УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12436 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 866 12

Ворожі дрони атакували Полтавщину, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. ФОТО

Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину з використанням ударних БпЛА. Повітряна тривога в регіоні тривала понад чотири години.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці", - йдеться у повідомленні.

Він також додав, що частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили.

Також читайте: Вночі окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району Полтавщини, без постраждалих

Ворожі дрони атакували Полтавщину, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці 01

Автор: 

Кременчук (297) дрони (4876) Полтавська область (1134)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
там може буть техніка чи ще щось. Харе казать , що кацапи тупі, агентурна мережа працює по всій країні , прикрита вищою агентурною мережею.
показати весь коментар
01.11.2023 08:21 Відповісти
+4
він не працює туди навіть тролейбуси і автобуси не ходять ...тупо ******** 400 га металоконструкцій
показати весь коментар
01.11.2023 08:09 Відповісти
+3
нє атвєтка за даунєцкіє две цестерни мазута
показати весь коментар
01.11.2023 07:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Ответка" за Краснодарський НПЗ?
показати весь коментар
01.11.2023 07:20 Відповісти
нє атвєтка за даунєцкіє две цестерни мазута
показати весь коментар
01.11.2023 07:26 Відповісти
Мля, невже НПЗ той нарешті не можна ППО захистить?
показати весь коментар
01.11.2023 07:29 Відповісти
він в беніній власності досі? ну нехай і купує патріоти щоб його захищати
показати весь коментар
01.11.2023 08:12 Відповісти
Він у власності укроборонпрома
показати весь коментар
01.11.2023 08:30 Відповісти
Його бомбардують з початку війни. Там шось зараз ще виробляють??
показати весь коментар
01.11.2023 07:45 Відповісти
Не працює з початку війни
показати весь коментар
01.11.2023 08:02 Відповісти
він не працює туди навіть тролейбуси і автобуси не ходять ...тупо ******** 400 га металоконструкцій
показати весь коментар
01.11.2023 08:09 Відповісти
там може буть техніка чи ще щось. Харе казать , що кацапи тупі, агентурна мережа працює по всій країні , прикрита вищою агентурною мережею.
показати весь коментар
01.11.2023 08:21 Відповісти
Атвєтка, бамбілі, маршруткі не ездют, металалом....
Ги-ги-ги....
А для чого тоді УТН публікує прайс своєї продукції ???
Головне, щоб кацапи вірили, що там армагедон....
показати весь коментар
01.11.2023 08:20 Відповісти
Зелені іуди! де наше ППО і ПРО? Війна не вчора почалася. Кременчуцький НПЗ то стратегічний об"єкт! Даєте безкарно добити Україну?
показати весь коментар
01.11.2023 08:22 Відповісти
цікаво виходить ..дрони пролетіли пів країни , ніхто не збиває їх ..Виходить така політика :якщо дрон летить до вас - то нехай ваше певео і збиває їх ...А якщо він транзитом пролітає то навіщо транзитна область буде тратити своє певео ....
показати весь коментар
01.11.2023 08:34 Відповісти
 
 