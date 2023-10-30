Окупанти минулої доби обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, загинула людина. ФОТОрепортаж

З початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області, без урахування жертв, у Маріуполі та Волновахи, загинуло 1754 особи, ще 4276 - зазнали поранення.

Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку пошкоджено 2 будинки у Новоукраїнці, під вогнем Максимівка і Вугледар. У Комарі пошкоджено 3 будинки, 3 автівки і лінію електропередач.

На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 5 будинків пошкоджено в Острівському Курахівської громади. У Восході Очеретинської громади пошкоджено лінію електропередач, зафіксовано обстріли околиць Мар'їнської громади", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів у Залізному Торецької громади пошкоджено крамницю, у Часовоярській громаді - 3 багатоповерхівки, промислову будівлю і гаражний кооператив.

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Також зафіксовано пошкодження будинку у Серебрянці Сіверської громади. Протягом доби ворог 6 разів обстріляв Лиманську громаду







