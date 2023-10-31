Наслідки обстрілів Сумщини: Пошкоджено амбулаторію, елеватор та приватні будинки. ФОТОрепортаж
Протягом доби російські окупаційні війська завдали 152 удари по території Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції області.
Внаслідок обстрілів пошкоджено два приватні домоволодіння, приміщення амбулаторії та елеватор.
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