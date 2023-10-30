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Росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено будинки, газогони, ЛЕП, магазин і будівлю релігійної організації. ФОТОрепортаж

Військові РФ 30 жовтня атакували Нікополь дронами-камікадзе та з важкої артилерії. Обстрілів зазнали також Мирівська та Марганецька громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Сім дронів-камікадзе сьогодні спрямував ворог на Нікополь. Бив по місту і з важкої артилерії.

Понівечені п’ятиповерхівка, 18 приватних будинків, 12 господарських споруд, 2 авто, сонячні панелі, газогони та лінії електропередач. А ще – магазин і будівля релігійної організації.

Обстрілювала російська армія також Мирівську та Марганецьку громади", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загиблих та постраждалих немає.

Дивіться: Окупанти спрямували по Нікополю 7 дронів-камікадзе й атакували з артилерії, пошкоджено будинки, приватні підприємства та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено будинки, газогони, ЛЕП, магазин і будівлю релігійної організації 01
Росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено будинки, газогони, ЛЕП, магазин і будівлю релігійної організації 02
Росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено будинки, газогони, ЛЕП, магазин і будівлю релігійної організації 03
Росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено будинки, газогони, ЛЕП, магазин і будівлю релігійної організації 04

Автор: 

обстріл (29082) Нікополь (1235) Дніпропетровська область (3846)


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Вранці читаєш про контрбатарейну відповідь по тилам ворога, то як бути з цими, що увесь час по місту луплять?
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30.10.2023 19:11 Відповісти
Длину фронта знаешь ???
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30.10.2023 19:16 Відповісти
Іменно Південь. Знаєш де це? Дрони також є і ракети. Скільки коштів залишилося на рахунках інноваційних проектів? Медицини? Мільйони доларів
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30.10.2023 19:19 Відповісти
Нікополь кинули напризволяще,така моя думка,як жителя цього міста,який багато що бачить.
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30.10.2023 22:35 Відповісти
Я коли читаю про такі обстріли:Херсон Очаків, Нікополь....страшно і боляче, що говорили одне, а виявилося інше. Залишайтесь живими.
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30.10.2023 22:41 Відповісти
 
 