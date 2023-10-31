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Новини Фото Війна
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Власниця салону краси в Ізюмі випитувала у клієнтів інформацію про базування ЗСУ, - СБУ. ФОТО

В Ізюмі затримано жінку, яка збирала для ФСБ РФ інформацію про базування та переміщення Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Власниця місцевого салону краси збирала інформацію для російських загарбників. Вона "втемну" використовувала своїх клієнтів, у яких випитувала "потрібні" відомості під час надання косметологічних послуг та побутових розмов.

Зокрема, вона збирала для ФСБ розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районі деокупованого Ізюма.

Найбільше ворога цікавили наявність та періодичність руху військових ешелонів з бронетехнікою та важкою артилерією ЗСУ у напрямку передової.

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"Отриману інформацію вона передавала до фсб через "зв’язкову" з країни-агресора. Нею виявилась її знайома, яка після захоплення району пішла на співпрацю з окупантами і обійняла посаду у незаконних органах влади, створених на тимчасово захопленій території. Втім, після звільнення райцентру колаборантка втекла до Бєлгорода, звідки дистанційно залучила свою подругу до співробітництва на користь російської спецслужби", - йдеться в повідомленні.

Раніше слідчі Служби безпеки повідомили "зв’язковій" з ФСБ про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі співробітники СБУ затримали інформаторку агресора та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ). Затримана перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

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Власниця салону краси в Ізюмі випитувала у клієнтів інформацію про базування ЗСУ, - СБУ 01
Власниця салону краси в Ізюмі випитувала у клієнтів інформацію про базування ЗСУ, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (12945) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+8
На зоні теж треба ногті стригти.
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31.10.2023 10:15 Відповісти
+5
на гіляку запроданку !!!
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31.10.2023 10:14 Відповісти
+4
Це точно ! Треба просто "вміть ставить потрібні питання"! Навіть на "Цензорі" блогери та дописувачі таку масу інформації для кацапів "вивалюють" (одна Берлінська з Юсуповою чого варті) що я "за голову хапаюся"!
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31.10.2023 10:31 Відповісти
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Треба було наплести їй ''сім мішків вовни'' і нехай передає
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31.10.2023 10:10 Відповісти
Як це можливо, коли клієнти- більшість випадкові жінки, що відповідали на начеб то випадкові питання?
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31.10.2023 11:58 Відповісти
Хотіла розширити базу клієнтів? 🤔 (Сарказм)
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31.10.2023 10:11 Відповісти
Та і випитувать особо не треба,люди самі все розповідають.
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31.10.2023 10:14 Відповісти
Це точно ! Треба просто "вміть ставить потрібні питання"! Навіть на "Цензорі" блогери та дописувачі таку масу інформації для кацапів "вивалюють" (одна Берлінська з Юсуповою чого варті) що я "за голову хапаюся"!
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31.10.2023 10:31 Відповісти
на гіляку запроданку !!!
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31.10.2023 10:14 Відповісти
Ні якоі толерантності до зрадників!

Жостко глушить « руський мир» та пьятак колону-
запорука Перемоги.

Слава незламному Народу України!
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31.10.2023 14:23 Відповісти
На зоні теж треба ногті стригти.
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31.10.2023 10:15 Відповісти
Навіть відкинувши що вона сєпарка, вона шо ******* так палитися?
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31.10.2023 10:22 Відповісти
ТП
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31.10.2023 10:49 Відповісти
Зробити курві "макіяж" парочкою хуків і аперкотом.
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31.10.2023 10:33 Відповісти
Цікаво, це ж які клієнти з ЗСУ відвідують салон краси?
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31.10.2023 11:00 Відповісти
В ЗСУ на даний час здається близько 20% дівчата ...
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31.10.2023 11:18 Відповісти
І є час на салон краси?
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31.10.2023 11:19 Відповісти
Всі дівчата і у всі часи хочуть бути привабливими і українкам це теж не чуждо. І так, теж ходять стригтись, фарбуватись, робити нігті і т.д. А жінка в стресі, а стресів зараз занадто багато, хоче виговоритись, вилити душу. А салони краси і подібне завжди для жінок було місцем психологічного розвантаження, як у чоловіків рибалка, гараж, полювання тощо.
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31.10.2023 11:23 Відповісти
А що війна йде, та поруч комусь руки ноги відриває? Чи після цього бажання брови набивати чи нігті фарбувати є? Якщо є час та бажання це робити, то що там у ЗСУ роблять ці дівчата?
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31.10.2023 13:07 Відповісти
Не думаю, що брати приклад з Північної Кореї буде корисним і кількість бахающих йти в ЗСУ дівчат збільшиться. А вони допомагають суттєво ...
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31.10.2023 14:19 Відповісти
так она из интимных соображений
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31.10.2023 11:23 Відповісти
Каменоломни тоже неплохое место для перевоспитания, а потом - минные поля..
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31.10.2023 12:11 Відповісти
в крематорий суку..............................................................
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31.10.2023 12:17 Відповісти
В Ізюмі повно колаборантів не притягнутих до відповідальності. Деякі навіть продовжують працювати в адміністративних органах. Це називається тепер "відсутність складу злочину", або "відсутність доказової бази". Чудні діла твої ....
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31.10.2023 12:18 Відповісти
Або вони нас-

або ми іх.

Вибору нема. Не залишати ні одного зрадника за спиною.
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31.10.2023 14:26 Відповісти
 
 