україні, то переймається долею "нещасних" "мирних" палестинців?!
Гівном з волги потягнуло!..
Бутусов, наведи порядок, чілішолі!!!
показати весь коментар
20.10.2023 09:46 Відповісти
Лейла тільки й що народилась у Харкові, навчалась жила, вийшла заміж у Палестині мабуть таки ж за палестинця і дитина там народилась, такі собі українці, в Україні не жили податки не сплачували, ніякої участь у житті країни не примали, але евакуюйте їх зі всією з родиною чомусь за рахунок не палестинців, а українців
показати весь коментар
20.10.2023 10:46 Відповісти
але гляньте - яка гарненька. Земля їй пухом. Мама хай тепер кусає лікті.
показати весь коментар
20.10.2023 11:06 Відповісти
Не знаю, как сейчас, а ещё 15 лет назад если живешь за кордоном, срок паспорта истекает, в консулате тебе говорят, - едь в Украину, там оформишь новый. Не поехал? Все, давай до свиданья, ты больше не гражданин, хоть твои предки под Киевом тысячу лет жили. А эта 'Лейла ' получается чем то лучше? Мама 'я приехала па распридилению после института', папа чорт с Газы, а она- украинка? Ага, щас.
показати весь коментар
20.10.2023 14:51 Відповісти
 
 