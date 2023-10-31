Доба на Донеччині: Під вогнем Вугледар, Карлівка та Сіверськ, пошкоджено будинки, поранено людину. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, на Волноваському напрямку Вугледар зазнав обстрілів із артилерії, "Градів", танків, СПГ та ударів дронами-камікадзе. У Новоукраїнці пошкоджено будинок і господарчі споруди. У Новоочеретуватому Комарської громади пошкоджено 8 будинків.

На Донецькому напрямку у Карлівці Новогродівської громади пошкоджено будинок. У Курахівській громаді обстріляні Курахове і Гостре.

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"На Горлівському напрямку 1 людина поранена у Залізному Торецької громади. Також у громаді пошкоджено 4 приватні будинки та адмінбудівлю у Північному; 1 будинок у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено 6 будинків, у Марковому Костянтинівської громади - 5 будинків", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Переїзному Званівської громади і 1 у Сіверську.

ОВА також інформує, що за добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини. .