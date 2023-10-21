УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 292 850 осіб (+790 за добу), 5063 танки, 7017 артсистем, 9612 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 292 850 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 292850 (+790) осіб,

танків - 5063 (+16) од,

бойових броньованих машин - 9612 (+55) од,

артилерійських систем - 7017 (+5) од,

РСЗВ - 822 (+0) од,

засоби ППО - 548 (+0) од,

літаків - 320 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5330 (+4),

крилаті ракети - 1535 (+0),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9391 (+21) од,

спеціальна техніка - 990 (+5).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цієї доби ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували понад тисячу загарбників та 143 одиниці бронетехніки, - Сили оборони

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 292 850 осіб (+790 за добу), 5063 танки, 7017 артсистем, 9612 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

армія рф (18491) ліквідація (4361) знищення (8005) техніка (1890)
Завтра буде Владікавказ позаду. Броня радує, доречі неочикуванний ювілей - 1000 од броні з початку місяця 372 танка і 628 ББМ.
21.10.2023 08:08 Відповісти
я так розумію, що артилерія в кацапів закінчилася !!!
Слава ЗСУ !!!
21.10.2023 08:27 Відповісти
У деяких областях повітря сьогодні прогріється майже до 30°C, і практично скрізь буде сонячно.
21.10.2023 08:19 Відповісти
"ЛАС-ВЕГАС" В ОКОПАХ: РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ЗАКИДАЮТЬСЯ НАРКОТИКАМИ ПРОСТО У БЛІНДАЖАХ .

https://zn.ua/ukr/war/las-vehas-v-okopakh-rosijski-vijskovi-zakidajutsja-narkotikami-prosto-u-blindazhakh.html

Незалежне російське видання «Верстка» повідомило, що аби дізнатись про масштаби вживання наркотиків, їх журналісти поспілкувалися з десятками солдатів, споживачів наркотиків і мешканців окупованої Росією території України.Видання наголошує, що діставати наркотики на окуповані території військовослужбовцям просто.«Це як у Лас-Вегасі», - сказав один солдат

Verstka з'ясувала, що російські контрактники та призовники використовують свою армійську зарплату, щоб замовляти наркотики у дилерів через Telegram.

Новобранці в російські збройні сили можуть заробляти до 200 тисяч рублів (понад 75 тисяч гривень) на місяць, що в чотири рази перевищує середню зарплату в Росії.
21.10.2023 08:04 Відповісти
Танки сто відсотково вийдуть на місячний рекорд, попереду тільки квітень 22-го року 394 одиниці і 423 березень 22-го. Ремарочка, місячний рекорд за весь період війни, цьогорічний рекорд вже за танками.
ББМ також вже цьогорічні рекордсмени, а от чи вийде здолати рубіж в 919 одиниць (березень 2022) або 857 (травень 2022) питання нетривіальне.
21.10.2023 08:33 Відповісти
Добре що сказав Ходив тільки-що надворі Суцільна темно-сіра хмарність і йде негустий дощ
21.10.2023 09:18 Відповісти
В Луцьку те саме, але дощ скінчився, хмари високо і обіцяють тепло.
21.10.2023 09:27 Відповісти
Вам легше! А ми поки світло в кімнатах виключать і не збираємося : бо темно - наче лише світає! ГОдину тому світліше було
21.10.2023 10:07 Відповісти
21.10.2023 14:57 Відповісти
А в Сумах дощить...
21.10.2023 11:24 Відповісти
Везёт. А на наших московских болотах только пять тепла.
21.10.2023 11:53 Відповісти
По спецтехнике назревает юбилей тоже
21.10.2023 08:24 Відповісти
Ну стволку ще нашкребуть щось, а от з реактивною таки напряг.
показати весь коментар
у них зі ствольної артилерії є ще та що "дедоваєвавшіє диди" у міфічну "вов" ваєвалі, усю східну Європу "ат націстов, фашістов асвабаждалі", а по факту окуповували !!!
21.10.2023 08:44 Відповісти
Героям Слава!
21.10.2023 11:25 Відповісти
та особливо не варто тішитись. їм зараз Ин підкине арти багацько, як свтолів, так і ***********. і не факт, що свою буде давати. швидше за все китайську через КНДР будуть пхати.
21.10.2023 11:26 Відповісти
Qqqqq сьогодні у відгулі?
21.10.2023 10:44 Відповісти
Ні, він зараз на завданні - послали у відрядження уточнити кількість населення у Орлі.
21.10.2023 14:37 Відповісти
Такими темпами знешкодження російської техніки нехватить ні корейської ні китайської допомоги росії.
21.10.2023 12:00 Відповісти
в Телеграм каналах як https://t.me/operativnoZSU/119941 Генштабу , так і https://t.me/zsuwar/38417 Міноборони кажуть (чи натякають - пізніше буде уточнено), що на Бердянський аеропорт знову зайшла благодать ATACMS-ів
21.10.2023 16:58 Відповісти
 
 