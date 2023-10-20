СБУ прийшла з обшуком через свідчення моєї доньки проти зрадників з Торського Шепотьків. На нашу родину тиснуть, - батько загиблого захисника України Бражник просить підтримки. ФОТОрепортаж

Батько загиблого захисника України Анатолій Бражник просить підтримки громадськості через тиск на родину у зв’язку з тим, що його донька дає свідчення проти родини Шепотьків, які під час окупації села Торське на Донеччині співпрацювали з ворогом.

Про це Бражник повідомив у фейсбуці.

"Моя донька свідчить проти родини зрадників України, які з 2014 року співпрацювали з російськими окупантами!!!До мене вранці, в 7.08, 19.10.2023 року прийшли співробітники СБУ з обшуком, з приводу того, що моя донька свідчить по родині Шепотьків і порушує це питання в ФБ. В квітні 2022 року, коли російська орда окупувала с.Торське на Донеччині, і Шепотько Андрій, і Шепотько Ольга залишилися в окупованому Торському і співпрацювали з російською ордою", - йдеться у дописі.

За його словами, є свідки, які були в окупації, але за рік їх ніхто не допитав.

"Направлені заяви до голови СБУ, на голову Національної поліції України і на ДБР, чекаємо відповідей. ПРОШУ підтримки родин загиблих Захисників України, всіх небайдужих Українців і Захисників України. На нашу родину тиснуть, але ми не зупинимося!!! Працюємо з адвокатами!!! Родина зрадників повинна понести відповідальність! Дякуємо всім хто підтримує!", - додає Бражник.

