Ще трьох українських дітей вдалося повернути на Батьківщину, - Лубінець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До України вдалося повернути ще трьох українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Здійснили це в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським. Також долучаємо до цього процесу громадські організації та міжнародних партнерів.



Це повернення вдалося здійснити завдяки співпраці з БФ Orphans Feeding Foundation, зокрема співзасновницею організації Маріам Ламберт (Mariam Lambert).



Також дякую за долученість NGO Heroiam Slava (Jaanika Merilo) та БФ "Посмішка ЮА" (Благодійний фонд Посмішка ЮА)", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ще трьох дітей вдалося повернути з окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію, - Мінреінтеграції. ФОТО

Як зазначив Лубінець, робота з повернення дітей на Батьківщину триватиме й надалі.



"Якщо ваша дитина зникла, і ви як законний її представник не знаєте її місця перебування – обов’язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102.



Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас — Офіс Омбудсмана", - додав уповноважений.



Контакти: гаряча лінія 0 800 50 17 20 — у межах України, 044 299 74 08 — для дзвінків з-за кордону, електронна адреса — [email protected]

Читайте: 19 українських дітей вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій









