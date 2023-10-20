Українські розробники створили пристрій "Шукач" для виявлення ворожих БПЛА. ФОТО

Команда українських розробників створила пристрій для виявлення ворожих безпілотників під назвою "Шукач", що має світлову та звукову сигналізацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook учасник команди Роман Рубан.

Пристрій може "бачити" ворожий безпілотник за допомогою антени з кутом виявлення 8 градусів на відстань понад трьох кілометрів.

"Шукач" має світлову та звукову сигналізацію і працює з антеною в діапазоні 2,4 ГГц.

"Кріплення антени швидкозʼємне і можна міняти з однієї широкої на другу вузьку за 2 хвилини. Антена на 2,4 виробляється вручну і має високе підсилення біля 15-16 дБ і КСХ 1,2", - зазначив він.

