Музей війни вперше від початку повномасштабного вторгнення відкрив головний корпус для відвідувачів. ФОТОрепортаж

Сьогодні у Києві відкрили головний корпус Музею війни та всієї території Меморіального комплексу.

Про це повідомила пресслужба музею, передає Цензор.НЕТ.

Наразі значну частину колекції музею евакуйовано у спеціалізовані сховища на Заході України, проте на відвідувачів чекають кілька виставкових проєктів, зокрема:

Музей війни вперше від початку повномасштабного вторгнення відкрив головний корпус для відвідувачів 01

- "Переозначення", де буде представлено радянський герб, знятий зі щита скульптури "Батьківщина-мати";

- "Загроза з неба" - проєкт-застереження про небезпеку, яку несуть українцям російські безпілотники. На виставці представлено БПЛА різних типів, які використовують російські агресори для розвідки та ураження наземних цілей, зокрема БПЛА Shahed.

- "Наша скарбниця" - проєкт висвітлює загальнонаціональні соціальні ініціативи та благодійні акції, ініційовані й утілені Державною казначейською службою України. 

Також буде представлено виставку робіт вуличного художника з Франції Крістіана Ґемі, відомого як С215, під назвою "Guerre en Ukraine" ("Війна в Україні", фр.). Відвідувачі побачать найновіші роботи митця, які виставлялися за кордоном під час широкомасштабної війни.

Музей війни вперше від початку повномасштабного вторгнення відкрив головний корпус для відвідувачів 02
Музей війни вперше від початку повномасштабного вторгнення відкрив головний корпус для відвідувачів 03
Музей війни вперше від початку повномасштабного вторгнення відкрив головний корпус для відвідувачів 04
Музей війни вперше від початку повномасштабного вторгнення відкрив головний корпус для відвідувачів 05
Музей війни вперше від початку повномасштабного вторгнення відкрив головний корпус для відвідувачів 06
Музей війни вперше від початку повномасштабного вторгнення відкрив головний корпус для відвідувачів 07
Музей війни вперше від початку повномасштабного вторгнення відкрив головний корпус для відвідувачів 08

"Наш родной советский герб - серп и молот, молот серп. Хочеш сей, а хочеш куй, все равно получиш @&#" (с)
показати весь коментар
20.10.2023 11:53 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 12:06 Відповісти
Видеть эту бабу совковую не могу!
Поставить такое в святом для Украины месте
Это надо так не уважать себя
Такое холуйство
Такая низость
показати весь коментар
20.10.2023 13:27 Відповісти
Монумент Батьківщина - Мати повернений обличчям і зброєю на Схід - до споконвічного заклятого ворога України кацапії.
А кацапські мерзотники і мерзотниці котрі її "відєть нє магу" - з розгону головою до пам"ятника "асвабадітєлям". Може попустить...
показати весь коментар
20.10.2023 15:39 Відповісти
 
 