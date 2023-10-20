Зеленський нагородив поранених військових та медиків у госпіталі на Миколаївщині. ФОТО

Під час робочої поїздки до Миколаївської області президент України Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь, де лікуються військовослужбовці, які зазнали поранень у боях на Херсонському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент вручив захисникам ордени "За мужність" ІІІ ступеня, якими їх відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.







Зеленський також зустрівся з медичним персоналом госпіталю та вручив військовим медикам ордени Данила Галицького, якими їх нагороджено за зразкове виконання військового обов’язку та самовіддані дії при наданні медичної допомоги захисникам України.