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У російському Солікамську пролунав вибух на одному з найбільших військово-промислових заводів "Урал". ФОТО

У російському місті Солікамськ пролунав вибух на військово-промисловому заводі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Baza.

Над територією заводу видно дим, у деяких будинках вибило шибки.

У російському Солікамську пролунав вибух на одному з найбільших військово-промислових заводів Урал 01

"Соликамский завод Урал" - один із найбільших військово-промислових заводів у Росії, там виробляють порох, вибухові речовини та спецхімію.

Російське МНС заявило, що на роботу підприємства інцидент нібито не вплинув, а постраждалих немає.

Також дивіться: У Севастополі чули вибухи. Развожаєв запевняв, працювала ППО (оновлено). ВIДЕО

Автор: 

вибух (4514) завод (1027) росія (65974)


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Топ коментарі
+18
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31.10.2023 12:12 Відповісти
+14
в ****** уже зима в повному розгарі,болото,вічна мерзлота та буханочка їде по розбитій доріжці,щось горить в далині все як ми любимо
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31.10.2023 12:15 Відповісти
+13

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31.10.2023 12:19 Відповісти
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31.10.2023 12:12 Відповісти
"...на роботу підприємства інцидент нібито не вплинув, а постраждалих немає..."

Конечно пострадавших нет, их просто разорвало на молекулы, вот их уже и нет
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31.10.2023 14:32 Відповісти
Бандеровцы работают!
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31.10.2023 12:12 Відповісти
перед вибухом із робочіми завода розмовляли 17 бендеровок в хіджабах

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31.10.2023 12:15 Відповісти
в ****** уже зима в повному розгарі,болото,вічна мерзлота та буханочка їде по розбитій доріжці,щось горить в далині все як ми любимо
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31.10.2023 12:15 Відповісти

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31.10.2023 12:19 Відповісти
Лінза? Недопалок не туди кинули?
А до нападу на Україну таке траплялось? А ви з знаєте, козломорді, що.... "насТамнЄту"
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31.10.2023 12:19 Відповісти
Стовп диму підтверджує слова кацапського МНС. Нічого страшного нє случілось))
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31.10.2023 12:26 Відповісти
Partisanen? Профокация? Sehr gut!!!
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31.10.2023 12:37 Відповісти
хенде хох
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31.10.2023 12:38 Відповісти
снег снег белая метелица ,напилася накурилася вот вам развлечение
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31.10.2023 12:37 Відповісти
На вигляд дійсно нічого серйозного, так звичайна бавовна.
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31.10.2023 12:45 Відповісти
Буданов вже виступив що це його робота?
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31.10.2023 13:58 Відповісти
 
 