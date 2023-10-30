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Унаслідок обстрілу в одній з бібліотек Херсону спалахнула пожежа. ФОТОрепортаж

Під час обстрілу Херсону окупанти влучили в одну з бібліотек міста, спалахнула пожежа.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Одна з найпопулярніших бібліотек Херсона після чергового російського обстрілу. Через влучання на останньому поверсі сталася пожежа. Займання ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок цього удару люди не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсоні та Запоріжжі лунають вибухи

Унаслідок обстрілу в одній з бібліотек Херсону спалахнула пожежа 01
Унаслідок обстрілу в одній з бібліотек Херсону спалахнула пожежа 02
Унаслідок обстрілу в одній з бібліотек Херсону спалахнула пожежа 03

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бібліотека (50) обстріл (29082) Херсон (3433)


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