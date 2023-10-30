УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16174 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
5 006 1

Наслідки обстрілу судноремонтного заводу на Одещині: Поранення дістали 4 особи. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вранці завдали удару по судноремонтному заводу на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

Внаслідок обстрілу 4 співробітників підприємства дістали поранення різного ступеня тяжкості. Двох госпіталізовано до лікарні.

Також було пошкоджено адмінбудівлю та техніку підприємства.

Читайте: Вибухи в Одесі: рашисти вдарили ракетами по судноремонтному заводу, пошкоджено адмінбудівлю і техніку підприємства, двоє поранених

Наслідки обстрілу судноремонтного заводу на Одещині: Поранення дістали 4 особи 01
Наслідки обстрілу судноремонтного заводу на Одещині: Поранення дістали 4 особи 02
Наслідки обстрілу судноремонтного заводу на Одещині: Поранення дістали 4 особи 03
Наслідки обстрілу судноремонтного заводу на Одещині: Поранення дістали 4 особи 04
Наслідки обстрілу судноремонтного заводу на Одещині: Поранення дістали 4 особи 05

Автор: 

обстріл (29082) Одеська область (3285)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полюбому якесь одеське гавно здало(
показати весь коментар
30.10.2023 14:45 Відповісти
 
 