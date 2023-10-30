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Зеленський обговорив із делегацією конгресменів необхідність продовження допомоги з боку США. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прийняв двопартійну делегацію Палати представників Конгресу США у складі Джеймса Френча Гілла, Майкла Квіглі та Стівена Лінча, які перебувають в Україні з візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив із делегацією конгресменів необхідність продовження допомоги з боку США 01

Під час зустрічі було обговорено питання продовження дієвої та всебічної підтримки України з боку Сполучених Штатів. У цьому контексті акцентовано на важливості внесення президентом США Джозефом Байденом бюджетного запиту до Конгресу щодо фінансування видатків на допомогу Україні, який містить забезпечення бюджетної та військової допомоги.

Зеленський обговорив із делегацією конгресменів необхідність продовження допомоги з боку США 02

Зеленський також докладно поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони України. У цьому контексті було предметно обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги нашій державі у сфері безпеки й оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомогу для України та Ізраїлю розділять, - спікер Палати представників Джонсон

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Конгрес США (1236) США (23355)


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Топ коментарі
+16
По праву руку від вови ДЄРЬМАК!
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30.10.2023 19:47 Відповісти
+10
Мог хотя бы побриться ... чё из себя изображать окопника-фронтовика. А то прям какой то бомжара, одевающийся с помойки.
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30.10.2023 20:28 Відповісти
+9
А що робить Єрмак на зустрічі ?
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30.10.2023 20:29 Відповісти
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По праву руку від вови ДЄРЬМАК!
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30.10.2023 19:47 Відповісти
дерьмак ******, буба склонился к нему головкой, устал от всей этой куйни...
Эх,95-й,где ты...
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30.10.2023 19:53 Відповісти
А я думаю, це їхм кажуть конгресмени зі своїх намародерених офшорів починати кормити юсю ZEблдотщину в Україні - він ОПУ до Марафону, якщо олігархи самі не хочуть, чекаючи кормушки відновлення
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30.10.2023 19:58 Відповісти
Сегодня прочитал что ваши россияне написали что Украине соль стоит 700 гривен за киллограм 😀 Просто поржать
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30.10.2023 20:00 Відповісти
А чьо не? Транспортировка 200-х чёрных пакупаковок кацапья на уровне навоза, +/-...
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30.10.2023 20:24 Відповісти
Та отож, як то кажуть короля робить світа ...або якось інакше в цьому випадку, бо вимовляти король і світа якось язик не повертається, коли бачиш всю оту зелену шоблу ...
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30.10.2023 20:04 Відповісти
Президент, як-не-як, неформальний, але президент
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30.10.2023 20:19 Відповісти
вовачка - конгрессмены это знают и без тебя...
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30.10.2023 19:50 Відповісти
Під цю зустріч, Тайм статтю запостив.
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30.10.2023 19:50 Відповісти
А Дєрьмак дивиться на конгресменів ,й ніби запитує - ну як ми "іспадволь" виконуємо завдання Кремля ? Через Time просимо перемовин ...
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30.10.2023 19:53 Відповісти
Допомогу розтягуєш ти та інші крадуни
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30.10.2023 19:52 Відповісти
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30.10.2023 19:54 Відповісти
Питання корупції погіршило відносини Зеленського з багатьма його союзникам, - Timе
Джерело:

конгресмени, стукнули кулаком по столу, та голосно і твердо заявили:
- бабкі на стол крадюги!
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30.10.2023 19:59 Відповісти
Якось з лексикону зникло слово ленд-ліз...
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30.10.2023 19:59 Відповісти
Бо Закон припинив свою дію 1 жовтня
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30.10.2023 20:54 Відповісти
Особенно в свете потери апартаментов в Ялте....
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30.10.2023 20:01 Відповісти
Чертовы попрошайки. За все время войны так и неладтли в Украине производство
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30.10.2023 20:02 Відповісти
Твоя рашка много наладила производств имея триллионы нефтедолларов и сейчас с протянутой рукой бегает по миру просит помощи даже у северной кореи. Ты хоть знаешь что такое запустить хоть один завод да еще под ежедневными бомбежками
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30.10.2023 20:07 Відповісти
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30.10.2023 22:13 Відповісти
Корпуси пусті, станків немає…
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30.10.2023 23:18 Відповісти
В современном мире, ты сначала присматриваешься к оборудованию для производства.
А уж потом строишь какую хибару.

но не наоборот, ибо хибара копейки...
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31.10.2023 06:44 Відповісти
Нет станков, и не будет, сосите ноги…
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31.10.2023 07:11 Відповісти
Чергове дно. Знову промовчимо?
"Навіть якщо не буде жодного обстрілу ракетами та дронами, з великою ймовірністю у нас будуть обмеження. Можу припустити, що планові обмеження будуть вже у листопаді", - сказав член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. За його словами, причина - у дефіциті генерації. "Завдяки тому, що сьогодні залишається сонячна погода, нас рятують сонячні панелі. Сонячні електростанції дають генерацію, і нам це дає можливість не тільки забезпечувати себе, а навіть у денні години експортувати електроенергію в Європу", - зазначив нардеп."
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30.10.2023 20:03 Відповісти
Одному мені смішно з кращебвтіка.

Воно б не балакало ,а краще б свої російських щурів та марадерів з ОПи прибрало б

Тоді може і толк би був

Чи він вважає конгресменів США дурнішими навіть за своїх колишніх виборців

Майже 80% українців назвали Зеленського відповідальним за корупцію у владі, - опитування
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30.10.2023 20:21 Відповісти
Зі страпоном в сраці просив? Чи на суху?
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30.10.2023 20:24 Відповісти
Просить в Штатів бабки на прокурорсько - суддівські весілля з тортами за 100 000... Суддів і прокурорів в Україні багато, синочки і доці всі хочуть такі весілля ...
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30.10.2023 20:26 Відповісти
А про сутиуацію з корупцією проінформував?

Достатньо було ткнути пальцем вправо і сказати: "Отой мордатий уйобок і є корупціонер №1, з яким я нічого не можу зробити".
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30.10.2023 20:27 Відповісти
Мог хотя бы побриться ... чё из себя изображать окопника-фронтовика. А то прям какой то бомжара, одевающийся с помойки.
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30.10.2023 20:28 Відповісти
Этот пердовный говнокомандующий как черт ладана боится украинского пикселя.
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30.10.2023 20:30 Відповісти
Эх не хватает херсонских арбузов под бицепсами зеледента, а он думает что они есть...
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30.10.2023 20:29 Відповісти
А що робить Єрмак на зустрічі ?
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30.10.2023 20:29 Відповісти
Как обычно. Руководит. Ну чтобы подопечный не намолол лишнего, как он умеет. А справа потому что правой рукой писать, а левой яйца зеледента крепко держать. А то наляпает что-нибудь как всегда...
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30.10.2023 20:34 Відповісти
страХУЙет...
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30.10.2023 20:36 Відповісти
Як що? Скрєпки рахує
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30.10.2023 20:57 Відповісти
Надо поднять ЖОПУ, взять конкретный список что, сколько и зачем нужно (на год) и дуть в Вашингтон, разговаривать с нужными людьми, от которых будет зависеть решения в конгрессе.
СТАРЫЙ МАРАЗМАТИК боится развала паРашки, поэтому все будет делать, чтоб Украина не разгромила на поле боя лишнехромосомных орков, это давно пора понять, что кроме красивых и балобольных речей от нынешней администрации в Белом Доме ничего стоящего получить нельзя. Помощь Украине принятую как закон не сможет урезать этот старый защитник *****. Следующим президентом не будет ни Байден, ни Трамп, поэтому плевать на него, нужно получить от законодателей США прямую помощь, котороя пойдет обход нынешней администрации!
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30.10.2023 20:33 Відповісти
Надо поднимать надои и увеличивать удои.... Надо думать головой когда украинцы выбирают себе президента и ВР. Что, Байден 73% украинцев опять в их штаны насрал?
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30.10.2023 20:37 Відповісти
ДаежЬ 93% за дерьмака, прорыв пукана)))...
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30.10.2023 20:44 Відповісти
отвечу его же цитатой ("голобородько"): " из двух ПД@Р@СОВ выбрали меньшего" (причем во всех смыслах)!
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30.10.2023 20:55 Відповісти
В кожному фото д'єрмак! Може то він президент, а боневтік так собі ''відставної кози барабанщик''
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30.10.2023 20:35 Відповісти
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30.10.2023 20:37 Відповісти
Фортекуянщик-писюнист...
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30.10.2023 20:39 Відповісти
А що? Ще не кругом заасфальтовано?
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30.10.2023 20:55 Відповісти
А прес-службі прЗЕ можна вірити
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30.10.2023 20:55 Відповісти
Палестинцы выдали фото Медведчука за пленного израильского генерала
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30.10.2023 20:56 Відповісти
Дарма включили Лінча до делегації, вечірній відео-блогер натяків не розуміє.
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30.10.2023 21:07 Відповісти
Бiла Левиця
@ka_vasilevs
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2 год
4 повістки в армію -ігнор
4 дня страждань Я. Журавля -ігнор
Саміти НАТО - ігнор
Майже всі петиції -ігнор
Попередження про повномасшт.вторгнення рф-повний ігнор
Підготовка оборони країни- повний ігнор
Зелене мародерство -ігнор
Вибори під час війни- активна зацікавленість.
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30.10.2023 21:07 Відповісти
Денег нет, но вьі держитесь
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30.10.2023 21:09 Відповісти
Прошу не рвати залишки моїх мозгів цими харями
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30.10.2023 22:37 Відповісти
 
 