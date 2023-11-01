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Рашисти вдарили дроном-камікадзе по Нікополю: Загинула жінка, 6 осіб постраждали. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська атакували Нікополь дроном-камікадзе, внаслідок чого загинула жінка, а ще 6 осіб постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Загинула 59-річна жінка. Четверо людей постраждали. Це жінки 26, 52 та 62 років. А ще – 73-річний чоловік. Пошкоджене приватне підприємство", - йдеться в повідомленні.

Вся інформація уточнюється.

У прокуратурі Дніпропетровщини оприлюднили наслідки атаки. За даними прокуратури, загинула жінка та постраждали 6 осіб.

Пошкоджено житлові будинки, приватне підприємство, аптеку, магазини.

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Рашисти вдарили дроном-камікадзе по Нікополю: Загинула жінка, 6 осіб постраждали 01
Рашисти вдарили дроном-камікадзе по Нікополю: Загинула жінка, 6 осіб постраждали 02
Рашисти вдарили дроном-камікадзе по Нікополю: Загинула жінка, 6 осіб постраждали 03

Автор: 

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