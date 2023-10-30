УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16157 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
3 595 11

Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах. ФОТОрепортаж

У Броварах на Київщині попрощалися із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олександр Фатєєв загинув у бою проти окупантів, він боронив Україну в складі 1-ї роти 402 батальйону 66 бригади. Захисник загинув поблизу н.п. Площанка, Кремінського району Луганщини.

Батько воїна Анатолій, який також захищав Україну від російських загарбників у 2014 році, розповів, що із захисником попрощалися у Броварах на Київщині.

Світлини з прощання із захисником оприлюднив фотограф Роман Шинкаренко.

Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 01
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 02
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 03
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 04
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 05
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 06
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 07
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 08
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 09
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 10
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 11
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 12
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 13
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 14
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 15
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 16
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 17
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 18
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 19
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 20
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 21
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 22
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 23
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 24
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 25
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 26
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 27
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 28
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 29
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 30
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 31
Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах 32

Фото: Роман Шинкаренко.

Також читайте: У Києві попрощалися з воїном 72-ї бригади Сергієм Іконніковим, який загинув у бою проти рашистів на вугледарському напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

поховання (204) військовослужбовці (4804)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Царство небесне...
Вічна пам'ять...
Герої не вмирають....
показати весь коментар
30.10.2023 14:02 Відповісти
+9
R.I.P Смерть русни!!!
показати весь коментар
30.10.2023 14:12 Відповісти
+8
Вічна пам'ять...
показати весь коментар
30.10.2023 14:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Царство небесне...
Вічна пам'ять...
Герої не вмирають....
показати весь коментар
30.10.2023 14:02 Відповісти
Вічна пам'ять...
показати весь коментар
30.10.2023 14:07 Відповісти
R.I.P Смерть русни!!!
показати весь коментар
30.10.2023 14:12 Відповісти
Земля вам пухом, ЗАХИСНИКИ.
А кацапам - бетоном.
показати весь коментар
30.10.2023 14:29 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2023 14:56 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
30.10.2023 14:57 Відповісти
Нема слів...
показати весь коментар
30.10.2023 17:05 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
показати весь коментар
30.10.2023 17:20 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Олександра до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
показати весь коментар
30.10.2023 18:06 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття батькам та рідним
показати весь коментар
31.10.2023 00:29 Відповісти
 
 