Глава Міноборони Великої Британії Шеппс вшанував у США пам’ять жертв Голодомору. ФОТО

Під час візиту до Сполучених Штатів міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній твіттер), передає Цензор.НЕТ.

"90 років тому мільйони українців загинули внаслідок геноциду, влаштованого Радянським Союзом. Тепер життя і засоби до існування мільйонів українців знову перебувають під загрозою", - написав Шеппс.

Він додав, що поклав вінок до меморіалу жертвам Голодомору, щоб вшанувати загиблих та на знак поваги до тих, хто сьогодні боронить Україну.

Зараз глава британського оборонного відомства перебуває з візитому у США для зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Вони збираються обговорити зусилля Лондона і Вашингтона для відновлення стабільності на Близькому Сході після терористичної атаки ХАМАС.