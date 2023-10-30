Зеленський обговорив із делегацією конгресменів необхідність продовження допомоги з боку США. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський прийняв двопартійну делегацію Палати представників Конгресу США у складі Джеймса Френча Гілла, Майкла Квіглі та Стівена Лінча, які перебувають в Україні з візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Під час зустрічі було обговорено питання продовження дієвої та всебічної підтримки України з боку Сполучених Штатів. У цьому контексті акцентовано на важливості внесення президентом США Джозефом Байденом бюджетного запиту до Конгресу щодо фінансування видатків на допомогу Україні, який містить забезпечення бюджетної та військової допомоги.
Зеленський також докладно поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони України. У цьому контексті було предметно обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги нашій державі у сфері безпеки й оборони.
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Эх,95-й,где ты...
Джерело:
конгресмени, стукнули кулаком по столу, та голосно і твердо заявили:
- бабкі на стол крадюги!
А уж потом строишь какую хибару.
но не наоборот, ибо хибара копейки...
"Навіть якщо не буде жодного обстрілу ракетами та дронами, з великою ймовірністю у нас будуть обмеження. Можу припустити, що планові обмеження будуть вже у листопаді", - сказав член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. За його словами, причина - у дефіциті генерації. "Завдяки тому, що сьогодні залишається сонячна погода, нас рятують сонячні панелі. Сонячні електростанції дають генерацію, і нам це дає можливість не тільки забезпечувати себе, а навіть у денні години експортувати електроенергію в Європу", - зазначив нардеп."
Воно б не балакало ,а краще б свої російських щурів та марадерів з ОПи прибрало б
Тоді може і толк би був
Чи він вважає конгресменів США дурнішими навіть за своїх колишніх виборців
Майже 80% українців назвали Зеленського відповідальним за корупцію у владі, - опитування
Достатньо було ткнути пальцем вправо і сказати: "Отой мордатий уйобок і є корупціонер №1, з яким я нічого не можу зробити".
ки рахує
СТАРЫЙ МАРАЗМАТИК боится развала паРашки, поэтому все будет делать, чтоб Украина не разгромила на поле боя лишнехромосомных орков, это давно пора понять, что кроме красивых и балобольных речей от нынешней администрации в Белом Доме ничего стоящего получить нельзя. Помощь Украине принятую как закон не сможет урезать этот старый защитник *****. Следующим президентом не будет ни Байден, ни Трамп, поэтому плевать на него, нужно получить от законодателей США прямую помощь, котороя пойдет обход нынешней администрации!
@ka_vasilevs
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2 год
4 повістки в армію -ігнор
4 дня страждань Я. Журавля -ігнор
Саміти НАТО - ігнор
Майже всі петиції -ігнор
Попередження про повномасшт.вторгнення рф-повний ігнор
Підготовка оборони країни- повний ігнор
Зелене мародерство -ігнор
Вибори під час війни- активна зацікавленість.