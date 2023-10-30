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Організатор банди на Одещині хотів "прорвати" кордон та вивезти ухилянтів до окупованого Придністров’я, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Міжнародне злочинне угруповання на Одещині нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Організатор банди, перебуваючи за кермом власного авто, намагався "прорвати" держкордон та вивезти двох ухилянтів до окупованого Придністров'я. За таку "послугу" зловмисник отримав від своїх клієнтів загалом 7 тис. американських доларів.

"Організатором угруповання виявився киянин, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До створення каналу нелегальної міграції він залучив двох спільників – мешканців так званої "ПМР". Для пошуку ухилянтів вони створили спеціалізований Телеграм-канал, який адміністрували з території невизнаного Придністров’я.

На цьому інтернет-ресурсі фігуранти пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути мобілізації через втечу за кордон. Зловмисники "гарантували" потенційним призовникам, що переправлять їх до однієї з європейських країн в обхід контрольно-пропускних пунктів через "придністровське" квазіутворення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Двоє ухилянтів намагались виїхати за кордон за допомогою рухомої перегородки у мікроавтобусі, - ДПСУ. ФОТО

СБУ встановила, що організатор угруповання використовував власний приватний будинок на прикордонні Одещини як "перевалочний пункт" для збору ухилянтів. Там вони проходили інструктаж щодо часу та місця нелегального переходу через кордон, а також відпрацьовували алгоритм дій на випадок затримання правоохоронцями.

Під час обшуків за місцями перебування організатора було виявлено: 

банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;
готівку в іноземній валюті, одержану злочинним шляхом.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

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Організатор банди на Одещині хотів прорвати кордон та вивезти ухилянтів до окупованого Придністров’я, - СБУ 01
Організатор банди на Одещині хотів прорвати кордон та вивезти ухилянтів до окупованого Придністров’я, - СБУ 02

Автор: 

Одеська область (3285) Придністров’я (474) ухилянти (988)


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Топ коментарі
+16
Що справді, вони вороги? А не ті хто шашлики в дороги будував заміть ракет. Не ті хто Чонган розмінувпв і майже здав південь?
Ворогами стали ті хто цінує своє життя? Подоляцька ти курва.
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30.10.2023 14:32 Відповісти
+7
Кордони відкриті тільки усіляким стендаперам,хто хвалить владу,ну і іншим наближеним до влади.Решті ні.
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30.10.2023 14:35 Відповісти
+5
А інстинкт самозбереження ставить власне життя вище.
Ні, не дивлюся.
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30.10.2023 14:45 Відповісти
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Що справді, вони вороги? А не ті хто шашлики в дороги будував заміть ракет. Не ті хто Чонган розмінувпв і майже здав південь?
Ворогами стали ті хто цінує своє життя? Подоляцька ти курва.
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30.10.2023 14:32 Відповісти
А інстинкт самозбереження ставить власне життя вище.
Ні, не дивлюся.
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30.10.2023 14:45 Відповісти
Це вже перший дзвіночок. «Сьогодні ти танцюєш джаз, а завтра родіну продаш!
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30.10.2023 14:54 Відповісти
О, кацапські нарративи. Лише в них життя менш цінніше за державу.
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30.10.2023 15:00 Відповісти
"У самурая немає цілі, є тільки шлях. А шлях самурая - це смерть" (с)
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30.10.2023 14:49 Відповісти
читайте правильно - смерть для ворога
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30.10.2023 15:06 Відповісти
шістко, не меліть дурні
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30.10.2023 14:52 Відповісти
Можна починати з Арестовича. Або з Максима Бужанського. Але його "патріоти" не чіпають, бо чоловік кремезний, може і сам по кумполу настукати. Простіше у смітник закинути людину пенсійного віку Чорновола - це безпечніше
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30.10.2023 14:35 Відповісти
Ти довбайоб! Чорновіл пенсіонер ? Воно бомж молодше мене , і я на фронті. А та гнида януковська в тилу як і ти ватна ****
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30.10.2023 21:22 Відповісти
Чорновол вибачився за те, що топив за Яника. Це свідчить про те, що ци сильна людина. Я написав - людина пенсійного віку. Це означає, що людина ще не стара, але й не молодик. До речі, я теж захищав Україну, але я не дозволяю собі так звертатися до людей
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30.10.2023 22:28 Відповісти
Вони зрадники???? Дурню,в Дергачах зараз хочуть побудувати клуб за 77 лiмонiв,хоча воно на лiнii вогню! Нн тих,бот,ти називаеш зрадниками! Це-звичайнi люди,якi не хочуть помирати за мародерiв,iякщо вони не можуть,як синочки Данiлова виiхати легально,то виiжжають,хто як може.А тобi я бажаю стати оператором АК 74 i на власнiй шкурi прочуствувать пiклування про тебе вiд янелоха...
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30.10.2023 15:39 Відповісти
Ти синків парашена на фронті бачив ?
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30.10.2023 21:19 Відповісти
Так все-таки ухилянти?
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30.10.2023 14:30 Відповісти
Два молодих перспективних екс-прокурора
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30.10.2023 14:59 Відповісти
Прокурорам, навіть - екс, не треба "проривати" кордон. Вони виїдуть з почесним супроводом прикордонників. Можливо, навіть, і салют буде.
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30.10.2023 15:12 Відповісти
Будуть проривати червоні стрічки та відстрілюватися корками від шампанського "Вдова Кліко"
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30.10.2023 15:17 Відповісти
Ага. А прикордонники розстелють червоний килим через кордон. Все залежить від суми. Для експрокурорів, що можуть собі дозволити тортики за 100000 грн немає нездійснених мрій.
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30.10.2023 15:20 Відповісти
Кордони відкриті тільки усіляким стендаперам,хто хвалить владу,ну і іншим наближеним до влади.Решті ні.
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30.10.2023 14:35 Відповісти
Мальчіки в штаніках ))))
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30.10.2023 14:55 Відповісти
ахахахаха відео зняте кіностудією есбеу ...ланос стає на повороті , а із-за кущів вибігає есбеушнік (як знав) ...
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30.10.2023 15:18 Відповісти
..нехай йуди-какаразніци сплачують >$5-10тис. БеспосерЕдньо на ЗСУ, лишаються права голоса на виборах, можливості обиратися, займати посади скрізь... - і пздть на буй на усі чотири боки, зрозуміло, що захисники України з них - ніякі
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30.10.2023 15:20 Відповісти
Позбавити громадянства, заборонити післявоєнне поновлення в громадянстві протягом 15 років (а якщо повернуться під час війни - навпаки, автоматично поновити в громадянстві і вручити повістку), і нехай їдуть собі.
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30.10.2023 15:22 Відповісти
з передової пишеш, херой? )))
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30.10.2023 16:11 Відповісти
Ну то постріляли цих під@рів?
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30.10.2023 15:48 Відповісти
не там ухилянтов ищите -ох не там - по барам -ресторанам -дискотекам -клубам -прокуратурам -мериям - радам -судам НЕ ПРОБОВАЛИ УХИЛЯНТОВ ИСКАТЬ ???
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30.10.2023 16:02 Відповісти
Грош-фільм представляє) Режисер не Юрочка Горбунов? Беззбройні втікачі, наче ж не ДРГ. Що не зробиш аби довести свою необхідність саме у тилу.
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30.10.2023 17:18 Відповісти
 
 