УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3628 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
24 260 19

Українські розробники створили пристрій "Шукач" для виявлення ворожих БПЛА. ФОТО

Команда українських розробників створила пристрій для виявлення ворожих безпілотників під назвою "Шукач", що має світлову та звукову сигналізацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook учасник команди Роман Рубан.

Пристрій може "бачити" ворожий безпілотник за допомогою антени з кутом виявлення 8 градусів на відстань понад трьох кілометрів.

"Шукач" має світлову та звукову сигналізацію і працює з антеною в діапазоні 2,4 ГГц.

"Кріплення антени швидкозʼємне і можна міняти з однієї широкої на другу вузьку за 2 хвилини. Антена на 2,4 виробляється вручну і має високе підсилення біля 15-16 дБ і КСХ 1,2", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рота ударних БПЛА 71-ї окремої єгерської бригади ліквідувала дроном ворожий БМП-2М. ВІДЕО

Українські розробники створили пристрій Шукач для виявлення ворожих БПЛА 01

Автор: 

дрони (5295)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Виглядає як дитяча іграшка, але воно працює!!! Молодці !!!
показати весь коментар
20.10.2023 15:54 Відповісти
+10
Транклюкатор.
показати весь коментар
20.10.2023 15:56 Відповісти
+9
Якщо працює , то срати як виглядає. Їм будуть не милуватись , а використовувати
показати весь коментар
20.10.2023 15:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виглядає як дитяча іграшка, але воно працює!!! Молодці !!!
показати весь коментар
20.10.2023 15:54 Відповісти
Якщо працює , то срати як виглядає. Їм будуть не милуватись , а використовувати
показати весь коментар
20.10.2023 15:57 Відповісти
Транклюкатор.
показати весь коментар
20.10.2023 15:56 Відповісти
Дякую, поржав ))
показати весь коментар
20.10.2023 17:30 Відповісти
Люди в чорному вже давно цим користуються.
показати весь коментар
20.10.2023 16:06 Відповісти
Пі3дець... Це від розробників гантелі що рахує підходи??? Що цим гівном можливо виявити якщо його треба тримати в руках??? Прикрутили радянську телевізійну антену до ручи й раді. Іновація. Тобто спочатку візуально оператор вияляє ціль, а потім бере в руки цей прилад, та виявляє ціль цим гівном? Так?
показати весь коментар
20.10.2023 16:12 Відповісти
Я тільки зараз побачив - замість дзеркала антени приварили звичайну алюмінієву тарілку?
показати весь коментар
20.10.2023 16:18 Відповісти
Скажіть ***** про це писать?
Створили - користуйтеся мовчки
показати весь коментар
20.10.2023 16:14 Відповісти
проблема ж не у тому щоб виявити, а в тому щоб знищити. А для цього потрібно будувати більш складну антенну систему яка видає координати, а автоматизована турейль стріляє з того що цілить на кілька кілометрів... Але тут потрібен творчий підхід і кваліфіковані інженери.
показати весь коментар
20.10.2023 16:35 Відповісти
Я канєшно не спеціаліст...Хоча якщо ця масорубка вратує чієсь життя то чому ні.
показати весь коментар
20.10.2023 16:37 Відповісти
м'ясорубка врятує чиєсь життя
показати весь коментар
20.10.2023 17:15 Відповісти
Як цією херовиною користуватися? Тре окреме відділення, щоб бійці по черзі у вісім змін махали антеною?
показати весь коментар
20.10.2023 16:45 Відповісти
Цей девайс має свої ТТХ та призначення у застосуванні. Судячи з інформації на Цензорі, це індикатор наявності дрону/дронів в секторі, який контролює прилад. Якщо ви на фронті і збираєтесь змінити позицію, то цим приладом можете перевірити, чи не баражують у небезпечній для вас зоні баражуючи ********** чи роторні ударні дрони певних типів.
Прилад мабуть приймає та повідомляє оператора про випромінювання їх бортових передавачів.
IMHO, якщо прилад доведено здатен виявляти ударні та фпв-дрони ворога в умовах перешкод від РЕБ певного рівня, то він мабуть є корисним для ЗСУ.
показати весь коментар
20.10.2023 17:43 Відповісти
Зробили ага, з китайського барахла. Хоч би щось дійсно своє було, а воно було. А тепер нічо нема. Тьху.
показати весь коментар
20.10.2023 18:19 Відповісти
куда патроны засовывать?
😁
показати весь коментар
20.10.2023 18:55 Відповісти
ЭТО из краскопульта и штопора ищет дроны?
показати весь коментар
20.10.2023 19:12 Відповісти
Гарна ідея побільше таких Шукачів.
показати весь коментар
23.10.2023 12:53 Відповісти
 
 