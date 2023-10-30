Розстріл 9 цивільних рашистами в окупованій Волновасі: Прокуратура розпочала розслідування. ФОТОрепортаж
Прокуратура Донеччини розпочала розслідування за фактом розстрілу родини російськими загарбниками в окупованій Волновасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
"У ході моніторингу медіапростору прокурорами виявлено інформацію про вбивство представниками збройних формувань рф родини у тимчасово окупованому м. Волноваха. У жовтні 2023 року до приватного домоволодіння прийшли особи кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб родина, яка у ньому мешкала, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії.
Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли", - йдеться в повідомленні.
Водночас 27 жовтня військові РФ повернулися до помешкання та розстріляли усіх 9 членів родини, які на той момент вже спали.
"Серед вбитих – троє жінок та двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження. Наразі досудове розслідування триває", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині російські загарбники розстріляли сім’ю Капканець, вбито 9 осіб, зокрема діти.
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ціла родина від 5 до пристарілих....
і вбивць називають представники формувань рф особи кавказької національності!!!
1 такої національності нема, є народи кавказу
2 багато кавказців служать в ЗСУ і їм не приємно що їх так називають
3 не орки, не рашисти, не варвари, не нелюди......
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Про "кавказьку національність" не йшлося. Тим більше, що її не існує.
А от заперечувати характерну кавказьку зовнішність ніхто не може. Бо це клінічний факт.
Лица кавказской национальности вселились в дом?
Или лица кавказской национальности завтра будут вселяться в дом где вчера было 9 трупов.
Где смысл, ради вселения мочить 9 (на 90% уверена) граждан России.
Дело ясное, что дело тёмное. Единственный факт - это 9 жмуров. Остальное всё домыслы.
які там граждане рассии. ти о чем, триндичиха?
З тієї пори і передається, разом із "славнимі традіциямі савєцкой міліциі" черговим поколінням "мєнтов", а тепер і "понтов".
До антропологічної класифікації народів світу ніякого відношення не має.