Російські загарбники протягом доби обстріляли 8 населених пунктів Донеччини, одна людина загинула. ФОТОрепортаж
Армія рф обстріляла міста Авдіївка, Залізне, Часів Яр, села Віролюбівка, Калинове, Клебан Бик, Ласточкине, Орлівка.
Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
Російські війська з артилерії атакували Залізне – вбили людину. Руйнувань зазнали багатоквартирний та 5 приватних будинків.
Під артобстріл потрапило село Віролюбівка. Пошкоджено 3 приватних будинки. Ще одна домівка пошкоджена внаслідок ворожого обстрілу Калинового.
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