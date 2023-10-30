Розстріл 9 цивільних рашистами в окупованій Волновасі: Прокуратура розпочала розслідування. ФОТОрепортаж

Прокуратура Донеччини розпочала розслідування за фактом розстрілу родини російськими загарбниками в окупованій Волновасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"У ході моніторингу медіапростору прокурорами виявлено інформацію про вбивство представниками збройних формувань рф родини у тимчасово окупованому м. Волноваха. У жовтні 2023 року до приватного домоволодіння прийшли особи кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб родина, яка у ньому мешкала, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії.

Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли", - йдеться в повідомленні.

Водночас 27 жовтня військові РФ повернулися до помешкання та розстріляли усіх 9 членів родини, які на той момент вже спали.

"Серед вбитих – троє жінок та двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження. Наразі досудове розслідування триває", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині російські загарбники розстріляли сім’ю Капканець, вбито 9 осіб, зокрема діти.

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