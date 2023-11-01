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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 301 490 осіб (+680 за добу), 5223 танки, 7250 артсистем, 9834 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 301 490 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 301490 (+680) осіб,

танків - 5223 (+12) од,

бойових броньованих машин - 9834 (+30) од,

артилерійських систем - 7250 (+23) од,

РСЗВ - 846 (+2) од,

засоби ППО - 563 (+1) од,

літаків - 321 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5468 (+28),

крилаті ракети - 1547 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9624 (+34) од,

спеціальна техніка - 1019 (+3).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 301 490 осіб (+680 за добу), 5223 танки, 7250 артсистем, 9834 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17784) ліквідація (4065) знищення (7525) техніка (1847)


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Топ коментарі
+15
Хороший врожай з орків получився.
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01.11.2023 08:00 Відповісти
+13
Минув 3538 день москальсько-української війни.
105!!! одиниць техніки та 680!!! чумардосів.
Арта 25!!, броня 42!!, логістика 34!!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 301 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
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01.11.2023 08:58 Відповісти
+12
Пішла 4 сотня тисяч перегною.
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01.11.2023 08:07 Відповісти
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Хороший врожай з орків получився.
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01.11.2023 08:00 Відповісти
Пішла 4 сотня тисяч перегною.
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01.11.2023 08:07 Відповісти
Якщо мене ніхто не слухає, скажу таке. Потрібно зробити снаряд з електромагнітним імпульсом. Всі почули і москалі теж.
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01.11.2023 08:11 Відповісти
Шановний про це вже думають давно ( настілько давно шо може вас навіть в планах ше не було ) - але думати це одне а реалізувати це вже зовсім інше.
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01.11.2023 08:21 Відповісти
І ше дешо - снаряди подібні є але але ( вони ядренні - а при ядренному бабасі мож виникнути імпульс електромагнітний ).
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01.11.2023 08:27 Відповісти
А ось шоб імпульс був але без ядреного бабаху - оце ше не довели до розуму.
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01.11.2023 08:29 Відповісти
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01.11.2023 08:34 Відповісти
680-цифра стала,з дня на день
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01.11.2023 08:47 Відповісти
Минув 3538 день москальсько-української війни.
105!!! одиниць техніки та 680!!! чумардосів.
Арта 25!!, броня 42!!, логістика 34!!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 301 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
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01.11.2023 08:58 Відповісти
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01.11.2023 09:01 Відповісти
ЗСУ 💪
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01.11.2023 09:02 Відповісти
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01.11.2023 09:04 Відповісти
Вангував, що на 01.11.2023 буде 300 тис. втрат у під.. рів, але майже на 1,5 тис перевершено. Слава ЗСУ!!!!!
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01.11.2023 09:09 Відповісти
Є статистика за календарний місяць з 1-го по останній день, а є з 2-го числа по 1-ше включно наступного місяця. Оскільки ГШ оперує данними на шосту ранку і по факту це підсумок минулої доби (що згоріло до півночі, а що після ніхто достеменно не відповість) то другий варіант цілком логічний. На загальну картину це не впливає, а от підсумок за місяць за різних підходів може дещо відрізнятися.

Нижче цифра в дужках це (з 2-го жовтня по 1-ше листопада включно):
Чумардоси - 22 680 (22 920) більше тільки березень 23-го 24 120 (24 100)
Танки - 520 (521) в будь якому випадку місячний рекорд від початку війни
ББМ - 820 (843) рекорд цього року і третій загалом
Броня сумісно 1340 (1364) березень 22-го 1342 (1332) - вирішуйте самі
Арта - 780 (773) по перпеду тільки вересень ц.р. 940 (947)
РСЗВ - 48 (48)
Авто - 736 (741) другий показник цього року і третій загалом

Ну і трохи радісних подій золотого жовтня
02.10.2023 9 000 ББМ
02.10.2023 48+3 одиниць арти - добовий рекорд з початку війни
05.10.2023 280 000 чмонь
06.10.2023 9 000 авто
07.10.2023 58 авто добовий рекорд за жовтень (рекорд за 2023 рік 59 авто за добу, 3-го вересня)
10.10.2023 9 125/9 129 авто майже наздогнали ББМ
11.10.2023 91 ББМ - добовий рекорд з початку року
11.10.2023 316/316 паритет між літаками та гелікоптерами
16.10.2023 675 одиниць броні - встановлено місячний рекорд за 2023 рік
18.10.2023 290 000 чмонь
18.10.2023 319/323 гелікоптери потужно йдуть у відрив
20.10.2023 7 000 арта
20.10.2023 5 000 танки
20.10.2023 1 380 чмонь - добовий рекорд з початку війни
20.10.2023 55 танків - добовий рекорд з початку війни
20.10.2023 120 ББМ - добовий рекорд з початку війни
20.10.2023 175 одиниць загалом броня - добовий рекорд з початку війни
21.10.2023 1 000 по броні з початку жовтня
24.10.2023 1 000 спецтехніка
26.10.2023 450 танків - новий місячний рекорд з початку війни
28.10.2023 8 000 сукупна арта
28.10.2023 20 000 чмонь з початку місяця
31.10.2023 300 000 чмонь
31.10.2023 15 000 сукупна броня
31.10.2023 10 РСЗВ - добовий рекорд з початку року
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01.11.2023 10:00 Відповісти
Ці цифри не мають значення, адже все пізнається в порівнянні..... Відкрийте реальну кількість загиблих ВСУ тоді і можна говорити про успішне чи неуспішне ведення бойових дій.....
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01.11.2023 11:18 Відповісти
А де тут про успішне чи ні - це лише статистика втрат ворога і я так розумію ці цифри тебе дратують - ждун напевне.
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01.11.2023 14:07 Відповісти
Навіщо мене тролити шановний. Я ж просте питання поставив - Які практичні успіхи контрнаступу ЗСУ за останні півроку? Невже такі питання підпадають під цензуру і кремлевщіну?
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01.11.2023 14:28 Відповісти
Сумуй знищене за півроку і ти отримаєш практичний результат контрнаступу ЗСУ за півроку. Головне завдання ЗСУ - знищення живої сили та бойової техніки ворога. Звільнення територій - це наслідок. Ти не знав? Буває так, що наслідок відстає у часі. Наберись терпіння! Ти ж, наче, не в окопі мерзнеш?
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01.11.2023 21:17 Відповісти
А сам на своє просте питання не взмозі відповісти?





На Корсунку аж до Голої Пристані сам подивишся, чи потрібно носом тикати?
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02.11.2023 11:13 Відповісти
ну, якщо дивитись на цифри знищеної техніки - куди б не йшло... але хочеться більше.
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01.11.2023 13:36 Відповісти
Хочеться? Допомагай!
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01.11.2023 21:19 Відповісти
допомагаю, через Справу Громад
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02.11.2023 13:19 Відповісти
" куди б не йшло... але хочеться більше." (С)
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02.11.2023 13:42 Відповісти
! Більш-менш задоволений...
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02.11.2023 15:10 Відповісти
 
 