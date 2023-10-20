УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3628 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 571 120

Зеленська просить Google дерусифікувати пошук та змінити налаштування YouTube, щоб не видавало російський контент

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками компанії Google - віцепрезиденткою з питань взаємодії з органами державної влади та державної політики Аннетте Кробер-Ріль та віцепрезидентом з питань Центральної та Східної Європи Патріком Ворнкінгом, які прибули до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу президента.

Як зазначається, дружина президента подякувала за багаторічне плідне партнерство в різних сферах культурного та громадського життя, а також за принципову позицію компанії під час російського повномасштабного вторгнення в Україну.

"Зокрема, у Google одними з перших застосували санкції проти РФ. Компанія призупинила рекламу в Росії, співпрацю з російськими рекламодавцями. YouTube видалив понад 9 тис. каналів і 70 тис. відео, які спотворювали правду про агресію РФ.

26 лютого 2022 року Google на невизначений термін призупинив монетизацію державних ЗМІ РФ у світі, зокрема RT та Sputnik, а 2 березня YouTube заблокував усі канали у Європі, пов'язані з державними засобами масової інформації Росії", - йдеться у повідомленні.

Також Google розширив кіберзахист для облікових записів українців і допоміг українським державним ресурсам та ЗМІ в захисті від DDoS-атак.

Зеленська наголосила, що коректні відповіді на пошук у Google нині - частина інформаційної безпеки для всього світу.

Готуючись до зустрічі, перша леді провела низку консультацій із галузевими міністерствами, щоб зібрати їхні найактуальніші та найнагальніші запити.

"Хочу привернути увагу до питання, яке для нас має принципове значення. Це некоректне зображення сервісом території України, з чим маємо справу з 2014 року, з початку тимчасової окупації Росією АР Крим і міста Севастополя. Залежно від країни чи регіону, із якого зроблено запит "Україна" або "Ukraine", Google Maps Україну показують по-різному: якщо запит зроблено з території України, то в Google Maps Крим відображається як частина України, якщо запит зроблено з території РФ, то в Google Maps Крим, який є невід'ємною частиною України, відображається як частина РФ. Якщо запит зроблено з Європи, то Google Maps показує Крим як спірну територію. Розраховуємо на вашу підтримку щодо розв’язання питання некоректного відображення мапи України на платформі Google відповідно до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, незалежно від місцеперебування користувача", - сказала дружина президента.

Вона також наголосила на необхідності дерусифікації пошуку в Google.

"Дякуємо за часткову дерусифікацію пошуку та просимо активніше продовжити роботу з дерусифікації пошукової видачі Google для українських користувачів в Україні та за кордоном, коли в налаштуваннях операційної системи чи браузера обрана Україна", - зазначила вона й наголосила, що це стосується і типових рекомендацій на YouTube, які зараз також є переважно російськими.

Зеленська просить Google дерусифікувати пошук та змінити налаштування YouTube, щоб не видавало російський контент 01

"Звертаємося до вас із проханням у налаштуваннях простору YouTube від’єднати Україну від географічної належності до простору СНД та змінити автоматичну видачу російськомовного контенту для користувачів з України та з українських IP-адрес, а також змінити автоматичну видачу рекомендованого та популярного контенту для українців із російського на український та європейський", - додала дружина президента.

Такоз зазначається, що Зеленська запропонувала представникам компанії спільні проєкти у сфері ментального здоров’я. Вона наголосила, що під час соціологічного дослідження, проведеного до третього Саміту перших леді та джентльменів в 11 країнах, з’ясувалося, що ментальне здоров’я поряд із бідністю входить до п’ятірки викликів для всього світу, а найбільшим цей виклик є для молодих людей і підлітків.

Перша леді закликала до продовження співпраці щодо безпеки дітей в інтернеті: "Безпека в інтернеті для дітей, підлітків та молоді залишається надважливим питанням як профілактика ментальних розладів та проблем, і ми зацікавлені продовжувати співпрацю з Google Україна для збільшення кількості таких рішень, як Google Interland - гра, яка вчить дітей бути ввічливими в мережі, розрізняти правду та шахраїв, ділитися інформацією й зберігати свої персональні дані".

Дружина президента також запропонувала створити бібліотеку якісного контенту про ментальне здоров’я.

"У складній ситуації, коли немає до кого звернутися або не хочеш відкриватися, багато хто з нас шукає допомоги саме в Google", - зазначила вона.

Зеленська просить Google дерусифікувати пошук та змінити налаштування YouTube, щоб не видавало російський контент 02

Олена Зеленська наголосила на необхідності нанесення на мапи Google пунктів психологічної допомоги, які створюються в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Вона також відзначила важливість співпраці у створенні безбар’єрного середовища для українців.

"У компанії Google є цифрові рішення та інформаційно-освітні компоненти, які поки що не відкриті або не локалізовані для України, але могли б бути корисними для людей з інвалідністю та маломобільних категорій населення, для дорослих і дітей із порушеннями слуху, зору, когнітивними порушеннями, розладами аутичного спектра тощо", - акцентувала перша леді.

Також було обговорено співпрацю в цифровізації української культурної спадщини та музеїв, зокрема створення імерсивних виставок для поширення української культури та знань про неї у світі.

"Ми вдячні компанії Google за підтримку України та активну співпрацю, зокрема в площині культури та мистецтва (Google Arts & Culture / GAC). Як відомо, платформа GAC має одну з найбільших оцифрованих та консолідованих бібліотек візуального мистецтва, яка містить багато робіт українських авторів. На жаль, через історичні причини значна кількість робіт усе ще має хибну ідентифікацію - їхнє походження визначається як російське. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю з Google щодо визначення та зміни ідентифікації митців", - зауважила дружина президента.

Перша леді також розповіла про роботу своєї фундації Olena Zelenska Foundation, зокрема про проєкт із забезпечення вчителів та учнів технікою для дистанційного навчання.

"Потреба в девайсах залишається актуальною. Загалом гаджети потрібні понад 516 тисячам українських учнів та понад 80 тисячам учителів. Тому ми не зупиняємося", - сказала вона.

Через проєкти фундації долучитися до безпосередньої допомоги українцям можуть будь-які іноземні меценати та компанії.

"Компанія Google відома тим, що завжди шукає нові способи використання технологій для позитивного впливу на світ. Готові віднайти ці способи разом. Бо не тільки для України - для всього світу важливо, щоб слово "гуглити" й надалі означало знайти швидку та об’єктивну відповідь на будь-яке життєво важливе питання", - підсумувала Олена Зеленська.

Автор: 

Google (712) YouTube (243) Зеленська Олена (256)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Давно пора вже...якщо заходиш в Ютуб без свого аккаунту - там трешак повний - один російський контент - серіальчики, передачки....
показати весь коментар
20.10.2023 15:51 Відповісти
+13
Ага! Обов'язково перевести українською:

Нагадаємо, вчора сайт «Миротворець» вніс дружину Володимира Зеленського за https://portal.lviv.ua/news/2019/04/20/druzhynu-zelenskogo-vnesly-v-bazu-myrotvortsya репост 2014 року російських ЗМІ , які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.

Згодом Олена Зеленська https://portal.lviv.ua/news/2019/04/20/ne-znala-tehnichnyh-osoblyvostej-sotsmerezhi-druzhyna-zelenskogo-poyasnyla-repost-roszmi прокоментувала цю ситуацію, наголосивши, що «не знала технічних особливостей Facebook».
показати весь коментар
20.10.2023 15:53 Відповісти
+12
Мда... Скумбрія ще у пошукових алгоритмах шарить.
показати весь коментар
20.10.2023 15:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Реклама є на їх каналах... на ігровому і на дитячому контенті, значить змінили країну реєстрації і заборона на рекламу тоді мабуть відсутня якщо вона взагалі існує
показати весь коментар
20.10.2023 22:55 Відповісти
Звісно, що більшість змінили. Тепер вони всі поголовно казахи та грузини. Перереєстують платіжні акаунти. Людина просто отримує бабос за те, що використовують її обліковий запис гугл. От і все. Але на рашці реклама не показується. Показ релами в рф заблоковано. Тільки через ВПН. Веб-сайти попереходили на рекламу від яндекса. Ціна менше, але краще ніж нічого. Канали, які ведуть кацапи не заблоковано. Заблоковані ідентифікатори, які належать громадянам рф. Бо підтвердження платіжної адреси відбувається звичайною поштою. Якщо користувач отримує листа по пошті та вводить код відтвердження з нього, то тоді можна привязувати картку. Але не будь-яку. тільки тієї країни де зареєстрований акаунт. Тобто, якщо ви реєструєте платіжний акаунт в Польщі, вам на польську адресу надійде лист з комбінацією, яку тре ввести для підтвердження. І привязати картку можна лише польського банку. А на каналі можна вставляти рекламні вставки з будь-яким ідентифікатором, аби був підтверджений.
показати весь коментар
21.10.2023 11:28 Відповісти
Я не слідкую, що там в раші відбувається з ютубом , але скажу що реклама у них показується коли ютуб транслює їх на Україну, і кидає їх в рекомендовані частіше чим український контент... причому утримання точно гірше ... бо діти переключають їх... але ютуб всерівно постіно пропонує і закидає в наступне відео...
показати весь коментар
21.10.2023 18:29 Відповісти
Реклама у росіян є, якщо їх дивляться не росіяни. Наразі російська аудиторія нікому не приносить грошей. Не просто так вони просять встановити ВПН і дивитися рекламу від іншої країни, і в кінці бакси їм заплатять з реклами в іншій країні, якщо дуже багато переглядів. Зараз багато хто з рф ломанулися робити відео без озвучки, типу приколи, релакс, природа і т.д. де не треба говорити взагалі і за це їм платять. Також коли українці дивляться російські відео в Ютуб і показується реклама, то копійка за показ реклами капає росіянам, як авторам відео ...
показати весь коментар
21.10.2023 19:33 Відповісти
це добре, щоб україномовний був контент, але чути від зеленої скумбрії подібне, то мені не віриться в її щирість. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
20.10.2023 16:31 Відповісти
А вона дійсно тупа як пробка.Встановлюєш украінску локалізацію винди-поіск на укр.мові.Карта показує крим як область(межі пунктіром).Теж само на андроіддеваісах.Як що російска локалізація то поіск ру.Карта -крим окремо.І для леді з криворізкой подваротні відомо що Google це транснаціональна корпорація а не благотворітельний фонд.Вони і так допомогають безкоштовно як можуть.За інше треба платити.
показати весь коментар
20.10.2023 16:41 Відповісти
Жахлива упіздинка - Лесь Подервянський.
показати весь коментар
20.10.2023 17:00 Відповісти
Studiya " Skumbriya -95" present !!!!
показати весь коментар
20.10.2023 17:02 Відповісти
А чому так скромно? Потрібно: "... віддала наказ представникам компанії Ґуґл...". Берегиня роду людського, сонцезатьмарююча дружина найвеличнішого лідора планети Земля.
показати весь коментар
20.10.2023 17:04 Відповісти
10-й рік війни... а тут диванні експерти плачуть що їм не дають спокійно відвідувати расіянські сайти, схоже ця війна на довго...
показати весь коментар
20.10.2023 17:23 Відповісти
Куда дальше. В гугле и ютьюб настолько все нацензурировано, что у самого Ына волосы дыбом встают. Даже из-за педиков так не старались.
показати весь коментар
20.10.2023 17:28 Відповісти
Давно пора різділити Україну і рашу. Польща, наприклад, має свій Ютуб, свої тренди окремі і інші країни менші мають. А Україну Ютуб прирівнює як придаток раші, частину СНД з офісом у москві. І тренди тому приклад, що треба розділятися. Якщо влада не проти, як було, то навіщо Ютуб вкладати гроші в розвиток офісу в Україні, який буде формувати тренди і розвивати український Ютуб, це додаткові трати для Ютуб. Навіщо тратити Ютубу гроші, якщо українці нормально дивляться і розуміють русняве, це реально так і є по факту.

Але якщо влада піднажме, то Ютуб розділиться. Податок на Гугл вкатали, то треба окрім податку нормальне щось зробити. Ютуб не розориться на організації Українського офісу у Києві чи Львові.

На секунду наразі в Ютуб нема автоматичної синхронізації тексту відео з текстом для субтитрів, це смішно. Тобто у мене є текст, і Ютуб не може синхронізувати його з голосом на відео. А з руснявим все ідеально синхронізуються. Тобто наразі Ютуб клав на Україну і українську мову.
показати весь коментар
20.10.2023 17:32 Відповісти
Про це не треба просити,а треба вимагати.Коли треба було нагнути Гугел про сплату податків то зробили це швидко.Так само з Ютубом,який має підпорядковуватись українському законодавству.Весь контент з рашки під заборону і все.Якого фіга ці ідіоти пхають нам в українські тренди рашистских нацистів і іншу парашу?
показати весь коментар
20.10.2023 17:57 Відповісти
Коментар адекватної людини.
показати весь коментар
20.10.2023 18:05 Відповісти
Коли "дружина президента" роздає вказівки гуглу, в новини обов'язково слід робити виноску "демократична країна". Щоб випадково не переплутати з Іраном чи Північною Кореєю.
показати весь коментар
20.10.2023 18:36 Відповісти
а в чем тут противоречия с демократией? демократия это власть большинства. Большинство выбрало президента, большинство выбирало депутатов, депутаты придумали законы и большинство хочет чтобы гугл начал уважать украинский язык и контент.
показати весь коментар
20.10.2023 20:16 Відповісти
Тобто що офіс центральний Українського Ютуб був в москві і там формувалися тренди і звідти диктували які канали просувати і рекомендувати першими, то це нічого??? Правильно роблять, що дають вказівку Гуглу, що не треба плутати Українців і московію в один IT округ, українці схавають і русняве, хай буде, так Ютуб і Гугл і робили. В Польщі є свій офіс Ютуб і вони самі формують свої тренди, що не бачив в польському ютуб ні одного руснявого відео, а у нас раніше і 100% могли бути росіянські відео в трендах, зараз ситуація не сильно краща. Гуглу наплювати насправді як заробляти гроші, як було до війни прикладом.
показати весь коментар
20.10.2023 20:31 Відповісти
Оце Олена молодець а то цей рашистський контент задовбав таке вилазить в рекомендоване що на голову неналазить. Їм всеодно там в раші з цього ніякого зиску крім політики бо монетизації нема.😁😁😁
показати весь коментар
21.10.2023 02:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 