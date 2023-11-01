Наслідки ранкового обстрілу Херсону: загинула співробітниця МВА, дві людини поранено. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 1 листопада, близько 9 ранку чергового обстрілу зазнав центр Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови ОП Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування - поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога.

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"росіяни продовжують тероризувати міста та села України. Окупанти нарощують кількість та інтенсивність ударів - ця ніч минула з тривогою у низці областей. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури", - додає Кулеба.