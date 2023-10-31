Власниця салону краси в Ізюмі випитувала у клієнтів інформацію про базування ЗСУ, - СБУ. ФОТО

В Ізюмі затримано жінку, яка збирала для ФСБ РФ інформацію про базування та переміщення Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Власниця місцевого салону краси збирала інформацію для російських загарбників. Вона "втемну" використовувала своїх клієнтів, у яких випитувала "потрібні" відомості під час надання косметологічних послуг та побутових розмов.

Зокрема, вона збирала для ФСБ розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районі деокупованого Ізюма.

Найбільше ворога цікавили наявність та періодичність руху військових ешелонів з бронетехнікою та важкою артилерією ЗСУ у напрямку передової.

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"Отриману інформацію вона передавала до фсб через "зв’язкову" з країни-агресора. Нею виявилась її знайома, яка після захоплення району пішла на співпрацю з окупантами і обійняла посаду у незаконних органах влади, створених на тимчасово захопленій території. Втім, після звільнення райцентру колаборантка втекла до Бєлгорода, звідки дистанційно залучила свою подругу до співробітництва на користь російської спецслужби", - йдеться в повідомленні.

Раніше слідчі Служби безпеки повідомили "зв’язковій" з ФСБ про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі співробітники СБУ затримали інформаторку агресора та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ). Затримана перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

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