Окупанти здійснили масований артобстріл Авдіївки, завдали ракетних ударів по Новомихайлівці та Костянтинівці, поранено 1 людину. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомив в.о начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

"На Волноваському напрямку росіяни били по Вугледару з артилерії, мінометів, Градів та дронами-камікадзе — без жертв.

На Донецькому напрямку напередодні ворог завдав ракетного удару по Новомихайлівці Мар'їнської громади, обстріляв Очеретине. На ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу — поранено 1 людину.

На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено будинок і господарчу споруду. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки і 2 нежитлові будівлі. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка і Міньківка. Серед ночі росіяни ударили ракетами по Костянтинівці — пошкодили школу і їдальню.

На Лисичанському напрямку під обстрілами дві вулиці у Сіверську і дві вулиці у Серебрянці. Зафіксовано 6 обстрілів Лиманської громади", - йдеться в повідомленні.

Загалом за добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини.

обстріл (30389) Донецька область (9349) Авдіївка (2342)
