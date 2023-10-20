УКР
Зеленський нагородив поранених військових та медиків у госпіталі на Миколаївщині. ФОТО

Під час робочої поїздки до Миколаївської області президент України Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь, де лікуються військовослужбовці, які зазнали поранень у боях на Херсонському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський нагородив поранених військових та медиків у госпіталі на Миколаївщині 01

Президент вручив захисникам ордени "За мужність" ІІІ ступеня, якими їх відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Зеленський нагородив поранених військових та медиків у госпіталі на Миколаївщині 02
Зеленський нагородив поранених військових та медиків у госпіталі на Миколаївщині 03
Зеленський нагородив поранених військових та медиків у госпіталі на Миколаївщині 04

Зеленський нагородив поранених військових та медиків у госпіталі на Миколаївщині 05

Зеленський також зустрівся з медичним персоналом госпіталю та вручив військовим медикам ордени Данила Галицького, якими їх нагороджено за зразкове виконання військового обов’язку та самовіддані дії при наданні медичної допомоги захисникам України.

Зеленський нагородив поранених військових та медиків у госпіталі на Миколаївщині 06

Зеленський Володимир (25185) нагорода (1303) Миколаїв (1845)
Наразі дивлюся відео війни в піснях України. Скільки рідних облич, хлопці, дівчата....Скільки з них уже в Небесну Сотню пішли варту нести. Дистанція завелика між Воїном і чиновником. Не можу бачити, чути цю людину на посаді президента. Дуже боляче бачити до чого його сценарій кварталу привів
20.10.2023 22:34 Відповісти
+7
забув сказати, якщо би не Оман, то солдати би не були поранені і так далі.
пацани, у нас президент ..... оп-оп-оп, оП-а - сталініст, рібятки.
СТАЛІНІСТ!
совок, а тепер вже тупо нажерся крові і знає шо після втрати влади він "сідєтєль"
тьху, а бидло ще й вибере знову, скот, мазохісти.
хоча... дивлячись на Трампщину.... просто стадо
20.10.2023 22:36 Відповісти
+5
Ну у шпиталь на Миколаївшині ЗЄ не могли не пустити, як у Конгрес США, Румунію або Ізраїль.

Тому буде багато фоточек, відосиків та новин про ЗЄ з шпиталів, штабів та бункерів.

Будуть нові історії про кацапську повітряну кінноту, яка захоплювала Банкову та про мівіну, яку ЗЄ та Арахамія запарювали в одному простреленому танком чоботі.
20.10.2023 22:41 Відповісти
Герої повинні бути Героями, козли повинні бути колами..
показати весь коментар
20.10.2023 22:38 Відповісти
https://focus.ua/ukraine/597457-nagrada-ot-stefanchuka-mag-i-zhrec-veliar-poluchil-orden-gordost-i-slava-ukrainy-foto Награда от Стефанчука: маг и жрец Велиар получил орден "Гордость и слава Украины"


По словам Велиара, он получил награду за помощь ВСУ, а все, кто унижает магов и ведьм Украины, унижает их роль в борьбе с российской агрессией. Он утверждает, что именно благодаря украинским ворожкам у Рамзана Кадырова начались проблемы со здоровьем.
показати весь коментар
20.10.2023 22:41 Відповісти
та ***** нам эти небинарные американские ракеты и гендерная американская помощь?
показати весь коментар
20.10.2023 22:43 Відповісти
Просто цікаво стало, що Ви або той геній маєте на увазі під "небінарними ракетами"?
показати весь коментар
20.10.2023 22:47 Відповісти
ничего не могу сказать за то, что имел ввиду тот гений за "небинарные ракеты", но если вести речь о том, что имею ввиду я, то тут очень просто. существуют бинарные и небинарные взрывчатые вещества, в американских ракетах, которые нам поставили они исключительно небинарные. почитайте соответствующую техническую литературу, чтобы разобраться в терминологии.

но на тот случай, если вы не поняли, что вызвало мой вопрос, так это то, зачем мы выпрашиваем ракеты, снаряды и бомбы, если все наши проблемы вполне способно решить пару магов и жрецов.
показати весь коментар
20.10.2023 23:01 Відповісти
Ок. Загалом відповідь прийнята.

Але!!!
Двоичное или двухкомпонентное https://ru.frwiki.wiki/wiki/Explosif взрывчатое вещество представляет собой https://ru.frwiki.wiki/wiki/Explosif взрывчатое вещество состоит из двух компонентов, ни один из которых является взрывчатым веществом по своему собственному, которые должны быть смешаны , чтобы стать взрывчатыми веществами.

До ракет в цілому це не має аж ніякого відношення. Нема такої термінології стосовно ракет.
Тим більше, що я певен, що той маг і чародій не має уяви, яка саме вибухова речовина використовується у Атакамсах чи інших ракетах НАТО, що нам поставляються.

Але, якщо не займатися безсенсовим гуглінгом, то можна припустити, що бінарна ракета або влучає у ціль, або не влучає. Нудно, банально та буденно.
А от небінарна має багато якихось інших таємничих варіантів, бо, судячи з усого, нікуди не летить. Це щось з фантастичних аналоговнєтних проектів Роісі.
показати весь коментар
20.10.2023 23:29 Відповісти
вижу, что вас очень увлекает ракетная тема, это хорошо. попробуйте также больше узнать про методы влияния мага Велиара на почки Кадырова, может у вас получится повторить его подвиг с почками путлера и получить заслуженную госнаграду.
показати весь коментар
20.10.2023 23:40 Відповісти
Ні. Це не моя царина. Це більше до гуманітарно-потойбічних фахівців ЗЄ-влади.

Судячи з вангувань про здоров'я та добробут ***** та Кадирова всіх від ЗЄ до Буданова та Данілова, там серйозний осередок адептів магії.
показати весь коментар
20.10.2023 23:52 Відповісти
Членами секти «АллатРа» є Ірина Верещук - міністр з питань реінтеграції (цікаво, чи вона геліар), Іван Баканов (майже колишній голова СБУ) та його протеже Олег Кулініч із кримського СБУ, якого днями затримали за зраду Батьківщини, а ще заступник керівника ЦСО відділу «А» СБУ Михайло Кухаренко, мер Черкас Анатолій Бондаренко, мер Коростеня Володимир Бондаренко, керівник управління Кіровоградської ОДА Віталій Останній, відома всім Надія Савченко.

Мабуть від великого розуму та розвинутого інтелекту ці персонажі з влади вірять у таку уйню...
Савченко просто, як вишенька на торті з цих тупаків.
показати весь коментар
20.10.2023 23:58 Відповісти
это многое объясняет в новейшей истории Украины.
показати весь коментар
21.10.2023 00:22 Відповісти
ахаха, че такое "кутлер" то?
кривляться это круто да?
показати весь коментар
21.10.2023 12:43 Відповісти
Дивилася до цього фото відвідин поранених. Відчуття,що зе боїться їх Героїзмом заразитися, така дистанція....а як близько хотів він очі ботоксного побачити...
показати весь коментар
20.10.2023 22:55 Відповісти
а як в Херсон їздило?
русня РАПТОВО припинила обстріли шоб Гнойноко-мандующого не зачепити.
який в б*са героїзм від масовки з нулем патронів, або навіть бутафорськими автоматами?
воно тільки простудою може заразитись, наше зелене г.
Г.! з великої треба, бо найгівніший лідор сучності!
показати весь коментар
21.10.2023 12:46 Відповісти
Чому, як тільки Залужний десь з'явиться в бригадах на фронті, то тут же і ЗЕбуїн десь винирне в тилу з "робочою поєздкою", а десь і в шпиталі ******* поторгує? Це така рєвность, мабуть, бо там же ж має бути тільки один "хєрой" і конкуренції воно ж не терпить. Уйобище хрипате.
показати весь коментар
20.10.2023 22:51 Відповісти
Цей нарцис без уваги зів'яне просто. Ну і сцить - бо Залужний то його конкурент..
показати весь коментар
20.10.2023 23:26 Відповісти
Я б рогидував вiд цiеi обдовбаноi потвори щось брати з рук. Це вже який виипуск кварталу?
показати весь коментар
21.10.2023 08:08 Відповісти
Погидував
показати весь коментар
21.10.2023 08:09 Відповісти
Гордимося... Оманські кнурі осоромились на увесь світ....пісоя війни може не бути місцяна землі.. зрадники,мародери,перевертні!
показати весь коментар
21.10.2023 11:43 Відповісти
Да, а однокашніка Баканова чого з собою не прихватив? Це персональна відповідальність зелі
показати весь коментар
21.10.2023 13:25 Відповісти
квартал №9450094/95
показати весь коментар
21.10.2023 17:15 Відповісти
 
 