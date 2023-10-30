Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах. ФОТОрепортаж

У Броварах на Київщині попрощалися із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олександр Фатєєв загинув у бою проти окупантів, він боронив Україну в складі 1-ї роти 402 батальйону 66 бригади. Захисник загинув поблизу н.п. Площанка, Кремінського району Луганщини.

Батько воїна Анатолій, який також захищав Україну від російських загарбників у 2014 році, розповів, що із захисником попрощалися у Броварах на Київщині.

Світлини з прощання із захисником оприлюднив фотограф Роман Шинкаренко.

































































Фото: Роман Шинкаренко.

Також читайте: У Києві попрощалися з воїном 72-ї бригади Сергієм Іконніковим, який загинув у бою проти рашистів на вугледарському напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж