На Харківщині викрито місцевого жителя, який пішов на співпрацю з РФ і мав керівну посаду під час окупації регіону, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника, який пішов на добровільну співпрацю з РФ після захоплення частини Харківської області. Колаборант допоміг окупантам захопити українське газове підприємство у Куп’янську.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Фігурантом виявився колишній інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів. Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників і погодився очолити створене ворогом місцеве "газорозподільне підприємство".
На цій "посаді" фігурант примушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів.
"Крім того, він підказував командуванню російських військ локації для замаскованого зберігання їхньої бронетехніки та боєприпасів на території району. Також пособник ворога брав участь у підготовці об’єктів окупаційних органів та військових угруповань РФ до опалювального сезону минулого року", - йдеться у повідомленні.
Як уточнили у пресслужбі Офісу Генпрокурора, спочатку колаборант допоміг ворогу створити фіктивне "газовое предприятие" на матеріально-технічній базі українського підприємства. У червні 2022 року окупанти призначили його там нібито "керівником".
"При цьому чоловік достовірно знав, що так зване "предприятие" буде діяти з представниками держави-агресора та за їх завданням здійснювати забезпечення діяльності магістральних газопроводів шляхом підкачки газу з РФ, заздалегідь відключившись від газотранспортної системи України", - додали в ОГП.
У СБУ зазначають, що після звільнення Куп’янська чоловік намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.
Невже місцеві не знали, що воно за поц?
Чому у СБУ нема своєї агентури серед місцевих? так-так, саме своєї агентури.
Самогубців, не жаліють!
Ото вперед на розмінування, освіта необхідна є. Нехай відпрацьовує за своє пі@арство
виходить що Українці яких влада не захистила і вони оказалися в окупації повинні були обов'язково бути без води, світла, тепла, газу, медичної допомоги?
зрадники це ті хто пішов служити окупантам в органи російської влади, мєнти, чиновники, депутати, суді, прокурори а не лікарі, сантехніки, електрики, газовики
Цей же пі@ар "примушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів"
А на цих кацапських траншеях та окопах скільки загинуло наших Воїнів, звільняючи Харківщину від окупації? Життя кожного нашого Воїна є безцінним. Тому мені його на розмінування не шкода, знаю, що це таке
За його господарську діяльність для кацапських окупантів - я не суд, але скажу лише одне - зрадник
гарно бути патріотом в тилу і на дивані, а ти піди в ЗСУ, там на тебе зачекалися
За зрадників - застосуй голову воїне, не захищай зрадників, через яких гинуть наші в/с та мирні. Тобі це не личить. Щодо себе персонально (можливість ідентифікації) - не пиши. Багато ворогів читають та роблять для себе висновки

Держава їх не захистила і вони повинні ще були б бути без води, світла, газу, тепла; а ті хто це надавав то виходить злочинці?