Унаслідок обстрілу в одній з бібліотек Херсону спалахнула пожежа. ФОТОрепортаж
Під час обстрілу Херсону окупанти влучили в одну з бібліотек міста, спалахнула пожежа.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Одна з найпопулярніших бібліотек Херсона після чергового російського обстрілу. Через влучання на останньому поверсі сталася пожежа. Займання ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, внаслідок цього удару люди не постраждали.
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