Росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено будинки, газогони, ЛЕП, магазин і будівлю релігійної організації. ФОТОрепортаж

Військові РФ 30 жовтня атакували Нікополь дронами-камікадзе та з важкої артилерії. Обстрілів зазнали також Мирівська та Марганецька громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Сім дронів-камікадзе сьогодні спрямував ворог на Нікополь. Бив по місту і з важкої артилерії.



Понівечені п’ятиповерхівка, 18 приватних будинків, 12 господарських споруд, 2 авто, сонячні панелі, газогони та лінії електропередач. А ще – магазин і будівля релігійної організації.



Обстрілювала російська армія також Мирівську та Марганецьку громади", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, загиблих та постраждалих немає.

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