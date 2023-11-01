У секти "АллатРа", яка працювала в інтересах РФ, проводять обшуки по всій Україні, - джерело. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Нацполіція проводять обшуки по всій Україні у секти "АллатРа".

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

За даними правоохоронців, ця "релігійна" організація працювала в інтересах РФ та просувала прокремлівські наративи.

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