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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Ввечері 30 жовтня окупанти вдарили по Велетенському Херсонської області, одна людина дістала поранення. ФОТО

Окупанти з вечора обстріляли Велетенське та Кізомис Херсонської області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора надвечір окупанти вдарили по Велетенському. Поранення отримав чоловік 1958 року народження.

Також під вогнем був Кізомис. У селі влучання у початкову школу", - йдеться в повідомленні.

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Ввечері 30 жовтня окупанти вдарили по Велетенському Херсонської області, одна людина дістала поранення 01
Ввечері 30 жовтня окупанти вдарили по Велетенському Херсонської області, одна людина дістала поранення 02

Автор: 

обстріл (29082) Херсонська область (5871)


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