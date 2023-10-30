Росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено будинки, газогони, ЛЕП, магазин і будівлю релігійної організації. ФОТОрепортаж
Військові РФ 30 жовтня атакували Нікополь дронами-камікадзе та з важкої артилерії. Обстрілів зазнали також Мирівська та Марганецька громади на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Сім дронів-камікадзе сьогодні спрямував ворог на Нікополь. Бив по місту і з важкої артилерії.
Понівечені п’ятиповерхівка, 18 приватних будинків, 12 господарських споруд, 2 авто, сонячні панелі, газогони та лінії електропередач. А ще – магазин і будівля релігійної організації.
Обстрілювала російська армія також Мирівську та Марганецьку громади", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, загиблих та постраждалих немає.
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valentyna #410470
показати весь коментар30.10.2023 19:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
AbOriginal_UA
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valentyna #410470
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Apa6ecka
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valentyna #410470
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