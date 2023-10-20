Музей війни вперше від початку повномасштабного вторгнення відкрив головний корпус для відвідувачів. ФОТОрепортаж
Сьогодні у Києві відкрили головний корпус Музею війни та всієї території Меморіального комплексу.
Про це повідомила пресслужба музею, передає Цензор.НЕТ.
Наразі значну частину колекції музею евакуйовано у спеціалізовані сховища на Заході України, проте на відвідувачів чекають кілька виставкових проєктів, зокрема:
- "Переозначення", де буде представлено радянський герб, знятий зі щита скульптури "Батьківщина-мати";
- "Загроза з неба" - проєкт-застереження про небезпеку, яку несуть українцям російські безпілотники. На виставці представлено БПЛА різних типів, які використовують російські агресори для розвідки та ураження наземних цілей, зокрема БПЛА Shahed.
- "Наша скарбниця" - проєкт висвітлює загальнонаціональні соціальні ініціативи та благодійні акції, ініційовані й утілені Державною казначейською службою України.
Також буде представлено виставку робіт вуличного художника з Франції Крістіана Ґемі, відомого як С215, під назвою "Guerre en Ukraine" ("Війна в Україні", фр.). Відвідувачі побачать найновіші роботи митця, які виставлялися за кордоном під час широкомасштабної війни.
Поставить такое в святом для Украины месте
Это надо так не уважать себя
Такое холуйство
Такая низость
А кацапські мерзотники і мерзотниці котрі її "відєть нє магу" - з розгону головою до пам"ятника "асвабадітєлям". Може попустить...