Німеччина почала навчання групи українських військових на ЗРК Patriot. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 жовтня, Німеччина розпочала навчання групи із понад 60 українських військових керування ЗРК Patriot.

Про це у твіттері повідомляє ВПС Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

"Наша підтримка України триває. Сьогодні починається наступне тренування на Patriot", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у тренуваннях бере участь 61 український військовий. Також 10 українських мовних медіаторів розпочинають багатотижневий курс навчання.

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