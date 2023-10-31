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З Куп’янського району Харківщини евакуювали 21 людину, серед яких 12 дітей. ФОТО

Поліція та місцева влада евакуювали з Куп’янського району Харківської області 21 людину, серед яких 12 дітей.

Про це повідомив у фейсбуці відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Мешканці Куп'янської територіальної громади вже тривалий час потерпають від постійних обстрілів та за рішенням влади підлягають обов'язковій евакуації. Особлива увага приділяється сім’ям з дітьми.

"Поліцейські ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення, Куп’янського районного відділу поліції спільно з волонтерами та органами місцевої влади вивезли з територіальної громади 21 людину, з яких 12 дітей. Всіх евакуйованих доставили до безпечних місць", - ідеться у дописі. 

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З Куп’янського району Харківщини евакуювали 21 людину, серед яких 12 дітей 01
З Куп’янського району Харківщини евакуювали 21 людину, серед яких 12 дітей 02
З Куп’янського району Харківщини евакуювали 21 людину, серед яких 12 дітей 03
З Куп’янського району Харківщини евакуювали 21 людину, серед яких 12 дітей 04

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діти (5140) Харківщина (6054) евакуація (2342)


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