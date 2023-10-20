УКР
СБУ прийшла з обшуком через свідчення моєї доньки проти зрадників з Торського Шепотьків. На нашу родину тиснуть, - батько загиблого захисника України Бражник просить підтримки. ФОТОрепортаж

Батько загиблого захисника України Анатолій Бражник просить підтримки громадськості через тиск на родину у зв’язку з тим, що його донька дає свідчення проти родини Шепотьків, які під час окупації села Торське на Донеччині співпрацювали з ворогом.

Про це Бражник повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя донька свідчить проти родини зрадників України, які з 2014 року співпрацювали з російськими окупантами!!!До мене вранці, в 7.08, 19.10.2023 року прийшли співробітники СБУ з обшуком, з приводу того, що моя донька свідчить по родині Шепотьків і порушує це питання в ФБ. В квітні 2022 року, коли російська орда окупувала с.Торське на Донеччині, і Шепотько Андрій, і Шепотько Ольга залишилися в окупованому Торському і співпрацювали з російською ордою", - йдеться у дописі.

За його словами, є свідки, які були в окупації, але за рік їх ніхто не допитав.

"Направлені заяви до голови СБУ, на голову Національної поліції України і на ДБР, чекаємо відповідей. ПРОШУ підтримки родин загиблих Захисників України, всіх небайдужих Українців і Захисників України. На нашу родину тиснуть, але ми не зупинимося!!! Працюємо з адвокатами!!! Родина зрадників повинна понести відповідальність! Дякуємо всім хто підтримує!", - додає Бражник.

Також читайте: Меморіал добровольцю Володимиру Бражнику, загиблому при виході з Іловайського котла, відкрито в Донецькій області. ФОТОрепортаж

Він також залишив посилання на сайт "Миротворець", за яким можна дізнатися чимало інформації про родину Шепотьків.

СБУ прийшла з обшуком через свідчення моєї доньки проти зрадників з Торського Шепотьків. На нашу родину тиснуть, - батько загиблого захисника України Бражник просить підтримки 01
Автор: 

обшук (2016) СБУ (13255) колабораціонізм (1191)
+24
Це вже занадто навіть для зелепокидьків.
20.10.2023 09:22
+22
Фахівці, адвокати, допоможіть людині!
20.10.2023 09:19
+17
о, сбу..., сбу завжди там, де бачить гарний куш...
20.10.2023 09:19
Фахівці, адвокати, допоможіть людині!
20.10.2023 09:19
о, сбу..., сбу завжди там, де бачить гарний куш...
20.10.2023 09:19
СБУ напевно їхали арештовувати цих шепотьків та помилилися адресою. Попали до Бражників.
20.10.2023 09:21
ну так Бражники певно отримали від держави компенсацію за загиблого. А при обшуку всі кошти просто заберуть і чи повернуть потім - хто зна.
20.10.2023 10:37
Це вже занадто навіть для зелепокидьків.
20.10.2023 09:22
Це лише однин епізод, який став публічним….
20.10.2023 09:42
Виходить СБУ ще не закінчила самоочистку від зрадників
20.10.2023 09:23
Нічого дивного бо ще багато гнид та зрадників залишаються на всіх гілках влади в Україні...нажаль...
20.10.2023 09:23
Яку ціну мають шепотько доя влади? Я учора прочитала,але так і не зрозуміла. Чомк
20.10.2023 09:34
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, кулінічій, багуслаєвих, наумавих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків....

та багатьох інших адептів руZZкого міра....

от і по цій "справі" видно...що ванюшки баканаФФи ще активно працюють по завданню маскви.....
20.10.2023 09:34
Тож колаборантів краще знищувати щоб потім не судитись з ними..
20.10.2023 09:37
поки що обшук у родині загиблого добровольця виглядає рідкою ганьбою на погони причетних в сбУ, чи їм насправді там місце...
20.10.2023 09:44
А что можно ожидать от подчиненых кулинича,главное не трогать агента сивковича и изображать бурную деятельность.
20.10.2023 09:57
А що інші односельчани, чому мовчать? Ганьба!!!
20.10.2023 10:29
для страны эпохи дермака-татарова и их импотентного президента по-залёту - это нормальная ситуация..
бо дебилы-романтики в 2019м наделали в урну и мы уже все получили ожидаемый результат.. а особоупоротые зебилы и доси закохани в пустое, но очень капризное и злопамятное, место
20.10.2023 11:03
Цікава у нас СБУ...коли влади нема, люди роблять самосуд..ви в курсі ?
20.10.2023 11:17
На кого работает СБУ при сопливой владе
20.10.2023 18:18
 
 