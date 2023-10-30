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Новини Фото Війна
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Встановив приховані вебкамери, щоб шпигувати за колонами ЗСУ: СБУ затримала у Запоріжжі агента ФСБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі російський агент встановлював вебкамери на дорогах міста, щоб відстежувати рух Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Чоловік мав завдання збирати відомості про місцеве обласне управління СБУ. Так, він потрапив в поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента.

"Встановлено, що для відстежування колон ЗСУ зрадник встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери. Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої. Таким чином СБУ запобігла передачі розвідданих агресору.

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У зоні особливої уваги рф були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті. Агент встановив вебкамери у локаціях, на які йому вказав "куратор" з фсб. Щоб замаскувати відеопристрої, він закріплював їх на опорах зовнішнього освітлення доріг", - йдеться в повідомленні.

Після встановлення вебкамер вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам ФСБ. За виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії зловмисника та затримала агента під час технічної перевірки однієї з ворожих вебкамер.

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Поплічником агресора виявився місцевий житель. Наприкінці вересня цього року він дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України. Після отримання "пропозиції" адміністратор російського інтернет-ресурсу вивів чоловіка на зв’язок через месенджер з представником ФСБ. Таким чином зрадник отримав від агресора не тільки завдання розвідувально-підривної діяльності, але й покрокові інструкції щодо їх виконання.

Під час обшуків у помешканні чоловіка було виявлено нову вебкамеру, яку він планував додатково встановити, щоб відслідковувати переміщення Сил оборони. Було вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для спілкування з ФСБ.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (замах на державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Встановив приховані вебкамери, щоб шпигувати за колонами ЗСУ: СБУ затримала у Запоріжжі агента ФСБ 01
Встановив приховані вебкамери, щоб шпигувати за колонами ЗСУ: СБУ затримала у Запоріжжі агента ФСБ 02
Встановив приховані вебкамери, щоб шпигувати за колонами ЗСУ: СБУ затримала у Запоріжжі агента ФСБ 03

Автор: 

Запоріжжя (2294) СБУ (12945)


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Топ коментарі
+14
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30.10.2023 10:19 Відповісти
+12
СБУ черговий респект-не зупиняйтесь...
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30.10.2023 10:16 Відповісти
+7
На**я його фоткать, якщо морда замазана ?
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30.10.2023 10:30 Відповісти
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СБУ черговий респект-не зупиняйтесь...
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30.10.2023 10:16 Відповісти
На**я його фоткать, якщо морда замазана ?
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30.10.2023 10:30 Відповісти
Наче на баканова схожий (?)
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30.10.2023 10:32 Відповісти
А раптово на наступних виборах він депутатом стане?
Незручно вийде!
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30.10.2023 11:07 Відповісти
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30.10.2023 10:19 Відповісти
Вебкамери установлені у мене на мікрорайоні і вони досі працюють(місто не далеко від фронту)зламати доступ доже любий хакер.
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30.10.2023 10:33 Відповісти
головна там, ота "випадкова" тьотя в спортивному костюмі!
але щось м'ягенько затримували.
на початку вторгнення, були відосики, де сбу затримувало. так там, як хаймарс в каzапський танк прилітає.
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30.10.2023 10:34 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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30.10.2023 10:36 Відповісти
Цирк!Ходил с лестницей вешал?Долго камера провисит,если вешать низко?Камера офисная походу,для закрытых помещений.Проще бабку с семками и мобилой на трассе посадить,в режиме реального времени инфа будет поступать.
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30.10.2023 10:36 Відповісти
О, нормальне захоплення. І зброї майже ніякої не видно ??
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30.10.2023 10:36 Відповісти
у нас на дорогах всюди стоять камери - типу для фіксацій порушень і виписувань штрафів - по факту де гарантія ,що і вони не працюють на ФСБ?
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30.10.2023 10:43 Відповісти
З цією тупою зеленою сволотою все можливе. Це ж корисні ідіоти, яких "розводят,как котят"
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30.10.2023 10:59 Відповісти
А що лукойловські заправки не справляються з завданням? цілодобово працюють камери, всі вояки заїзджають ( відмітки роблять)... хто не попадає на камери , завдання персоналу відслідковувати трафік.... а це все ... так собі...
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30.10.2023 10:57 Відповісти
Треба було ще з ноги разів ... дцять
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30.10.2023 11:12 Відповісти
Треба вводити для зрадників смертну кару.
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30.10.2023 11:13 Відповісти
Що з такою паскудою робити ?їх затримують а вони все є і є,в нас війна необхідні повернути смертну кару під час війни.
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30.10.2023 11:42 Відповісти
Вони не тільки є, а й дедалі збільшуються. Якщо дійсно не повернути для них смертну кару, то ніяке СБУ з цими паскудами не впорається
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30.10.2023 12:23 Відповісти
Эти камеры надо называть исключительно по-болгарски (ищем в википедии веб-камеру и переходим на болгарский).
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30.10.2023 12:32 Відповісти
так весь зе-електорат виловлять, тепер найбільша підтримка зе-****** буде у в'язниці.))
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30.10.2023 13:11 Відповісти
 
 