Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 292 850 осіб (+790 за добу), 5063 танки, 7017 артсистем, 9612 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 292 850 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 292850 (+790) осіб,
танків - 5063 (+16) од,
бойових броньованих машин - 9612 (+55) од,
артилерійських систем - 7017 (+5) од,
РСЗВ - 822 (+0) од,
засоби ППО - 548 (+0) од,
літаків - 320 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5330 (+4),
крилаті ракети - 1535 (+0),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 9391 (+21) од,
спеціальна техніка - 990 (+5).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Незалежне російське видання «Верстка» повідомило, що аби дізнатись про масштаби вживання наркотиків, їх журналісти поспілкувалися з десятками солдатів, споживачів наркотиків і мешканців окупованої Росією території України.Видання наголошує, що діставати наркотики на окуповані території військовослужбовцям просто.«Це як у Лас-Вегасі», - сказав один солдат
Verstka з'ясувала, що російські контрактники та призовники використовують свою армійську зарплату, щоб замовляти наркотики у дилерів через Telegram.
Новобранці в російські збройні сили можуть заробляти до 200 тисяч рублів (понад 75 тисяч гривень) на місяць, що в чотири рази перевищує середню зарплату в Росії.
ББМ також вже цьогорічні рекордсмени, а от чи вийде здолати рубіж в 919 одиниць (березень 2022) або 857 (травень 2022) питання нетривіальне.
Слава ЗСУ !!!