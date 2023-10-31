У російському Солікамську пролунав вибух на одному з найбільших військово-промислових заводів "Урал". ФОТО
У російському місті Солікамськ пролунав вибух на військово-промисловому заводі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Baza.
Над територією заводу видно дим, у деяких будинках вибило шибки.
"Соликамский завод Урал" - один із найбільших військово-промислових заводів у Росії, там виробляють порох, вибухові речовини та спецхімію.
Російське МНС заявило, що на роботу підприємства інцидент нібито не вплинув, а постраждалих немає.
Топ коментарі
+18 частный сектор
показати весь коментар31.10.2023 12:12 Відповісти Посилання
+14 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар31.10.2023 12:15 Відповісти Посилання
+13 Сірий
показати весь коментар31.10.2023 12:19 Відповісти Посилання
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Конечно пострадавших нет, их просто разорвало на молекулы, вот их уже и нет
А до нападу на Україну таке траплялось? А ви з знаєте, козломорді, що.... "насТамнЄту"