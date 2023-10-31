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Ворог завдав ракетних ударів по Селидовому Донецької області, пошкоджено щонайменше 28 будинків. ФОТОрепортаж

Щонайменше 28 будинків пошкоджено внаслідок ракетного удару по Селидовому Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, сьогодні близько 4:40 ранку росіяни випустили по місту 3 ракети "Іскандер" - поцілили у приватний сектор.

"Окрім житлових будинків, пошкоджено 2 підприємства, 3 автомобілі і лінію електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих. Такі удари по відносно віддалених від фронту містах - не рідкість на Донеччині. За кожен воєнний злочин росіяни будуть відповідати!", - йдеться у повідомленні.

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Ворог завдав ракетних ударів по Селидовому Донецької області, пошкоджено щонайменше 28 будинків 01
Ворог завдав ракетних ударів по Селидовому Донецької області, пошкоджено щонайменше 28 будинків 02
Ворог завдав ракетних ударів по Селидовому Донецької області, пошкоджено щонайменше 28 будинків 03
Ворог завдав ракетних ударів по Селидовому Донецької області, пошкоджено щонайменше 28 будинків 04
Ворог завдав ракетних ударів по Селидовому Донецької області, пошкоджено щонайменше 28 будинків 05
Ворог завдав ракетних ударів по Селидовому Донецької області, пошкоджено щонайменше 28 будинків 06
Ворог завдав ракетних ударів по Селидовому Донецької області, пошкоджено щонайменше 28 будинків 07
Ворог завдав ракетних ударів по Селидовому Донецької області, пошкоджено щонайменше 28 будинків 08

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обстріл (29082) ракети (4066) Донецька область (8781)


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