Серед загиблих у Секторі Гази - 24-річна українка Лейла Хіжи родом із Харкова, - "Ґрати". ФОТО

У Секторі Газа загинула 24-річна уродженка Харкова Лейла Хіжи. Ще двоє українців отримали поранення, коли намагалися переїхати з північної частини Сектору до південної, рятуючись від ізраїльських бомбардувань.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Ґрати.

Лейла Хіжи народилася 1999 року в Харкові. Її батько, палестинець Гхазі Хіжи, приїхав до України, щоб навчатися в університеті, і тут познайомився з майбутньою дружиною Світланою Куликовою. Після закінчення навчання Гхазі вони переїхали до Палестини.

У 2021 році Лейла закінчила Жіночий коледж університету Аль-Азхар у Каїрі. Разом із матір’ю вона працювала у салоні краси, де готувала палестинських дівчат до весілля. У 2022 році Лейла вийшла заміж, згодом - народила доньку, яку назвали Оленою.

Після виїзду з Харкова Лейла мала лише українське свідоцтво про народження. Вона зверталася до українського консульства в Туреччині, щоб отримати паспорт. Але процес затягнувся, бо адреса прописки Лейли в Україні знаходиться на окупованій Росією території.

Під час бойових дій Лейла Хіжи із донькою опинилася у Секторі Гази. Її чоловік перебував на той момент в Єгипті. Родина просила допомоги в евакуації, але не встигла її отримати.

Вранці 17 жовтня Лейла була з донькою у будинку батьків чоловіка, коли в будівлю влучила ізраїльська ракета. Обидві були поранені, їх відвезли до лікарні. Врятувати Лейлу не змогли.

Ще двоє українців - 50-річний лікар із Харкова та 16-річний юнак - отримали поранення під час вибуху на шосе Салах ад-Діна, що веде до прикордонного переходу із Сектору Гази до Єгипту. 14 жовтня там стався вибух, внаслідок якого, за даними МОЗ Палестини, загинули десятки людей. У 50-річного українця - важкі поранення, у 16-річного хлопця - поранення середнього ступеня.

За даними "Ґрат", із майже 850 українських громадян, які проживають у Секторі Газа, до списків на евакуацію внесли 308 людей. Евакуація постійно відкладається, бо Ізраїль не дає на неї дозволу. З Ізраїлю тим часом вже евакуювали близько 450 українців.