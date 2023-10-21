Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 292 850 осіб (+790 за добу), 5063 танки, 7017 артсистем, 9612 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 292 850 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 292850 (+790) осіб,

танків - 5063 (+16) од,

бойових броньованих машин - 9612 (+55) од,

артилерійських систем - 7017 (+5) од,

РСЗВ - 822 (+0) од,

засоби ППО - 548 (+0) од,

літаків - 320 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5330 (+4),

крилаті ракети - 1535 (+0),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9391 (+21) од,

спеціальна техніка - 990 (+5).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цієї доби ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували понад тисячу загарбників та 143 одиниці бронетехніки, - Сили оборони

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.