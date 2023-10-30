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Німеччина почала навчання групи українських військових на ЗРК Patriot. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 жовтня, Німеччина розпочала навчання групи із понад 60 українських військових керування ЗРК Patriot.

Про це у твіттері повідомляє ВПС Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

"Наша підтримка України триває. Сьогодні починається наступне тренування на Patriot", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у тренуваннях бере участь 61 український військовий. Також 10 українських мовних медіаторів розпочинають багатотижневий курс навчання.

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Німеччина почала навчання групи українських військових на ЗРК Patriot 01
Німеччина почала навчання групи українських військових на ЗРК Patriot 02
Німеччина почала навчання групи українських військових на ЗРК Patriot 03

Автор: 

Німеччина (7475) військові навчання (2781) Patriot (326)


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Нащадки злочинців другої світової навчають відбитись від ******** фашистів. Якийсь сюр. Дякуємо німецькому народу.
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30.10.2023 17:12 Відповісти
злочинцями у 2Світову були обидва нацистьких, фашистьких диктаторських режими: червоний та коричневий !!! для України українців 1-ші нацисти були набагато гірші да 2-х !!!

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30.10.2023 17:33 Відповісти
хорош маячню розповсюджувати і відбілювати нацистів
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30.10.2023 17:38 Відповісти
ніхто нікого не відбілює !!! саме червоний комуно-нацист йоська сталін (джугашвілі) привів до влади у 1933 в Німетчині Адольфа, заборонивши своєму комуністичному холую тельману вступати в коаліуцію з лібералами !!! всіляко допомагав йому, не дивлячись на Версальські угоди, побудувати збройні сили та сивові структури (Вермахт, Люфтвафе, Гестапо, СС, тощо) !!! йоська та Аді разам ділили Польщу, Європу та світ розпочавши у вересні 1939 року !!!
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30.10.2023 17:52 Відповісти
Маячня повна. Я розумію, що люди наразі розлючені росією, і будуть лайкати все, що в ту сторону. Але не треба дурню нести. До влади Гітлера і початку другої світової - в першу чергу привело бажання німців реабілітуватися за поразку в першій світовій війні. Ще до приходу до влади влітку 1932 року Гітлер на нараді своїх однодумців озвучив план створення німецької «расової імперії», покликаної панувати над Європою та світом. Написав Майн Кампф. Вчить історію!!! Про Антікомінтерновський пакт Німечини з іншими країнами Осі. Про 3-й райх Артур Меллера ван ден Брука, про вихід з Версальского договору і про мілітарізацію НІмеччини, про протокол Хоссбаха, про націстську расову політику і расову гігієну. Про славянофобію, нацисти вважали слов'ян недолюдьми и бігато чого іншого. Вчить історію, бо розумні люди будуть дивитися на вас з посмішкою.

По-друге -цифра 35 мільонів, це теж маячня, бо я таку картинку бачив з 8 мільонами, потім з 15, вже 35, -Астанавитесь! (Доречі ви забуваєте про Голокост. Да і взагалі під час другой світової загинули набагато -багато більше людей, чим знищив ваш кумир сталін.)

По-третє, міілітарізацію Німеччини здебільшого допомогали будувати підприємства США, Британія, Франція, СРСР , всі багато їм допомогали, нажаль. Нацистська Німеччина була головним промисловим центром країн «Осі» в Європі. Поставляла своїм союзникам багато видів готового чи трофейного озброєння, і навіть сировину.
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01.11.2023 13:36 Відповісти
Так ЗСУ вже давно користується ними. Для чого комусь там в Німеччині влаштовувати тривалі мовні курси? Тож можна і тут навчити користуватися. В нас вже свої специ вже є.
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30.10.2023 17:23 Відповісти
може специ атаки відбивають ??
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30.10.2023 18:15 Відповісти
Воно не розуміє що таке бойове чергування, а що таке навчання.
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30.10.2023 20:27 Відповісти
 
 