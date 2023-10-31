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В Одесі повідомлено про підозру священнику УПЦ МП за організацію переправлення ухилянтів за кордон, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру священнику УПЦ МП та двом його спільникам в організації переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури трьом одеситам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, підозрювані налагодили "бізнес" шляхом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через держкордон. Охочих залишити країну підшукували через Інтернет та знайомих.

"До злочинної схеми причетний священнослужитель одного з одеських храмів УПЦ МП, який підшукував військовозобов'язаних, приватний лікар, який консультував щодо начебто наявності діагнозів та захворювань призовників, а також виконавець, який безпосередньо здійснював переправлення осіб", - йдеться у повідомленні.

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Підозрювані інструктували втікачів та координували їхні дії, а також забезпечували пакетом документів для безперешкодного виїзду з України, зокрема довідками військово-лікарської комісії про непридатність за станом здоров’я до проходження військової служби та тимчасовими посвідченнями військовозобов’язаного. Вартість такої послуги фігуранти оцінювали у 7500 доларів США з однієї особи.

В Одесі повідомлено про підозру священнику УПЦ МП за організацію переправлення ухилянтів за кордон, - Офіс Генпрокурора 01
В Одесі повідомлено про підозру священнику УПЦ МП за організацію переправлення ухилянтів за кордон, - Офіс Генпрокурора 02
В Одесі повідомлено про підозру священнику УПЦ МП за організацію переправлення ухилянтів за кордон, - Офіс Генпрокурора 03
В Одесі повідомлено про підозру священнику УПЦ МП за організацію переправлення ухилянтів за кордон, - Офіс Генпрокурора 04
В Одесі повідомлено про підозру священнику УПЦ МП за організацію переправлення ухилянтів за кордон, - Офіс Генпрокурора 05
В Одесі повідомлено про підозру священнику УПЦ МП за організацію переправлення ухилянтів за кордон, - Офіс Генпрокурора 06

Автор: 

Одеса (5496) священник (159) Офіс Генпрокурора (3274) ухилянти (988)


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Топ коментарі
+8
А попів мацковського патріархату на розмінування можна..теж релігія не забороняє
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31.10.2023 14:05 Відповісти
+4
До речі, а яку саме бронь від мобілізації, мають священники? Чому це їх так старанно ігнорують? Чи туди беруть лише інвалідів?
Альтернативна служба в Україні, це як осетр в Дніпрі, в теорії є , а на практиці ніхто ще не бачив. Але навіть якщо і є, нехай попи (і равини, і муфтії.... ) риють окопи. Релігія ж не забороняє рити укриття для людей? От нехай і риють.
А то бач, ще одна каста "еліти". В нас, що, Індія з кастовим суспільством?
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31.10.2023 13:59 Відповісти
+2
Все как на подбор 180 см рост
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31.10.2023 13:53 Відповісти
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31.10.2023 13:53 Відповісти
вторую фотку сверху надо открыто показать во избежание разнотолков
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31.10.2023 13:54 Відповісти
До речі, а яку саме бронь від мобілізації, мають священники? Чому це їх так старанно ігнорують? Чи туди беруть лише інвалідів?
Альтернативна служба в Україні, це як осетр в Дніпрі, в теорії є , а на практиці ніхто ще не бачив. Але навіть якщо і є, нехай попи (і равини, і муфтії.... ) риють окопи. Релігія ж не забороняє рити укриття для людей? От нехай і риють.
А то бач, ще одна каста "еліти". В нас, що, Індія з кастовим суспільством?
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31.10.2023 13:59 Відповісти
А попів мацковського патріархату на розмінування можна..теж релігія не забороняє
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31.10.2023 14:05 Відповісти
Вони мають святу бронь. Як бачать представника ТЦК - малюють коло крейдою, як у фільмі "Вій"
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31.10.2023 14:14 Відповісти
У нас тут и поповские вылупки чувствуют себя совсем неплохо, от военкомата не прячутся. Молодые, мордатые, крутятся при поповнике, никто их не трогает. Для них и войны нет. А люди гибнут на войне, которую помогали развязать попы РПЦ (у нас они притворяются украинскими).
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31.10.2023 15:49 Відповісти
Амінь
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31.10.2023 14:13 Відповісти
Распять на кресте с полумесяцем и отправить на КВЖД.
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31.10.2023 17:26 Відповісти
ЗЫ...отправить кочегаром.
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31.10.2023 17:27 Відповісти
 
 