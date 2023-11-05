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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Російські загарбники протягом доби обстріляли 8 населених пунктів Донеччини, одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Армія рф обстріляла міста Авдіївка, Залізне, Часів Яр, села Віролюбівка, Калинове, Клебан Бик, Ласточкине, Орлівка.

Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Російські війська з артилерії атакували Залізне – вбили людину. Руйнувань зазнали багатоквартирний та 5 приватних будинків.

Під артобстріл потрапило село Віролюбівка. Пошкоджено 3 приватних будинки. Ще одна домівка пошкоджена внаслідок ворожого обстрілу Калинового.

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Російські загарбники протягом доби обстріляли 8 населених пунктів Донеччини, одна людина загинула 01
Російські загарбники протягом доби обстріляли 8 населених пунктів Донеччини, одна людина загинула 02
Російські загарбники протягом доби обстріляли 8 населених пунктів Донеччини, одна людина загинула 03
Російські загарбники протягом доби обстріляли 8 населених пунктів Донеччини, одна людина загинула 04
Російські загарбники протягом доби обстріляли 8 населених пунктів Донеччини, одна людина загинула 05

Автор: 

обстріл (29262) Донецька область (8825)


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