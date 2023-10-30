Організатор банди на Одещині хотів "прорвати" кордон та вивезти ухилянтів до окупованого Придністров’я, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Міжнародне злочинне угруповання на Одещині нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Організатор банди, перебуваючи за кермом власного авто, намагався "прорвати" держкордон та вивезти двох ухилянтів до окупованого Придністров'я. За таку "послугу" зловмисник отримав від своїх клієнтів загалом 7 тис. американських доларів.

"Організатором угруповання виявився киянин, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До створення каналу нелегальної міграції він залучив двох спільників – мешканців так званої "ПМР". Для пошуку ухилянтів вони створили спеціалізований Телеграм-канал, який адміністрували з території невизнаного Придністров’я.

На цьому інтернет-ресурсі фігуранти пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути мобілізації через втечу за кордон. Зловмисники "гарантували" потенційним призовникам, що переправлять їх до однієї з європейських країн в обхід контрольно-пропускних пунктів через "придністровське" квазіутворення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Двоє ухилянтів намагались виїхати за кордон за допомогою рухомої перегородки у мікроавтобусі, - ДПСУ. ФОТО

СБУ встановила, що організатор угруповання використовував власний приватний будинок на прикордонні Одещини як "перевалочний пункт" для збору ухилянтів. Там вони проходили інструктаж щодо часу та місця нелегального переходу через кордон, а також відпрацьовували алгоритм дій на випадок затримання правоохоронцями.

Під час обшуків за місцями перебування організатора було виявлено:



банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

готівку в іноземній валюті, одержану злочинним шляхом.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мешканка Буковини організувала схему переправки ухилянтів до Молдови на човнах. ФОТОрепортаж



