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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти минулої доби обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, загинула людина. ФОТОрепортаж

З початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області, без урахування жертв, у Маріуполі та Волновахи, загинуло 1754 особи, ще 4276 - зазнали поранення. 

Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку пошкоджено 2 будинки у Новоукраїнці, під вогнем Максимівка і Вугледар. У Комарі пошкоджено 3 будинки, 3 автівки і лінію електропередач.

На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 5 будинків пошкоджено в Острівському Курахівської громади. У Восході Очеретинської громади пошкоджено лінію електропередач, зафіксовано обстріли околиць Мар'їнської громади", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів у Залізному Торецької громади  пошкоджено крамницю, у Часовоярській громаді - 3 багатоповерхівки, промислову будівлю і гаражний кооператив.

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Також зафіксовано пошкодження будинку у Серебрянці Сіверської громади. Протягом доби ворог 6 разів обстріляв Лиманську громаду

Окупанти минулої доби обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, загинула людина 01
Окупанти минулої доби обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, загинула людина 02
Окупанти минулої доби обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, загинула людина 03
Окупанти минулої доби обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, загинула людина 04

Автор: 

обстріл (29082) Донецька область (8781)


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