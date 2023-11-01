Ворожі дрони атакували Полтавщину, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. ФОТО

Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину з використанням ударних БпЛА. Повітряна тривога в регіоні тривала понад чотири години.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці", - йдеться у повідомленні.

Він також додав, що частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили.

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