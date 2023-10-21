УКР
Ще трьох українських дітей вдалося повернути на Батьківщину, - Лубінець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До України вдалося повернути ще трьох українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Здійснили це в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським. Також долучаємо до цього процесу громадські організації та міжнародних партнерів.

Це повернення вдалося здійснити завдяки співпраці з БФ Orphans Feeding Foundation, зокрема співзасновницею організації Маріам Ламберт (Mariam Lambert).

Також дякую за долученість NGO Heroiam Slava (Jaanika Merilo) та БФ "Посмішка ЮА" (Благодійний фонд Посмішка ЮА)", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ще трьох дітей вдалося повернути з окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію, - Мінреінтеграції. ФОТО

Як зазначив Лубінець, робота з повернення дітей на Батьківщину триватиме й надалі.

"Якщо ваша дитина зникла, і ви як законний її представник не знаєте її місця перебування – обов’язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102.

Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас — Офіс Омбудсмана", - додав уповноважений.

Контакти: гаряча лінія 0 800 50 17 20 — у межах України, 044 299 74 08 — для дзвінків з-за кордону, електронна адреса — [email protected]

Читайте: 19 українських дітей вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій

діти (5263) повернення (276) Лубінець Дмитро (630)
+2
Чистий піар.....
Скільки дітей в неволі?????
21.10.2023 14:53 Відповісти
+1
можливо Чонгар не потрібно було розміновувати???????????????????????
21.10.2023 16:36 Відповісти
+1
"можливо Чонгар не потрібно було розміновувати???????????????????????" --- хто розмінував? Суд встановив уже?
21.10.2023 16:46 Відповісти
Чистий піар.....
Скільки дітей в неволі?????
21.10.2023 14:53 Відповісти
Ну якщо ти здатен пуйла попросити і він усіх дітей віддасть то ніхто проти не буде, дій, уся надія на тебе
21.10.2023 15:21 Відповісти
.... на тебе точно надії немає
21.10.2023 16:34 Відповісти
як туди діти попали, знаєш??????
21.10.2023 16:35 Відповісти
можливо Чонгар не потрібно було розміновувати???????????????????????
21.10.2023 16:36 Відповісти
"можливо Чонгар не потрібно було розміновувати???????????????????????" --- хто розмінував? Суд встановив уже?
21.10.2023 16:46 Відповісти
Зелене падло цього ніколи не встановить. Адже воно особисто їздило за тиждень перед цим перевіряти асфальт для нового хаба дорожнього сполучення з кримом і проводило навчання СБУ по розгону антиурядових демонстрацій.
22.10.2023 07:41 Відповісти
По текстам цензору - сотні тисяч вивезли щоб промивати мізки у раші до спецтаборів. Це все наслідок зради зеленского та йього кровавого режиму.
показати весь коментар
діти, це майбутнє, будь якої популяції!!!
без дітей вимре все живе!!!
головна задача українців, повернути та зберегти своїх дітей!!!
але, як що не створити умови їхнього комфортного існування, навчання, та перспективи, україна не має право на існування!!!
21.10.2023 15:59 Відповісти
БЛД....
21.10.2023 22:29 Відповісти
Ще одна домовленість Зе клоуна в Омані - вивіз дітей з України на Парашу щоб зробити з більшості з них або кацапів або манкуртів.
21.10.2023 22:31 Відповісти
Вивезли сотні тисяч, а повертають одиниці.
Хоч одного винуватого за вивезення українських дітей буде розстріляно за законом воєнного стану чи ні? Чи вони і далі будуть жирувати у владі?
Повернення трьох дітей - це героїзм, а втрата сотень тисяч дітей це що?
22.10.2023 07:50 Відповісти
 
 