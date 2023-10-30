Наслідки обстрілу судноремонтного заводу на Одещині: Поранення дістали 4 особи. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вранці завдали удару по судноремонтному заводу на Одещині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.
Внаслідок обстрілу 4 співробітників підприємства дістали поранення різного ступеня тяжкості. Двох госпіталізовано до лікарні.
Також було пошкоджено адмінбудівлю та техніку підприємства.
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ZhenyaVin
показати весь коментар30.10.2023 14:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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