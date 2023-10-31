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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти ввечері обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду, тричі за ніч вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Вчора надвечір російські загарбники били по Марганецькій громаді, вночі обстріляли сам Нікополь. Випустили півтора десятка снарядів.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері ворог цілив з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. І тричі вночі – по самому районному центру.

Зайнялися літня кухня та господарська споруда. Вогонь рятувальники приборкали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Нікополі пошкоджено  8 приватних житлових будинків, 2 господарчі споруди, 4 сонячні панелі, легковий автомобіль, лінії електропередач, 4 паркани. Минулося без загиблих і постраждалих.

Рятувальники продовжують обстежувати територію міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено будинки, газогони, ЛЕП, магазин і будівлю релігійної організації. ФОТОрепортаж

Окупанти ввечері обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду, тричі за ніч вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини 01
Окупанти ввечері обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду, тричі за ніч вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини 02
Окупанти ввечері обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду, тричі за ніч вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини 03
Окупанти ввечері обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду, тричі за ніч вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини 04
Окупанти ввечері обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду, тричі за ніч вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини 05
Окупанти ввечері обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду, тричі за ніч вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини 06
Окупанти ввечері обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду, тричі за ніч вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини 07
Окупанти ввечері обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду, тричі за ніч вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини 08

Автор: 

обстріл (29082) Нікополь (1235) Дніпропетровська область (3846)


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