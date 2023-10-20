СБУ прийшла з обшуком через свідчення моєї доньки проти зрадників з Торського Шепотьків. На нашу родину тиснуть, - батько загиблого захисника України Бражник просить підтримки. ФОТОрепортаж
Батько загиблого захисника України Анатолій Бражник просить підтримки громадськості через тиск на родину у зв’язку з тим, що його донька дає свідчення проти родини Шепотьків, які під час окупації села Торське на Донеччині співпрацювали з ворогом.
Про це Бражник повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя донька свідчить проти родини зрадників України, які з 2014 року співпрацювали з російськими окупантами!!!До мене вранці, в 7.08, 19.10.2023 року прийшли співробітники СБУ з обшуком, з приводу того, що моя донька свідчить по родині Шепотьків і порушує це питання в ФБ. В квітні 2022 року, коли російська орда окупувала с.Торське на Донеччині, і Шепотько Андрій, і Шепотько Ольга залишилися в окупованому Торському і співпрацювали з російською ордою", - йдеться у дописі.
За його словами, є свідки, які були в окупації, але за рік їх ніхто не допитав.
"Направлені заяви до голови СБУ, на голову Національної поліції України і на ДБР, чекаємо відповідей. ПРОШУ підтримки родин загиблих Захисників України, всіх небайдужих Українців і Захисників України. На нашу родину тиснуть, але ми не зупинимося!!! Працюємо з адвокатами!!! Родина зрадників повинна понести відповідальність! Дякуємо всім хто підтримує!", - додає Бражник.
Він також залишив посилання на сайт "Миротворець", за яким можна дізнатися чимало інформації про родину Шепотьків.
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, кулінічій, багуслаєвих, наумавих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків....
та багатьох інших адептів руZZкого міра....
от і по цій "справі" видно...що ванюшки баканаФФи ще активно працюють по завданню маскви.....
бо дебилы-романтики в 2019м наделали в урну и мы уже все получили ожидаемый результат.. а особоупоротые зебилы и доси закохани в пустое, но очень капризное и злопамятное, место