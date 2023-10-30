Із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині, попрощалися у Броварах. ФОТОрепортаж
У Броварах на Київщині попрощалися із воїном Олександром Фатєєвим, який загинув у бою проти рашистів на Луганщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Олександр Фатєєв загинув у бою проти окупантів, він боронив Україну в складі 1-ї роти 402 батальйону 66 бригади. Захисник загинув поблизу н.п. Площанка, Кремінського району Луганщини.
Батько воїна Анатолій, який також захищав Україну від російських загарбників у 2014 році, розповів, що із захисником попрощалися у Броварах на Київщині.
Світлини з прощання із захисником оприлюднив фотограф Роман Шинкаренко.
Фото: Роман Шинкаренко.
Топ коментарі
+12 Олександр Гуменюк #582028
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+9 wsnake99
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+8 Pawlo Kit
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