Музей війни вперше від початку повномасштабного вторгнення відкрив головний корпус для відвідувачів. ФОТОрепортаж

Сьогодні у Києві відкрили головний корпус Музею війни та всієї території Меморіального комплексу.

Про це повідомила пресслужба музею, передає Цензор.НЕТ.

Наразі значну частину колекції музею евакуйовано у спеціалізовані сховища на Заході України, проте на відвідувачів чекають кілька виставкових проєктів, зокрема:

- "Переозначення", де буде представлено радянський герб, знятий зі щита скульптури "Батьківщина-мати";



- "Загроза з неба" - проєкт-застереження про небезпеку, яку несуть українцям російські безпілотники. На виставці представлено БПЛА різних типів, які використовують російські агресори для розвідки та ураження наземних цілей, зокрема БПЛА Shahed.



- "Наша скарбниця" - проєкт висвітлює загальнонаціональні соціальні ініціативи та благодійні акції, ініційовані й утілені Державною казначейською службою України.

Також буде представлено виставку робіт вуличного художника з Франції Крістіана Ґемі, відомого як С215, під назвою "Guerre en Ukraine" ("Війна в Україні", фр.). Відвідувачі побачать найновіші роботи митця, які виставлялися за кордоном під час широкомасштабної війни.















