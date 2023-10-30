Німеччина почала навчання групи українських військових на ЗРК Patriot. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 30 жовтня, Німеччина розпочала навчання групи із понад 60 українських військових керування ЗРК Patriot.
Про це у твіттері повідомляє ВПС Німеччини, передає Цензор.НЕТ.
"Наша підтримка України триває. Сьогодні починається наступне тренування на Patriot", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у тренуваннях бере участь 61 український військовий. Також 10 українських мовних медіаторів розпочинають багатотижневий курс навчання.
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По-друге -цифра 35 мільонів, це теж маячня, бо я таку картинку бачив з 8 мільонами, потім з 15, вже 35, -Астанавитесь! (Доречі ви забуваєте про Голокост. Да і взагалі під час другой світової загинули набагато -багато більше людей, чим знищив ваш кумир сталін.)
По-третє, міілітарізацію Німеччини здебільшого допомогали будувати підприємства США, Британія, Франція, СРСР , всі багато їм допомогали, нажаль. Нацистська Німеччина була головним промисловим центром країн «Осі» в Європі. Поставляла своїм союзникам багато видів готового чи трофейного озброєння, і навіть сировину.