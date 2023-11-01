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Затримано адвоката рашистів, який допомагав ворогу загарбувати підприємства Херсону під час окупації міста, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у визволеному Херсоні. Зловмисником виявився місцевий адвокат, який після захоплення міста підтримав російських загарбників, а згодом влаштувався до місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Там він став очільником створеного агресором "бюро технічної інвентаризації" (БТІ). За наявними даними, колаборанта призначили на цю "посаду" за особистої протекції зрадника Сальдо.

Перебуваючи очільником окупаційного "БТІ", фігурант займався "перереєстрацією" майна захопленого на той час Херсонського морського порту на "баланс" окупаційного "мінтранспорту рф".

"Також він брав безпосередню участь у незаконній "інвентаризації" місцевого комунального підприємства "Міське дорожнє управління" та передачі окупантам його основних фондів. Крім того, колаборант закликав місцевих жителів вступати до лав загарбницьких органів РФ, за що обіцяв російську "зарплату" та лояльне ставлення з боку рашистів", - йдеться у повідомленні.

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Затримано адвоката рашистів, який допомагав ворогу загарбувати підприємства Херсону під час окупації міста, - СБУ 01

Після звільнення Херсону фігурант намагався переховуватися від правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12945) Херсон (3433) колабораціонізм (1170)


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Мені цікаво чому подібна пєс дота не відходила разом з кацапськими військами. На що вони розраховували?
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01.11.2023 10:16 Відповісти
На офіс президента.
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01.11.2023 10:18 Відповісти
Що не тікають - не дивно (навіщо тікати, кругом же ж "всє сваі"). Дивно, що знадобився цілий рік, щоб його "знайти"...
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01.11.2023 10:25 Відповісти
До чого твій закид? Контора працює, щурів постійно виявляють. Хочеш пришвидшити процеси ? Може адресу дати
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01.11.2023 10:47 Відповісти
розраховували на кацапське повернення, та й може завдання отримав влізти в нову владу, бо та влада у себе все лайно приймає
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01.11.2023 10:49 Відповісти
Тварюка закриває свою морду , можливо ще є сором 😠
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01.11.2023 10:33 Відповісти
Ну с этим понятно ,работал на врага. А что делать с теми ,кто государственные предприятия построенными при совке, прикарманил себе? Тех дельцов не хотят арестовать, кто отобрал у государства предприятия? Или то другое? А вот Янукович объявлен врагом,а пособников его в ОП куча, Ииии?
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01.11.2023 11:30 Відповісти
 
 