УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3650 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 587 15

На Харківщині викрито місцевого жителя, який пішов на співпрацю з РФ і мав керівну посаду під час окупації регіону, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника, який пішов на добровільну співпрацю з РФ після захоплення частини Харківської області. Колаборант допоміг окупантам захопити українське газове підприємство у Куп’янську.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Фігурантом виявився колишній інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів. Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників і погодився очолити створене ворогом місцеве "газорозподільне підприємство".

На цій "посаді" фігурант примушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів.

"Крім того, він підказував командуванню російських військ локації для замаскованого зберігання їхньої бронетехніки та боєприпасів на території району. Також пособник ворога брав участь у підготовці об’єктів окупаційних органів та військових угруповань РФ до опалювального сезону минулого року", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині судитимуть трьох жителів за підозрою в колабораціонізмі, які під час окупації стали "головами громад"

Як уточнили у пресслужбі Офісу Генпрокурора, спочатку колаборант допоміг ворогу створити фіктивне "газовое предприятие" на матеріально-технічній базі українського підприємства. У червні 2022 року окупанти призначили його там нібито "керівником".

"При цьому чоловік достовірно знав, що так зване "предприятие" буде діяти з представниками держави-агресора та за їх завданням здійснювати забезпечення діяльності магістральних газопроводів шляхом підкачки газу з РФ, заздалегідь відключившись від газотранспортної системи України", - додали в ОГП.

У СБУ зазначають, що після звільнення Куп’янська чоловік намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.

Читайте також: 13 років за ґратами проведе пособник окупантів з "Куп’янського МВС РФ", який грабував українців під виглядом обшуків, - СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

На Харківщині викрито місцевого жителя, який пішов на співпрацю з РФ і мав керівну посаду під час окупації регіону, - СБУ 01
На Харківщині викрито місцевого жителя, який пішов на співпрацю з РФ і мав керівну посаду під час окупації регіону, - СБУ 02
На Харківщині викрито місцевого жителя, який пішов на співпрацю з РФ і мав керівну посаду під час окупації регіону, - СБУ 03
На Харківщині викрито місцевого жителя, який пішов на співпрацю з РФ і мав керівну посаду під час окупації регіону, - СБУ 04
На Харківщині викрито місцевого жителя, який пішов на співпрацю з РФ і мав керівну посаду під час окупації регіону, - СБУ 05
На Харківщині викрито місцевого жителя, який пішов на співпрацю з РФ і мав керівну посаду під час окупації регіону, - СБУ 06

Автор: 

СБУ (13255) Харківщина (6054) колабораціонізм (1191) Офіс Генпрокурора (3397)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Яке під варту? Інженер-фортифікатор-газівник? Руки-ноги на місці?
Ото вперед на розмінування, освіта необхідна є. Нехай відпрацьовує за своє пі@арство
показати весь коментар
20.10.2023 10:33 Відповісти
+2
Скільки ж убито ними Українців !!
Самогубців, не жаліють!
показати весь коментар
20.10.2023 10:27 Відповісти
+2
СБУ прийшла з обшуком через свідчення моєї доньки проти зрадників з Торського Шепотьків.

Джерело:
показати весь коментар
20.10.2023 10:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивно, що його так пізно "викрито".
Невже місцеві не знали, що воно за поц?
Чому у СБУ нема своєї агентури серед місцевих? так-так, саме своєї агентури.
показати весь коментар
20.10.2023 10:25 Відповісти
Що там з Єрмаком?
показати весь коментар
20.10.2023 10:26 Відповісти
Скільки ж убито ними Українців !!
Самогубців, не жаліють!
показати весь коментар
20.10.2023 10:27 Відповісти
Там в Торську махрові сєпари шепітьки є. Чи ето другоє?
показати весь коментар
20.10.2023 10:31 Відповісти
Яке під варту? Інженер-фортифікатор-газівник? Руки-ноги на місці?
Ото вперед на розмінування, освіта необхідна є. Нехай відпрацьовує за своє пі@арство
показати весь коментар
20.10.2023 10:33 Відповісти
а ще лікарів які лікували людей на окупованій території,
виходить що Українці яких влада не захистила і вони оказалися в окупації повинні були обов'язково бути без води, світла, тепла, газу, медичної допомоги?
зрадники це ті хто пішов служити окупантам в органи російської влади, мєнти, чиновники, депутати, суді, прокурори а не лікарі, сантехніки, електрики, газовики
показати весь коментар
20.10.2023 11:10 Відповісти
Якщо у діях особи немає ознак обєктивної сторони ст.111-2 КК України, то така особа не нестиме відповідальності за свої дії на окупованій території.
Цей же пі@ар "примушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів" Джерело:

А на цих кацапських траншеях та окопах скільки загинуло наших Воїнів, звільняючи Харківщину від окупації? Життя кожного нашого Воїна є безцінним. Тому мені його на розмінування не шкода, знаю, що це таке
За його господарську діяльність для кацапських окупантів - я не суд, але скажу лише одне - зрадник
показати весь коментар
20.10.2023 11:20 Відповісти
не суди других, краще що ти зробив, невже в окопах воював?
гарно бути патріотом в тилу і на дивані, а ти піди в ЗСУ, там на тебе зачекалися
показати весь коментар
20.10.2023 16:45 Відповісти
не суди по собі
показати весь коментар
20.10.2023 16:46 Відповісти
я в ЗСУ, зараз уже 4 місяць після тяжкого поранення лікуюсь
показати весь коментар
20.10.2023 17:53 Відповісти
Якщо це правда - здоровя та швидшого одужання.
За зрадників - застосуй голову воїне, не захищай зрадників, через яких гинуть наші в/с та мирні. Тобі це не личить. Щодо себе персонально (можливість ідентифікації) - не пиши. Багато ворогів читають та роблять для себе висновки
показати весь коментар
24.10.2023 11:43 Відповісти
СБУ прийшла з обшуком через свідчення моєї доньки проти зрадників з Торського Шепотьків.

Джерело:
показати весь коментар
20.10.2023 10:34 Відповісти
а що в окупованій частині не повинні працювати підприємства критичної інфраструктури?
Держава їх не захистила і вони повинні ще були б бути без води, світла, газу, тепла; а ті хто це надавав то виходить злочинці?
показати весь коментар
20.10.2023 10:55 Відповісти
Злочинці ті, хто свідомо працював на ворога та проти України
показати весь коментар
20.10.2023 16:59 Відповісти
 
 