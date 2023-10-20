УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3614 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 041 0

Глава Міноборони Великої Британії Шеппс вшанував у США пам’ять жертв Голодомору. ФОТО

Під час візиту до Сполучених Штатів міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній твіттер), передає Цензор.НЕТ.

"90 років тому мільйони українців загинули внаслідок геноциду, влаштованого Радянським Союзом. Тепер життя і засоби до існування мільйонів українців знову перебувають під загрозою", - написав Шеппс.

Він додав, що поклав вінок до меморіалу жертвам Голодомору, щоб вшанувати загиблих та на знак поваги до тих, хто сьогодні боронить Україну.

Також читайте: Британія оголосить про новий пакет допомоги Україні на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів

Глава Міноборони Великої Британії Шеппс вшанував у США пам’ять жертв Голодомору 01

Зараз глава британського оборонного відомства перебуває з візитому у США для зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Вони збираються обговорити зусилля Лондона і Вашингтона для відновлення стабільності на Близькому Сході після терористичної атаки ХАМАС.

Автор: 

візит (1650) голодомор (402) США (24085) Шеппс Грант (63)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 