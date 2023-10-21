УКР
Виставка артоб’єктів, створених із уламків зброї та техніки, відкрилася у Києві. ФОТОрепортаж

20 жовтня у Києві почала роботу виставка артоб’єктів, створених сучасними українськими митцями з уламків зброї та техніки, що були зібрані волонтерами в українських містах, які зазнали масованих обстрілів російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на організаторів виставки. 

Проєкт War Artists Union покликаний нагадати, що мистецтво може перетворювати знаряддя вбивства на символи відродження.

Виставка проходить в експопросторі БЦ City Zen Park (вул. Сумська, 1, м. Васильківська), працює з середи по неділю з 15.00 до 19.00 та триватиме на постійній основі. Вхід безплатний.

Експозиція колекції мистецтва War Artists Union налічує понад 20 артоб’єктів. Серед них колекція прикрас з латунних гільз, що були зібрані волонтерами біля Ізюму, від відомого ювеліра та скульптора Володимира Балибердіна, чиї роботи зберігаються в Музеї історичних коштовностей Національного історичного музею України. Також на виставці представлено стіл, що був виготовлений з уламків гелікоптера Алігатор, збитого нашими військовими біля Ізюму. Серед інших, робота Стаса Кадочнікова - скульптура Мадонни з уламків ракети Х-31, яка впала у Києві в травні 2022 року та багато інших цікавих експонатів. Колекція включає й меблі з залишків зброї Івана Стецюка, скульптури з металу Романа Велігурського та скульптури з металолому Сергія Демченка. Всі роботи можна подивитись на сайті проєкту.

War Artists Union (WAU) – це команда українських митців з усієї України, яка спеціалізується на створенні ексклюзивних артоб'єктів для дизайну інтер'єру з уламків військової техніки та зброї. Проєкт втілює філософію трансформації: із залишків війни народжується мистецтво, з засобів руйнації народжується українське відродження. Кожен витвір колекції має історичну, художню та утилітарну цінність, а усі матеріали, з яких створені артобʼєкти, пройшли перевірку, визнані безпечними та мають необхідну документацію.

"Україна ніколи не буде такою, як раніше, але навіть з понівечених уламків українці здатні творити прекрасне, - розповідає Світлана Білик, засновниця проєкту War Artists Union. - Прийде час і ми переможемо, прийде час і Україна трансформується і стане ще кращою, ніж була. І саме мистецтво має відображати цю трансформацію, демонструвати світу нову Україну та формувати новий імідж країни".

Цілями проєкту War Artists Union є культурна дипломатія у світі. Команда спілки митців прагне відновити та посилити увагу до війни в Україні через мистецтво, показати, як знищення може бути перетворене на символ відродження та миру. WAU має за мету змінювати імідж країни, прагне, щоб Україну сприймали не як безпомічних жертв, а як цінну частину світової спільноти. На меті також й розвиток бізнесу, необхідний для стабільного існування України, WAU створює робочі місця, сплачує податки та розвиває експорт. WAU дає надію і сприяє формуванню стійкого ставлення до викликів війни.

Шляхом продажу артоб'єктів WAU планує зібрати кошти на допомогу армії, ДСНС та постраждалим від війни - 15% від продажу йде на благодійність. Надаючи митцям незвичайний матеріал для роботи проєкт стимулює їх творчість та створює нове українське мистецтво, яке відповідає трендам сучасної України. War Artists Union підкреслює значення відновлення екології та перероблення матеріалів, що зменшує негативний вплив війни на довкілля. WAU виступає як платформа для збереження пам'яті про війну, героїзм воїнів та наслідки конфліктів через мистецтво, створення мистецького спадку, який буде відображати культурний, історичний та емоційний аспекти війни.

Презентація виставки відбулась 20 вересня, першими роботи митців побачили Олександр Мороз, Семен Горов та Яна Помазан, Олег Пінчук, Гія Гецадзе, Володимир та Катерина Остапчуки, Олімпія Вайтмусташ та Олександр Смирнов.

