Ворожі дрони атакували Полтавщину, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. ФОТО
Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину з використанням ударних БпЛА. Повітряна тривога в регіоні тривала понад чотири години.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці", - йдеться у повідомленні.
Він також додав, що частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили.
Топ коментарі
+5 A San
показати весь коментар01.11.2023 08:21 Відповісти Посилання
+4 neverlok lok
показати весь коментар01.11.2023 08:09 Відповісти Посилання
+3 neverlok lok
показати весь коментар01.11.2023 07:26 Відповісти Посилання
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Ги-ги-ги....
А для чого тоді УТН публікує прайс своєї продукції ???
Головне, щоб кацапи вірили, що там армагедон....