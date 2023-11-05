Опубліковано супутникові фото суднобудівного заводу "Залив" у Керчі після ракетних ударів ЗСУ. ФОТО

На знімках Planet Labs за 5 листопада, які є у розпорядженні журналістів "Схем", помітно місце ураження на заводі та військове судно, яке також виглядає пошкодженим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми".

"За моїми даними на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд". Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена", - розповів у коментарі "Схемам" капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко після аналізу супутникового знімку.

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Він додав, що "Аскольд" - це малий ракетний корабель 22800 типу "Каракурт", який може нести до 8 ракет "Калібр". Знешкодження такого судна, на думку Риженка, є дуже важливим для безпеки України.