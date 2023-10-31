У російському Солікамську пролунав вибух на одному з найбільших військово-промислових заводів "Урал". ФОТО

У російському місті Солікамськ пролунав вибух на військово-промисловому заводі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Baza.

Над територією заводу видно дим, у деяких будинках вибило шибки.

"Соликамский завод Урал" - один із найбільших військово-промислових заводів у Росії, там виробляють порох, вибухові речовини та спецхімію.

Російське МНС заявило, що на роботу підприємства інцидент нібито не вплинув, а постраждалих немає.

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