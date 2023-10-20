Серед загиблих у Секторі Гази - 24-річна українка Лейла Хіжи родом із Харкова, - "Ґрати". ФОТО
У Секторі Газа загинула 24-річна уродженка Харкова Лейла Хіжи. Ще двоє українців отримали поранення, коли намагалися переїхати з північної частини Сектору до південної, рятуючись від ізраїльських бомбардувань.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Ґрати.
Лейла Хіжи народилася 1999 року в Харкові. Її батько, палестинець Гхазі Хіжи, приїхав до України, щоб навчатися в університеті, і тут познайомився з майбутньою дружиною Світланою Куликовою. Після закінчення навчання Гхазі вони переїхали до Палестини.
У 2021 році Лейла закінчила Жіночий коледж університету Аль-Азхар у Каїрі. Разом із матір’ю вона працювала у салоні краси, де готувала палестинських дівчат до весілля. У 2022 році Лейла вийшла заміж, згодом - народила доньку, яку назвали Оленою.
Після виїзду з Харкова Лейла мала лише українське свідоцтво про народження. Вона зверталася до українського консульства в Туреччині, щоб отримати паспорт. Але процес затягнувся, бо адреса прописки Лейли в Україні знаходиться на окупованій Росією території.
Під час бойових дій Лейла Хіжи із донькою опинилася у Секторі Гази. Її чоловік перебував на той момент в Єгипті. Родина просила допомоги в евакуації, але не встигла її отримати.
Вранці 17 жовтня Лейла була з донькою у будинку батьків чоловіка, коли в будівлю влучила ізраїльська ракета. Обидві були поранені, їх відвезли до лікарні. Врятувати Лейлу не змогли.
Ще двоє українців - 50-річний лікар із Харкова та 16-річний юнак - отримали поранення під час вибуху на шосе Салах ад-Діна, що веде до прикордонного переходу із Сектору Гази до Єгипту. 14 жовтня там стався вибух, внаслідок якого, за даними МОЗ Палестини, загинули десятки людей. У 50-річного українця - важкі поранення, у 16-річного хлопця - поранення середнього ступеня.
За даними "Ґрат", із майже 850 українських громадян, які проживають у Секторі Газа, до списків на евакуацію внесли 308 людей. Евакуація постійно відкладається, бо Ізраїль не дає на неї дозволу. З Ізраїлю тим часом вже евакуювали близько 450 українців.
А Лейла (Светлана) поехала за мужем к террористам.
Це так як бойовики бомбісти підривали царя "борячись із царським режимом". Гинули поряд непричетні до царя люди. А зрозуміти, що царська родина настільки велика, що замінити вбитого - раз плюнути, тим бомбістам мізків не вистачило?
Був такий роман "Чорний ворон". І там описано - як по черзі зменшуються українські патріоти в загоні. А москалів не меншає. І чи то автор так придумав, чи то так доля склалася, що вижив і втік лише очільник руху. ну як ото Бандера який би вмер власною смертю, якби не посланий сталіним вбивця. Якщо смерті патріотів не приводять до доброго результату, то мабуть їх дії неправильні.
Може слід пошукати інших методів боротьби.
В сентябре 1187 года султан Салах-ад-дин осадил Иерусалим. История захвата европейцами Священного города была такова. Во время Первого крестового похода 7 июня 1099 года его осадили рыцари во главе с Готфридом Бульонским. 15 июля крепостные стены города были взяты штурмом, и в течение трех последующих дней там продолжалась резня, в которой, по некоторым данным, погибло 70 тысяч мусульман.
Саладин восстановил в Иерусалиме власть мусульман, которую они потеряли в 1099 году. В отличие от крестоносцев, султан поступил со своими пленниками благородно. Он освободил низверженного иерусалимского короля Гвидо де Лузиньяна, предварительно взяв с него рыцарское слово, что тот никогда больше не будет поднимать оружие против мусульманского мира. Христианам было дано 40 дней на то, чтобы они покинули Священный город.
Его враги - крестоносцы отмечали его подлинно рыцарское поведение на войне и великодушное обращение с пленными. Он не был ни кровожадным восточным победителем, ни разрушителем культурных ценностей. Не случайно английского писателя Вальтера Скотта образ Салах-ад-дина вдохновил на создание "Талисмана", художественного исторического описания событий Третьего крестового похода.
є, етнічні українці. є громадяни україни.
у мене знайомий українець, народився в ісламабаді, то він пакистанець? а ще, знайома, народилась в потсдамі, то вона німкеня?
По-друге: представники етнічних груп народжених в инших країнах привязуються до їхнього місця народження, тобто пакистанський-українець та німецька-українка, це як афро-американець або мексикано-американець.
А мізків малувато.
Так, коли у неї був восьмий місяць вагітності вона за ним завжди таскала сумки і інше.
Він ніколи цього не робив.
А за нею свого часу сильно побивався знайомий, яка йому сильно подобалася. Ось так і склалося
Про яку українку йде мова?
Яке кохання? Ціль одна - щоб палестинець забрав у палестину подалі від України. Меркантильність.
Стаття ні про що....
Так, чисто українське ім'я і прізвище😆. Крще б не ганьбилися таким заголовком. Вже б написали просто "колишня харків'янка", бо до українців вона ніякого відношення не має.
Гівном з волги потягнуло!..
Бутусов, наведи порядок, чілішолі!!!