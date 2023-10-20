УКР
14 цінних історичних артефактів, викрадених росіянами, повернули в Україну. ФОТОрепортаж

Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" передали 14 культурних цінностей, які раніше викрали російські загарбники з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.

Їх намагалися незаконно ввезти на територію США.

"Можна образно сказати, що в Україну надійшла партія зброї. Це древня зброя від часів енеоліту до середньовіччя. Міністерством прийнято рішення передати на тимчасове зберігання 14 артефактів Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра", а потім МКІП визначить місце їх експонування", – сказав т. в. о. міністра Ростислав Карандєєв.

Предмети археології передала американська сторона Посольству України в США, потім МЗС їх доставили в Україну й передали Міністерству культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що протягом 2022 року МКІП активно співпрацювало зі Службою зовнішньої розвідки України щодо ідентифікації предметів археології, які були затримані Митно-прикордонною службою США. За цей час американська сторона затримала понад 20 відправлень в предметами археології. Вони можуть походити з території України та незаконно ввозилися на територію США.

14 цінних історичних артефактів, викрадених росіянами, повернули в Україну 01
14 цінних історичних артефактів, викрадених росіянами, повернули в Україну 02
14 цінних історичних артефактів, викрадених росіянами, повернули в Україну 03
14 цінних історичних артефактів, викрадених росіянами, повернули в Україну 04
14 цінних історичних артефактів, викрадених росіянами, повернули в Україну 05

Мабуть, це екс міністр від культури ткаченко, попіклуватися за власний кошт!
Він тепер, з своїми замами та держСекретарем, на полігоні десь, готуються до Захисту України!! В Міноборони, мабуть можуть навіть ЗАПЕВНИТИ…
показати весь коментар
20.10.2023 13:25 Відповісти
От що за хрінь ти "Олександр ВАЛОВИЙ" пишеш?! У статті чітко прописано що експонати намагалися ВВЕЗТИ у США, тож зрозуміло в кого їх вилучили і що це були московити (т.з. "роССіяни"), то до чого тут Ткаченко?! Він зовсім не святий, але навіщо його робити затичкою у кожні бочці???!!! Він тебе покинув а був коханцем?!
показати весь коментар
20.10.2023 13:35 Відповісти
Гарні мечі.
показати весь коментар
20.10.2023 13:40 Відповісти
Цінні артефакти? Херня якась. Це типу дивляться і цокають язиками на квадрат Малєвича, а він думає: лох не мамонт…
показати весь коментар
20.10.2023 14:01 Відповісти
Не треба так прилюдно виявляти свою безглуздість та необізнанність. Для істориків це дуже цінні артефакти, бо по ним - по вигляду,по стану збереження , по місцю знахідки, фахівці можуть дуже багато розказати. Це - ІСТОРІЯ, яку вивчають.

Ну а з точки зору якоїсь гламурної курки - це дійсно "херня".
показати весь коментар
20.10.2023 15:17 Відповісти
Цінні історичні артефакти не возять купою гамузом без упаковки і підписаних бірочок: що, де, коли, звідки… Бо так комусь заманеться докласти своєї фантазії. Це я як гламурна курка думаю, а в науковому світі може воно й інакше
показати весь коментар
20.10.2023 15:57 Відповісти
"Цінні історичні артефакти не возять купою гамузом без упаковки і підписаних бірочок"

Так ви це кацапам розкажіть, які їх вкрали та намагалися в США відвезти на продаж. А тепер привезли "як було". А тепер вченим "РОзкладати по полицям - що звідкіля. Але навіть я, не фахівець, можу сказати, ща на останнім фото меч 10-12 ст., досить типовий для Русі та Скандинавії (варягів), судячи по стану - простого воїна, залізо низької якісті, без прикрас.
показати весь коментар
20.10.2023 20:30 Відповісти
по химическому и изотопному составу можно многое сказать, вот только такой анализ требует сложных аппаратов и стоит не дёшево...
показати весь коментар
21.10.2023 11:11 Відповісти
 
 