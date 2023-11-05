Опубліковано супутникові фото суднобудівного заводу "Залив" у Керчі після ракетних ударів ЗСУ. ФОТО
На знімках Planet Labs за 5 листопада, які є у розпорядженні журналістів "Схем", помітно місце ураження на заводі та військове судно, яке також виглядає пошкодженим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми".
"За моїми даними на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд". Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена", - розповів у коментарі "Схемам" капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко після аналізу супутникового знімку.
Він додав, що "Аскольд" - це малий ракетний корабель 22800 типу "Каракурт", який може нести до 8 ракет "Калібр". Знешкодження такого судна, на думку Риженка, є дуже важливим для безпеки України.
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Залужний в принципі не може знати всіх на світі, щоб розібратись чи того він призначає, чи ні - це входить в компетенцію тих, хто подає.
Тобто, якщо оперативне командування "Захід" каже, що ось тут у нас є 128а бригада у Закарпатті і ми хочемо туди свого конкретного закарпатця комбригом - це може бути як з причини того, що цей комбриг є військовим авторитетом на Закарпатті, так і з причини місцевої якоїсь змови ОК "Захід" із цим майбутнім комбригом заради якихось підкилимних закарпатських ігор.
Залужний з цього подання тільки бачить, що закарпатське командування серед своїх знайшло якогось типа на посаду комбрига і він розуміє, що цей тип не випадковий і ОК "Захід" його хоче з якихось причин мати під собою. Він перевіряє досвід, щоб його попередня посада відповідала командиру батальону, з якої можна стати комбригом, і що той батальон був в цій самій бригаді та й мабуть усе.
Достатньо моніторити місцеві кримські соцмережі , особливо т-грам якому рота не закриєш , як би не хотів .. Так от - з коментарів місцевої вати ще вчора було зрозуміло що попадання є , і доволі не кисле . Думаю скоро з'являться і нормальні фото ,, як завжди .
https://www.reddit.com/r/ukraine/s/ggWRj8C2l1
https://www.reddit.com/r/ukraine/s/ggWRj8C2l1
в скотомогилу
Вже й дірочки поробили під нові зірочки на погонах?
Виходить що деякі військові переймають досвід ОП яке любить розповідати про неіснуючі перемоги.
https://www.reddit.com/r/ukraine/s/ggWRj8C2l1