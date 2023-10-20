14 цінних історичних артефактів, викрадених росіянами, повернули в Україну. ФОТОрепортаж

Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" передали 14 культурних цінностей, які раніше викрали російські загарбники з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.

Їх намагалися незаконно ввезти на територію США.

"Можна образно сказати, що в Україну надійшла партія зброї. Це древня зброя від часів енеоліту до середньовіччя. Міністерством прийнято рішення передати на тимчасове зберігання 14 артефактів Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра", а потім МКІП визначить місце їх експонування", – сказав т. в. о. міністра Ростислав Карандєєв.

Предмети археології передала американська сторона Посольству України в США, потім МЗС їх доставили в Україну й передали Міністерству культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що протягом 2022 року МКІП активно співпрацювало зі Службою зовнішньої розвідки України щодо ідентифікації предметів археології, які були затримані Митно-прикордонною службою США. За цей час американська сторона затримала понад 20 відправлень в предметами археології. Вони можуть походити з території України та незаконно ввозилися на територію США.

