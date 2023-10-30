Встановив приховані вебкамери, щоб шпигувати за колонами ЗСУ: СБУ затримала у Запоріжжі агента ФСБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі російський агент встановлював вебкамери на дорогах міста, щоб відстежувати рух Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Чоловік мав завдання збирати відомості про місцеве обласне управління СБУ. Так, він потрапив в поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента.

"Встановлено, що для відстежування колон ЗСУ зрадник встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери. Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої. Таким чином СБУ запобігла передачі розвідданих агресору.

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У зоні особливої уваги рф були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті. Агент встановив вебкамери у локаціях, на які йому вказав "куратор" з фсб. Щоб замаскувати відеопристрої, він закріплював їх на опорах зовнішнього освітлення доріг", - йдеться в повідомленні.

Після встановлення вебкамер вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам ФСБ. За виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії зловмисника та затримала агента під час технічної перевірки однієї з ворожих вебкамер.

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Поплічником агресора виявився місцевий житель. Наприкінці вересня цього року він дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України. Після отримання "пропозиції" адміністратор російського інтернет-ресурсу вивів чоловіка на зв’язок через месенджер з представником ФСБ. Таким чином зрадник отримав від агресора не тільки завдання розвідувально-підривної діяльності, але й покрокові інструкції щодо їх виконання.

Під час обшуків у помешканні чоловіка було виявлено нову вебкамеру, яку він планував додатково встановити, щоб відслідковувати переміщення Сил оборони. Було вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для спілкування з ФСБ.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (замах на державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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