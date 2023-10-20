"Міністра охорони здоров’я ДНР" Гарцева засудили до 10 років ув’язнення. ФОТО

Росіянин з Амурської області Дмитро Гарцев, який "очолює МОЗ ДНР", заочно засуджений до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Вирок виніс Селидівський міський суд. Росіянина визнали винним у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

"МОЗ ДНР" росіянин очолив у липні 2022 року.

"Він порушує конституційні права українців, які проживають на тимчасово окупованій території Донеччини, оскільки видає нікчемні накази, що ускладнюють або навіть унеможливлюють отримання медичної допомоги. Також чоловік впроваджує стандарти "медицини" рф та забороняє лікувати людей за українськими та європейськими протоколами", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Читайте: Адвоката Ладіна, який захищає українських полонених та політв’язнів, затримали в окупованому Криму

Росіянин контролює всі лікарні медичні навчальні заклади, санітарно-епідеміологічні й фармацевтичні установи на окупованій Донеччині. А також просуває у пропагандистських ЗМІ російські наративи про необхідність оформлення документів "республіканського зразка".

Дивіться: Російські нацисти розбомбили будинок культури у Новоселівці на Донеччині. Вцілів лише пам’ятник загиблим у боротьбі з німецьким нацизмом у Другій світовій. ФОТО ДНЯ

"Наразі засуджений продовжує здійснювати протиправну діяльність на тимчасово окупованій території Донеччини. За співпрацю з окупантами Велика Британія, Канада та Нова Зеландія наклали на росіянина персональні санкції", - додали в Офісі генпрокурора.

Офіс генпрокурора не називає імені засудженого. Пропагандистські ЗМІ окупантів вказують, що "МОЗ ДНР" очолює Дмитро Гарцев.