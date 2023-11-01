Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 301 490 осіб (+680 за добу), 5223 танки, 7250 артсистем, 9834 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 301 490 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 301490 (+680) осіб,

танків - 5223 (+12) од,

бойових броньованих машин - 9834 (+30) од,

артилерійських систем - 7250 (+23) од,

РСЗВ - 846 (+2) од,

засоби ППО - 563 (+1) од,

літаків - 321 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5468 (+28),

крилаті ракети - 1547 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9624 (+34) од,

спеціальна техніка - 1019 (+3).

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.