Всеукраїнська Рада Церков під час візиту до США надала свідчення щодо російських репресій на окупованих територіях України. ФОТО

Українські релігійні діячі прибули до столиці США Вашингтону, щоб поділитися особистими свідченнями російських репресій на окупованих територіях України.

Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, інформує Цензор.НЕТ.

"У неділю, 29 жовтня, делегація Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій на чолі з головуючим Станіславом Носовим відвідала храм Української греко-католицької громади. Там архиєпископ і митрополит Філадельфійській Борис Ґудзяк провів службу Божу разом із окремими учасниками української делегації.

Після богослужіння представники різних конфесій України піднесли молитви та слова благословення за перемогу України, справедливий мир і належне покарання російським безчинствам, Божий захист для захисників України, медиків, волонтерів та всього народу", - йдеться у повідомленні.

В українському храмі та пізніше за вітальною вечерею делегація ВРЦіРО зустрілася з впливовими представниками української діаспори. Окрему увагу релігійні діячі приділили жорстоким переслідуванням, свавільним ув’язненням і тортурам, які російська влада спрямовує проти священнослужителів і вірних релігійних меншин на окупованих територіях України.

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"Російська окупаційна влада настільки жорстоко поводиться з цивільним населенням України, що за кордоном навіть не можуть собі уявити такі дикунства в ХХІ столітті. Мирним мешканцям заборонено виїжджати з окупованих територій України, тому вони не можуть врятуватися від російських репресій проти всіх релігійних меншин, проявів української ідентичності та будь-яких форм опозиції. Саме тому демократичний світ має сильніше підтримати Україну та нарешті зупинити це глобальне зло, яке Росія намагається поширювати не лише у себе, а й в усьому світі", – наголосив головуючий у ВРЦіРО Станіслав Носов, керівник Церкви адвентистів сьомого дня в Україні.

Делегація Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій складається з представників Православної Церкви України, Української Церкви Християн Віри Євангельської, Української Греко-Католицької Церкви, Римсько-Католицької Церкви в Україні, Церкви адвентистів сьомого дня в Україні, Української Євангельської Церкви, Об’єднання іудейських релігійних організацій, Духовного управління мусульман України та Українського Біблійного товариства, а також керівництва Інституту релігійної свободи.

Після заходів у Вашингтоні українські релігійні діячі відвідають Х’юстон, штат Техас, де проведуть низку зустрічей із місцевими релігійними діячами, політиками та лідерами думок. Візит делегації ВРЦіРО до Сполучених Штатів відбувається за підтримки американського фонду RAZOM.

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