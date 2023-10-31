З Куп’янського району Харківщини евакуювали 21 людину, серед яких 12 дітей. ФОТО
Поліція та місцева влада евакуювали з Куп’янського району Харківської області 21 людину, серед яких 12 дітей.
Про це повідомив у фейсбуці відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Мешканці Куп'янської територіальної громади вже тривалий час потерпають від постійних обстрілів та за рішенням влади підлягають обов'язковій евакуації. Особлива увага приділяється сім’ям з дітьми.
"Поліцейські ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення, Куп’янського районного відділу поліції спільно з волонтерами та органами місцевої влади вивезли з територіальної громади 21 людину, з яких 12 дітей. Всіх евакуйованих доставили до безпечних місць", - ідеться у дописі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль