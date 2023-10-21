Окупанти здійснили масований артобстріл Авдіївки, завдали ракетних ударів по Новомихайлівці та Костянтинівці, поранено 1 людину. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомив в.о начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

"На Волноваському напрямку росіяни били по Вугледару з артилерії, мінометів, Градів та дронами-камікадзе — без жертв.



На Донецькому напрямку напередодні ворог завдав ракетного удару по Новомихайлівці Мар'їнської громади, обстріляв Очеретине. На ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу — поранено 1 людину.



На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено будинок і господарчу споруду. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки і 2 нежитлові будівлі. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка і Міньківка. Серед ночі росіяни ударили ракетами по Костянтинівці — пошкодили школу і їдальню.



На Лисичанському напрямку під обстрілами дві вулиці у Сіверську і дві вулиці у Серебрянці. Зафіксовано 6 обстрілів Лиманської громади", - йдеться в повідомленні.



Загалом за добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини.

