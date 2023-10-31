Росіяни атакували Запорізьку область з артилерії, РСЗВ, авіації та БПЛА. ФОТО

Протягом доби російські окупаційні війська завдали 148 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив глава ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 119 артилерійських ударів було завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Левадного, Червоного, Новоданилівки, Успенівки, Полтавки, Гуляйпільського, Степового, П'ятихаток, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.

"Ворог здійснив ракетний удар по Запоріжжю, 22 БПЛА-атаки по Новодарівці, Чарівному, Левадному, Малій Токмачці, Полтавці, Затишшю, Кам'янському, Малим Щербакам й Лук'янівському, 5 РСЗВ-обстрілів Магдалинівки, Оріхова, Роботиного та Малинівки, а також використав авіаційний снаряд по Новодарівці", - йдеться в повідомленні.

Також надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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