УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16170 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
10 119 14

Розстріл 9 цивільних рашистами в окупованій Волновасі: Прокуратура розпочала розслідування. ФОТОрепортаж

Прокуратура Донеччини розпочала розслідування за фактом розстрілу родини російськими загарбниками в окупованій Волновасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"У ході моніторингу медіапростору прокурорами виявлено інформацію про вбивство представниками збройних формувань рф родини у тимчасово окупованому м. Волноваха. У жовтні 2023 року до приватного домоволодіння прийшли особи кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб родина, яка у ньому мешкала, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії.

Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли", - йдеться в повідомленні.

Водночас 27 жовтня військові РФ повернулися до помешкання та розстріляли усіх 9 членів родини, які на той момент вже спали.

"Серед вбитих – троє жінок та двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження. Наразі досудове розслідування триває", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині російські загарбники розстріляли сім’ю Капканець, вбито 9 осіб, зокрема діти.

Також читайте: Росіяни на Донеччині розстріляли родину з дев’яти осіб, серед убитих двоє дітей, - Лубінець

Розстріл 9 цивільних рашистами в окупованій Волновасі: Прокуратура розпочала розслідування 01
Розстріл 9 цивільних рашистами в окупованій Волновасі: Прокуратура розпочала розслідування 02
Розстріл 9 цивільних рашистами в окупованій Волновасі: Прокуратура розпочала розслідування 03

Автор: 

прокуратура (3700) Донецька область (8781) воєнні злочини (1875) Волноваха (40)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Нелюди прокляті, щоб ви горіли у пеклі!
показати весь коментар
30.10.2023 17:29 Відповісти
+9
якщо Україна не виграє цю війну, це може стати кожному Українцю...
показати весь коментар
30.10.2023 17:33 Відповісти
+8
9 **** людей!!!
ціла родина від 5 до пристарілих....
і вбивць називають представники формувань рф особи кавказької національності!!!
1 такої національності нема, є народи кавказу
2 багато кавказців служать в ЗСУ і їм не приємно що їх так називають
3 не орки, не рашисти, не варвари, не нелюди......
показати весь коментар
30.10.2023 17:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нелюди прокляті, щоб ви горіли у пеклі!
показати весь коментар
30.10.2023 17:29 Відповісти
як по фото можна "розслідувати"?
показати весь коментар
30.10.2023 17:32 Відповісти
навіть не побувавши на місці злочину
показати весь коментар
30.10.2023 19:12 Відповісти
тут і Шерлок Холмс неспроможний
показати весь коментар
30.10.2023 21:14 Відповісти
ти зібрався розслідувати? тобі просто показали.
показати весь коментар
02.11.2023 07:59 Відповісти
якщо Україна не виграє цю війну, це може стати кожному Українцю...
показати весь коментар
30.10.2023 17:33 Відповісти
9 **** людей!!!
ціла родина від 5 до пристарілих....
і вбивць називають представники формувань рф особи кавказької національності!!!
1 такої національності нема, є народи кавказу
2 багато кавказців служать в ЗСУ і їм не приємно що їх так називають
3 не орки, не рашисти, не варвари, не нелюди......
показати весь коментар
30.10.2023 17:38 Відповісти
до приватного домоволодіння прийшли особи кавказької зовнішності Джерело:
*******
Про "кавказьку національність" не йшлося. Тим більше, що її не існує.
А от заперечувати характерну кавказьку зовнішність ніхто не може. Бо це клінічний факт.
показати весь коментар
30.10.2023 18:17 Відповісти
Ну, и что оно им дало?
Лица кавказской национальности вселились в дом?
Или лица кавказской национальности завтра будут вселяться в дом где вчера было 9 трупов.
Где смысл, ради вселения мочить 9 (на 90% уверена) граждан России.
Дело ясное, что дело тёмное. Единственный факт - это 9 жмуров. Остальное всё домыслы.
показати весь коментар
30.10.2023 18:17 Відповісти
кайф від влади над людиною. садюги
які там граждане рассии. ти о чем, триндичиха?
показати весь коментар
02.11.2023 08:00 Відповісти
"ліцо кавказской національності" з'явилося в мєнтовськіх "прОтоколах" у 80-тих роках минулого століття.
З тієї пори і передається, разом із "славнимі традіциямі савєцкой міліциі" черговим поколінням "мєнтов", а тепер і "понтов".
До антропологічної класифікації народів світу ніякого відношення не має.
показати весь коментар
30.10.2023 18:55 Відповісти
"...особи рашистської зовнішності, одягнуті у військову форму"- так буде правильніше!
показати весь коментар
01.11.2023 10:41 Відповісти
особини, як тварини
показати весь коментар
02.11.2023 08:01 Відповісти
Куди рашистів не цілуй, скрізь дупа. Це я про те, що,незважаючи на те що ця родина цілком і повністю підтримувала путлєра і окупацію рашкою України (інформація з підкастів «эха мацквы») рашисти її розстріляли. Мораль - путеноїди підступні тварюки і фашісти.
показати весь коментар
01.11.2023 21:50 Відповісти
 
 