В Одесі повідомлено про підозру священнику УПЦ МП за організацію переправлення ухилянтів за кордон, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру священнику УПЦ МП та двом його спільникам в організації переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури трьом одеситам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, підозрювані налагодили "бізнес" шляхом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через держкордон. Охочих залишити країну підшукували через Інтернет та знайомих.

"До злочинної схеми причетний священнослужитель одного з одеських храмів УПЦ МП, який підшукував військовозобов'язаних, приватний лікар, який консультував щодо начебто наявності діагнозів та захворювань призовників, а також виконавець, який безпосередньо здійснював переправлення осіб", - йдеться у повідомленні.

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Підозрювані інструктували втікачів та координували їхні дії, а також забезпечували пакетом документів для безперешкодного виїзду з України, зокрема довідками військово-лікарської комісії про непридатність за станом здоров’я до проходження військової служби та тимчасовими посвідченнями військовозобов’язаного. Вартість такої послуги фігуранти оцінювали у 7500 доларів США з однієї особи.











