Зеленська просить Google дерусифікувати пошук та змінити налаштування YouTube, щоб не видавало російський контент

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками компанії Google - віцепрезиденткою з питань взаємодії з органами державної влади та державної політики Аннетте Кробер-Ріль та віцепрезидентом з питань Центральної та Східної Європи Патріком Ворнкінгом, які прибули до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу президента.

Як зазначається, дружина президента подякувала за багаторічне плідне партнерство в різних сферах культурного та громадського життя, а також за принципову позицію компанії під час російського повномасштабного вторгнення в Україну.

"Зокрема, у Google одними з перших застосували санкції проти РФ. Компанія призупинила рекламу в Росії, співпрацю з російськими рекламодавцями. YouTube видалив понад 9 тис. каналів і 70 тис. відео, які спотворювали правду про агресію РФ.

26 лютого 2022 року Google на невизначений термін призупинив монетизацію державних ЗМІ РФ у світі, зокрема RT та Sputnik, а 2 березня YouTube заблокував усі канали у Європі, пов'язані з державними засобами масової інформації Росії", - йдеться у повідомленні.

Також Google розширив кіберзахист для облікових записів українців і допоміг українським державним ресурсам та ЗМІ в захисті від DDoS-атак.

Зеленська наголосила, що коректні відповіді на пошук у Google нині - частина інформаційної безпеки для всього світу.

Готуючись до зустрічі, перша леді провела низку консультацій із галузевими міністерствами, щоб зібрати їхні найактуальніші та найнагальніші запити.

"Хочу привернути увагу до питання, яке для нас має принципове значення. Це некоректне зображення сервісом території України, з чим маємо справу з 2014 року, з початку тимчасової окупації Росією АР Крим і міста Севастополя. Залежно від країни чи регіону, із якого зроблено запит "Україна" або "Ukraine", Google Maps Україну показують по-різному: якщо запит зроблено з території України, то в Google Maps Крим відображається як частина України, якщо запит зроблено з території РФ, то в Google Maps Крим, який є невід'ємною частиною України, відображається як частина РФ. Якщо запит зроблено з Європи, то Google Maps показує Крим як спірну територію. Розраховуємо на вашу підтримку щодо розв’язання питання некоректного відображення мапи України на платформі Google відповідно до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, незалежно від місцеперебування користувача", - сказала дружина президента.

Вона також наголосила на необхідності дерусифікації пошуку в Google.

"Дякуємо за часткову дерусифікацію пошуку та просимо активніше продовжити роботу з дерусифікації пошукової видачі Google для українських користувачів в Україні та за кордоном, коли в налаштуваннях операційної системи чи браузера обрана Україна", - зазначила вона й наголосила, що це стосується і типових рекомендацій на YouTube, які зараз також є переважно російськими.

"Звертаємося до вас із проханням у налаштуваннях простору YouTube від’єднати Україну від географічної належності до простору СНД та змінити автоматичну видачу російськомовного контенту для користувачів з України та з українських IP-адрес, а також змінити автоматичну видачу рекомендованого та популярного контенту для українців із російського на український та європейський", - додала дружина президента.

Такоз зазначається, що Зеленська запропонувала представникам компанії спільні проєкти у сфері ментального здоров’я. Вона наголосила, що під час соціологічного дослідження, проведеного до третього Саміту перших леді та джентльменів в 11 країнах, з’ясувалося, що ментальне здоров’я поряд із бідністю входить до п’ятірки викликів для всього світу, а найбільшим цей виклик є для молодих людей і підлітків.

Перша леді закликала до продовження співпраці щодо безпеки дітей в інтернеті: "Безпека в інтернеті для дітей, підлітків та молоді залишається надважливим питанням як профілактика ментальних розладів та проблем, і ми зацікавлені продовжувати співпрацю з Google Україна для збільшення кількості таких рішень, як Google Interland - гра, яка вчить дітей бути ввічливими в мережі, розрізняти правду та шахраїв, ділитися інформацією й зберігати свої персональні дані".

Дружина президента також запропонувала створити бібліотеку якісного контенту про ментальне здоров’я.

"У складній ситуації, коли немає до кого звернутися або не хочеш відкриватися, багато хто з нас шукає допомоги саме в Google", - зазначила вона.

Олена Зеленська наголосила на необхідності нанесення на мапи Google пунктів психологічної допомоги, які створюються в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Вона також відзначила важливість співпраці у створенні безбар’єрного середовища для українців.

"У компанії Google є цифрові рішення та інформаційно-освітні компоненти, які поки що не відкриті або не локалізовані для України, але могли б бути корисними для людей з інвалідністю та маломобільних категорій населення, для дорослих і дітей із порушеннями слуху, зору, когнітивними порушеннями, розладами аутичного спектра тощо", - акцентувала перша леді.

Також було обговорено співпрацю в цифровізації української культурної спадщини та музеїв, зокрема створення імерсивних виставок для поширення української культури та знань про неї у світі.

"Ми вдячні компанії Google за підтримку України та активну співпрацю, зокрема в площині культури та мистецтва (Google Arts & Culture / GAC). Як відомо, платформа GAC має одну з найбільших оцифрованих та консолідованих бібліотек візуального мистецтва, яка містить багато робіт українських авторів. На жаль, через історичні причини значна кількість робіт усе ще має хибну ідентифікацію - їхнє походження визначається як російське. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю з Google щодо визначення та зміни ідентифікації митців", - зауважила дружина президента.

Перша леді також розповіла про роботу своєї фундації Olena Zelenska Foundation, зокрема про проєкт із забезпечення вчителів та учнів технікою для дистанційного навчання.

"Потреба в девайсах залишається актуальною. Загалом гаджети потрібні понад 516 тисячам українських учнів та понад 80 тисячам учителів. Тому ми не зупиняємося", - сказала вона.

Через проєкти фундації долучитися до безпосередньої допомоги українцям можуть будь-які іноземні меценати та компанії.

"Компанія Google відома тим, що завжди шукає нові способи використання технологій для позитивного впливу на світ. Готові віднайти ці способи разом. Бо не тільки для України - для всього світу важливо, щоб слово "гуглити" й надалі означало знайти швидку та об’єктивну відповідь на будь-яке життєво важливе питання", - підсумувала Олена Зеленська.