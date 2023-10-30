Унаслідок обстрілу в одній з бібліотек Херсону спалахнула пожежа. ФОТОрепортаж

Під час обстрілу Херсону окупанти влучили в одну з бібліотек міста, спалахнула пожежа.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Одна з найпопулярніших бібліотек Херсона після чергового російського обстрілу. Через влучання на останньому поверсі сталася пожежа. Займання ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, внаслідок цього удару люди не постраждали.

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