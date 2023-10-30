Зеленський обговорив із делегацією конгресменів необхідність продовження допомоги з боку США. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прийняв двопартійну делегацію Палати представників Конгресу США у складі Джеймса Френча Гілла, Майкла Квіглі та Стівена Лінча, які перебувають в Україні з візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час зустрічі було обговорено питання продовження дієвої та всебічної підтримки України з боку Сполучених Штатів. У цьому контексті акцентовано на важливості внесення президентом США Джозефом Байденом бюджетного запиту до Конгресу щодо фінансування видатків на допомогу Україні, який містить забезпечення бюджетної та військової допомоги.

Зеленський також докладно поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони України. У цьому контексті було предметно обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги нашій державі у сфері безпеки й оборони.

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