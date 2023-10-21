Ще трьох українських дітей вдалося повернути на Батьківщину, - Лубінець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
До України вдалося повернути ще трьох українських дітей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Здійснили це в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським. Також долучаємо до цього процесу громадські організації та міжнародних партнерів.
Це повернення вдалося здійснити завдяки співпраці з БФ Orphans Feeding Foundation, зокрема співзасновницею організації Маріам Ламберт (Mariam Lambert).
Також дякую за долученість NGO Heroiam Slava (Jaanika Merilo) та БФ "Посмішка ЮА" (Благодійний фонд Посмішка ЮА)", - написав він.
Як зазначив Лубінець, робота з повернення дітей на Батьківщину триватиме й надалі.
"Якщо ваша дитина зникла, і ви як законний її представник не знаєте її місця перебування – обов’язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102.
Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас — Офіс Омбудсмана", - додав уповноважений.
Контакти: гаряча лінія 0 800 50 17 20 — у межах України, 044 299 74 08 — для дзвінків з-за кордону, електронна адреса — [email protected]
Скільки дітей в неволі?????
без дітей вимре все живе!!!
головна задача українців, повернути та зберегти своїх дітей!!!
але, як що не створити умови їхнього комфортного існування, навчання, та перспективи, україна не має право на існування!!!
Хоч одного винуватого за вивезення українських дітей буде розстріляно за законом воєнного стану чи ні? Чи вони і далі будуть жирувати у владі?
Повернення трьох дітей - це героїзм, а втрата сотень тисяч дітей це що?